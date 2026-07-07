World Cup 2026: Khi FIFA đạo diễn cảm xúc bằng âm nhạc

Cuộc cách mạng âm thầm mang tên âm nhạc

Mùa hè ở 16 thành phố đăng cai khắp Mỹ, Mexico và Canada đang chứng kiến nhiều tiền lệ chưa từng có của World Cup: 48 đội tuyển tranh tài, 3 quốc gia đồng tổ chức, nghi thức trước trận được nâng tầm, quãng nghỉ tiếp nước... Nhưng còn một cuộc cách mạng âm thầm khác đang diễn ra ngay trên hệ thống loa của các siêu sân vận động.

Trước đây, âm nhạc World Cup thường được nhớ bằng một "giai điệu đinh", từ Un'estate italiana, The Cup of Life đến Waka Waka. Năm nay, FIFA vẫn giới thiệu ca khúc chủ đề Dai Dai của Shakira và Burna Boy, nhưng thay vì để một bài hát đại diện cho cả giải đấu, họ xây dựng một "kịch bản âm thanh" theo diễn biến trận đấu, nơi mỗi khoảnh khắc đều có một lớp nhạc riêng để dẫn dắt cảm xúc.

Shakira là huyền thoại của World Cup, cô đã biểu diễn 4 lần ở sân chơi đẳng cấp nhất thế giới ẢNH: REUTERS

10 phút trước giờ G: Âm thanh cực đại kích hoạt adrenaline

Khi 2 đội tuyển bước ra từ đường hầm và các khán đài rung chuyển bởi tiếng hò reo, không gian sân vận động lập tức được chiếm lĩnh bởi Sirius của The Alan Parsons Project. Với nhịp điệu tăng tiến mạnh mẽ, bản nhạc nhanh chóng đẩy bầu không khí lên đến ngưỡng phấn khích.

Với người hâm mộ thể thao, Sirius là giai điệu huyền thoại gắn với nghi thức giới thiệu đội hình của Chicago Bulls thời Michael Jordan. Việc FIFA sử dụng một "bản thánh ca" của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA ngay trên thảm cỏ World Cup như thể mang hàm ý: Đây không chỉ là một trận bóng, đây là đấu trường của những siêu sao vĩ đại nhất hành tinh.

Việc lựa chọn một giai điệu mang sức nặng kịch tính ngay trước giờ bóng lăn trở thành chất xúc tác kích nổ adrenaline, khiến cầu thủ bước vào sân với tâm thế rực lửa, còn khán giả được cuốn vào bầu không khí cuồng nhiệt ngay từ những phút đầu.

Hydration break: Điệu nhạc "chữa lành"

Một trong những thay đổi tạo nhiều tranh luận tại World Cup 2026 là quãng nghỉ tiếp nước giữa mỗi hiệp. Khi trái bóng tạm ngừng lăn và sự sốt ruột bắt đầu xuất hiện trên khán đài, hệ thống loa sân vận động lập tức "vuốt giận" đám đông bằng những giai điệu vui tươi, nổi bật nhất là Take Me Home, Country Roads của John Denver.

Hiệu ứng đảo chiều tâm lý của bài hát 55 năm tuổi này đã biến "khoảng nghỉ kỹ thuật" thành màn hòa âm tập thể có sức kết nối xuyên biên giới. Lời ca về khát khao "đưa tôi về nhà, về nơi tôi thuộc về" chạm đến cảm xúc của hàng triệu cổ động viên phải bay nửa vòng trái đất để theo tiếng gọi của trái bóng tròn.

Nhờ hiệu ứng World Cup, bản hit hoài cổ này cũng bất ngờ trở lại nhóm những ca khúc được nghe nhiều trên Spotify và có lượng tìm kiếm tăng mạnh trên Google (tăng vọt 170%) trong những ngày đầu giải đấu.

Check VAR: Arena Rock giữ lửa

Nếu hydration break là sự lắng lại có chủ đích thì những phút chờ VAR lại là thử thách về cảm xúc. Trong lúc trọng tài chăm chú trước màn hình bên đường biên, còn khán đài căng như dây đàn, các bản rock kinh điển như Livin' on a Prayer, Don't Stop Believin' hay Sweet Child O' Mine được "tiếp viện".

Đó là cách FIFA giữ lửa cho sân vận động, biến sự sốt ruột thành những màn hát vang tập thể, để bầu không khí không bao giờ hạ nhiệt trong lúc chờ quyết định cuối cùng.

Kane và các đồng đội hòa giọng trong ca khúc Wonderwall của Oasis cùng với các CĐV nhà. Đội trưởng "Tam sư" sau đó phỏng vấn với giọng khản đặc ẢNH: REUTERS

Khúc khải hoàn theo bản sắc từng đội tuyển

Sau tiếng còi mãn cuộc, FIFA lại kể một câu chuyện khác bằng âm nhạc. Mỗi đội chiến thắng bước vào màn ăn mừng với ca khúc gắn liền bản sắc của mình: tuyển Đức hát Major Tom, tuyển Anh hòa giọng cùng Wonderwall, tuyển Argentina nhún nhảy theo Muchachos.

Chính nghi thức hòa giọng theo nhạc cuối trận đã xóa nhòa mọi khoảng cách giữa các ngôi sao triệu đô và khán giả, biến sân vận động thành một khối gắn kết tuyệt đối.

FIFA cũng đan xen những thanh âm đặc trưng của các nền văn hóa như Mariachi, Cumbia, Afrobeat, cùng những khúc khải hoàn bất hủ như We Will Rock You và We Are the Champions. Giai điệu hào hùng nhưng đượm những giọt nước mắt tự hào của We Are the Champions khiến cảm xúc trên khán đài như ngưng đọng. Đó là thứ ngôn ngữ không cần phiên dịch, chỉ thuần túy là sự tôn vinh dành cho người chiến thắng.

Khi "đại nhạc hội" bước vào cao trào

Âm thanh đa dạng tại World Cup 2026 khiến mỗi trận đấu trở thành một chiếc hộp lưu giữ ký ức. Người hâm mộ có thể quên một pha bóng hỏng ăn của đội nhà, quên một quyết định gây tranh cãi của trọng tài, nhưng có lẽ không quên được khoảnh khắc hàng vạn con người xa lạ, đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi tầng lớp, đến từ những bán cầu khác biệt, cùng khoác vai nhau hát vang những điệp khúc kinh điển dưới ánh hoàng hôn.

Âm nhạc đã trở thành một cây cầu vô hình nối liền các quốc gia, làm mềm đi những cuộc đối đầu nảy lửa và khuếch đại niềm vui bất tận của người hâm mộ. Nói cách khác, FIFA đang biến âm nhạc từ một "chất xúc tác phụ" trở thành "nhân vật chính", chạm đến tầng sâu nhất trong cảm xúc của đám đông.

Khi giải đấu bước vào những vòng cuối và "nhà vua mới" dần lộ diện, đại nhạc hội ấy cũng sẽ tiến đến cao trào, nơi mỗi khúc hát không chỉ tôn vinh người chiến thắng mà còn lưu giữ những ký ức đẹp nhất của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.