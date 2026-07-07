Đội tuyển Mỹ vừa gỡ hòa đã bị Bỉ chọc thủng lưới, HLV Pochettino tức giận... đá vỡ thùng nước

Ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Lumen Field (Seattle), đội tuyển Mỹ nhập cuộc với quyết tâm cao trước Bỉ. Tuy nhiên, khi chưa kịp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội chủ nhà đã phải nhận gáo nước lạnh.

Phút thứ 9, Bỉ tận dụng sai lầm nơi hàng phòng ngự của Mỹ để tổ chức pha phối hợp sắc nét. Charles De Ketelaere có mặt đúng lúc trong vòng cấm và dễ dàng dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho "Quỷ đỏ".

Bàn thua sớm khiến HLV Mauricio Pochettino tỏ rõ sự thất vọng. Máy quay truyền hình liên tục ghi lại hình ảnh nhà cầm quân người Argentina lắc đầu, đứng lặng bên ngoài khu kỹ thuật khi chứng kiến các học trò mắc sai lầm.

HLV Pochettino không hài lòng với màn thể hiện của các học trò ẢNH: REUTERS

HLV Pochettino thất vọng

Sau bàn thua, đội tuyển Mỹ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Thibaut Courtois, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Bỉ.

Những nỗ lực của Mỹ cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 31. Từ một tình huống đá phạt ngay trước vòng cấm, Malik Tillman tung cú sút rất mạnh. Bóng đập hàng rào đổi hướng khiến Courtois hoàn toàn bất lực, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trong sự bùng nổ của hàng chục nghìn khán giả trên sân.

Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà kéo dài chưa đầy hai phút.

Chỉ đúng 61 giây sau khi giao bóng trở lại, Bỉ lập tức đáp trả bằng một pha tấn công tốc độ. De Ketelaere tiếp tục trở thành người hùng khi bật cao đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp và đưa đội bóng châu Âu tái lập lợi thế dẫn 2-1.

Bàn thua quá nhanh khiến HLV Pochettino không thể giữ được bình tĩnh. Trên sóng truyền hình, chiến lược gia người Argentina quay người rồi tung cú đá rất mạnh vào thùng đựng chai nước Powerade đặt cạnh khu kỹ thuật. Cú đá khiến thùng nước bị vỡ, nhiều chai nước văng tung tóe.

Ngay bên cạnh HLV Pochettino, thủ môn dự bị Matt Turner cũng ôm đầu đầy thất vọng khi chứng kiến hàng thủ đội tuyển Mỹ một lần nữa để đối phương khai thác khoảng trống chỉ ít giây sau bàn gỡ hòa.

Fox Sports bình luận: “Đây là một trong số ít lần HLV Pochettino bộc lộ cảm xúc dữ dội như vậy kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Nhà cầm quân 54 tuổi vốn nổi tiếng điềm tĩnh, nhưng việc các học trò liên tiếp mắc sai lầm trong những thời điểm quan trọng khiến ông không thể giấu nổi sự bức xúc”.

Thầy trò HLV Pochettino bị dẫn trước sau hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Sau bàn thua chớp nhoáng, đội tuyển Mỹ nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tục tấn công. Dù vậy, kết thúc hiệp đấu, các học trò của HLV Pochettino không thể xuyên thủng lưới đội tuyển Bỉ, phải bước vào giờ nghỉ với thế bám đuổi 1-2.