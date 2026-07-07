FIFA tự làm khó mình khi ưu ái thái quá đội tuyển Mỹ: Anh, Pháp cũng đòi 'quyền lợi'

Không chỉ Bỉ phản đối, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) đã chính thức kháng cáo, trong khi tại Anh, nhiều nghị sĩ và giới chuyên môn cũng đặt câu hỏi: nếu Balogun được 'tha', vì sao những trường hợp tương tự như Jarell Quansah lại không được đối xử như vậy?

Khi luật lệ không còn áp dụng như nhau

Trong bóng đá đỉnh cao, điều quan trọng nhất không phải là mọi quyết định đều hoàn hảo, mà là mọi đội bóng đều được đối xử theo cùng một bộ luật. Chính vì vậy, vụ Balogun đang khiến nhiều người lo ngại hơn cả chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi ở trận Mỹ - Bosnia và Herzegovina.

Theo luật FIFA, một cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi nghiêm trọng sẽ bị treo giò tối thiểu một trận. Đây là án phạt tự động, không cần thêm phán quyết nào để có hiệu lực. Vấn đề nằm ở chỗ FIFA sau đó lại quyết định đình chỉ việc thi hành án treo giò đối với Balogun, cho phép tiền đạo tuyển Mỹ ra sân ở vòng 16 đội gặp Bỉ.

Nếu Balogun được đình chỉ thi hành án treo giò... ẢNH: REUTERS

... thì tại sao Quansah không được trao ngoại lệ tương tự? ẢNH: REUTERS

Ngay lập tức, FFF gửi đơn kháng cáo về tấm thẻ vàng của Michael Olise, cho rằng tiền đạo của Bayern Munich không đáng bị cảnh cáo. Ngoài ra, Liên đoàn Bóng đá châu Âu cũng đưa ra những lời lẽ đánh thép. Trong tuyên bố cứng rắn hiếm thấy, UEFA thậm chí còn cho rằng FIFA đã vượt qua "lằn ranh đỏ", bởi quy định về án treo giò tự động không phải là điều có thể diễn giải theo nhiều cách khác nhau.

Lập luận của UEFA rất đáng chú ý: nếu một cầu thủ được miễn án phạt giữa giải đấu, hàng loạt trường hợp tương tự trước đó và sau này sẽ đòi hỏi được đối xử công bằng. Nói cách khác, vấn đề không còn là Balogun có đáng bị treo giò hay không, mà là FIFA đang làm lung lay tính nhất quán của luật lệ.

Sự bất bình không chỉ xuất hiện ở Pháp. Tại Anh, sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah trong trận gặp Mexico, nhiều ý kiến bắt đầu đặt câu hỏi liệu FA có nên nộp đơn kháng cáo tương tự để trung vệ Bayer Leverkusen được phép thi đấu ở tứ kết gặp Na Uy hay không. Nếu Balogun được hưởng ngoại lệ, tại sao Quansah không được? Đó là câu hỏi mà FIFA khó lòng trả lời.

Lời 'bào chữa' khó chấp nhận của chủ tịch FIFA

Khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino phải lên tiếng xác nhận rằng ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ Balogun, câu chuyện lập tức trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Infantino khẳng định ông chỉ giải thích quy trình pháp lý và mọi quyết định đều do các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA đưa ra. Dù vậy, việc một nguyên thủ quốc gia quan tâm đến một án kỷ luật giữa giải đấu lớn nhất hành tinh đã đủ khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

Bóng đá từng chứng kiến không ít quyết định gây tranh cãi. Nhưng điều giúp FIFA duy trì uy tín là niềm tin rằng luật lệ sẽ được áp dụng như nhau cho tất cả. Nếu một cầu thủ Mỹ được hưởng ngoại lệ, còn cầu thủ Anh, Pháp hay bất kỳ đội tuyển nào khác thì không, FIFA sẽ rất khó tránh khỏi những cáo buộc về tiêu chuẩn kép.

Pháp đòi FIFA xóa thẻ vàng cho Olise ẢNH: REUTERS

Nguy hiểm hơn, quyết định này có thể mở ra một tiền lệ mà chính FIFA không mong muốn. Từ nay đến hết World Cup, bất kỳ cầu thủ nào nhận thẻ đỏ cũng có thể yêu cầu được xem xét theo "tiền lệ Balogun". Các liên đoàn bóng đá sẽ viện dẫn chính vụ việc này để đòi hỏi quyền lợi tương tự.

Bởi vậy, điều đáng lo nhất với FIFA lúc này không phải là đơn kháng cáo của Pháp hay sự phản ứng từ Anh. Điều đáng lo là cảm giác rằng cùng một bộ luật nhưng đang tồn tại nhiều cách áp dụng khác nhau. Và một khi niềm tin vào sự công bằng bị tổn hại, cái giá phải trả có thể lớn hơn rất nhiều so với một chiếc thẻ đỏ hay một trận đấu knock-out.