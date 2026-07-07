HLV Pochettino thừa nhận Mỹ thua trận 'tệ hại', Balogun làm điều bất ngờ với HLV Bỉ

"Đội tuyển Mỹ không đủ tốt"

Được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trên sân nhà, đội tuyển Mỹ lại có màn trình diễn đáng quên nhất kể từ đầu giải. Những sai lầm liên tiếp nơi hàng phòng ngự khiến thầy trò HLV Mauricio Pochettino sớm vỡ trận và phải dừng bước ở vòng 16 đội sau thất bại 1-4 trước Bỉ.

Sau trận, chiến lược gia người Argentina thẳng thắn thừa nhận đội bóng của ông đã chơi dưới sức và hoàn toàn xứng đáng nhận thất bại.

HLV Pochettino nói: "Hôm nay chúng tôi không thể hiện được phẩm chất thật sự của mình. Tôi chúc mừng Bỉ vì họ đã chơi rất hay. Còn chúng tôi khởi đầu trận đấu quá tệ hại và không bao giờ bắt nhịp được".

Thầy trò HLV Mauricio Pochettino nhận thất bại 1-4, bị loại khỏi World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ông cũng bác bỏ mọi lý do bào chữa, kể cả những tranh cãi trước trận liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun, người được FIFA tạm đình chỉ án treo giò để đủ điều kiện ra sân. HLV 54 tuổi nhấn mạnh: "Chúng tôi chơi không đủ tốt. Không cần tìm thêm bất kỳ lý do nào. Bỉ đơn giản là đội chơi hay hơn. Đó là sự thật rất rõ ràng".

HLV Pochettino cho rằng màn trình diễn này không phản ánh đúng hình ảnh đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026. Theo ông, toàn đội cần xem lại nguyên nhân khiến họ đánh mất bản sắc trong trận đấu quan trọng nhất.

"Có lẽ đơn giản là hôm nay không phải ngày của chúng tôi, cả về chất lượng lẫn màn trình diễn cá nhân. Người chịu trách nhiệm đầu tiên là tôi", cựu HLV Chelsea và PSG chia sẻ.

Dù bị loại, HLV Pochettino vẫn khẳng định ông tự hào với những gì đội tuyển Mỹ đạt được trong chưa đầy hai năm ông dẫn dắt.

Ông đánh giá: "Một năm trước chúng tôi còn ở trong tình trạng hỗn loạn. Hôm nay đội tuyển đã tiến bộ rất nhiều. Sự phát triển không phải lúc nào cũng đi theo đường thẳng. Tôi tin đây vẫn là một tập thể có tương lai với nhiều cầu thủ trẻ chất lượng".

Balogun chủ động nói chuyện với đội tuyển Bỉ

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Rudi Garcia hài lòng khi đội tuyển Bỉ kiểm soát hoàn toàn trận đấu để giành vé vào tứ kết gặp Tây Ban Nha. Đáng chú ý, ông cũng lên tiếng về vụ việc gây tranh cãi liên quan đến Balogun. Trước trận, FIFA quyết định tạm đình chỉ án treo giò của tiền đạo tuyển Mỹ sau khi anh nhận thẻ đỏ ở vòng trước, khiến Liên đoàn Bóng đá Bỉ phản ứng dữ dội.

Tuy nhiên, HLV Garcia khẳng định câu chuyện này không hề ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của đội tuyển Bỉ. Ông nhấn mạnh: "Việc cậu ấy xuất hiện hoàn toàn không ảnh hưởng gì. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là kế hoạch thi đấu. Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu, thoát pressing và triển khai bóng theo cách của mình. Các cầu thủ đã thực hiện rất tốt. Đó là một đêm tuyệt vời".

Đội tuyển Bỉ đi tiếp xứng đáng ẢNH: REUTERS

HLV Rudi Garcia cùng Balogun nói chuyện sau khi trận đấu kết thúc ẢNH: REUTERS

HLV Garcia cho biết ông chỉ thông báo ngắn gọn cho toàn đội về diễn biến vụ việc và yêu cầu các học trò không bị phân tâm. Đặc biệt, ông Garcia còn gây bất ngờ khi tiết lộ Balogun đã chủ động đến gặp mình sau trận đấu.

Ông tiết lộ: "Tôi nói với họ rằng điều quan trọng nhất là chính chúng ta. Chúng tôi không thay đổi cách tiếp cận chỉ vì đối thủ hay những tranh cãi bên ngoài. Đó không phải phong cách huấn luyện của tôi. Anh ấy đến nói chuyện với tôi và tôi thực sự trân trọng điều đó. Tôi nói với Balogun rằng đây không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy không phải người đáng bị chỉ trích".

Sau khi loại đội chủ nhà Mỹ, Bỉ sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, đội bóng châu Âu nhiều khả năng mất tiền vệ trụ cột Amadou Onana vì chấn thương đầu gối gặp phải ngay trong hiệp một trận đấu với Mỹ.