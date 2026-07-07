Xô xát với người bỏ lỡ cơ hội cuối cùng khiến Bồ Đào Nha bị loại, Rodri nói lời xin lỗi

Sau khi Mikel Merino ghi bàn mở tỷ số ở phút 90+1, Bồ Đào Nha dồn toàn lực tìm bàn gỡ. Đến phút bù giờ cuối cùng, Bruno Fernandes thực hiện quả đá phạt đưa bóng vào vòng cấm để Bernardo Silva bật cao đánh đầu.

Đó là cơ hội rõ ràng nhất của Bồ Đào Nha để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tiền vệ 31 tuổi lại đi vọt xà trong sự tiếc nuối của toàn đội.

Ngay sau tình huống này, Rodri không giấu được cảm xúc, ăn mừng đầy phấn khích trước pha bỏ lỡ của người đồng đội cũ tại Man City. Hành động đó khiến Bernardo Silva nổi giận, lập tức tiến đến chất vấn và chỉ tay vào mặt tiền vệ Tây Ban Nha. Các cầu thủ hai đội phải nhanh chóng can thiệp để ngăn màn xô xát.

Bernardo Silva đã không giữ được bình tĩnh sau hành động của Rodri ẢNH: REUTERS

Hình ảnh hai ngôi sao từng sát cánh suốt nhiều năm ở Man City tranh cãi quyết liệt, xô xát nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều tranh luận.

Rodri công khai xin lỗi

Sau tiếng còi mãn cuộc, Rodri không né tránh sự việc. Trong cuộc phỏng vấn tại sân Dallas, tiền vệ của Tây Ban Nha thừa nhận mình đã hành động thiếu chuẩn mực vì đã chế giễu cầu thủ của Bồ Đào Nha.

"Điều đầu tiên tôi muốn làm là xin lỗi vì tôi đã không cư xử đúng mực với đồng đội của mình. Việc ăn mừng sau pha bỏ lỡ đó là phản xạ tự nhiên của tôi, nhưng đó là điều sai trái. Tôi đã xin lỗi anh ấy và giờ xin lỗi một lần nữa".

Rodri cho biết cảm xúc trong thời khắc đội nhà tiến sát tấm vé vào tứ kết đã khiến anh phản ứng theo bản năng, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh hiểu mình đã đi quá giới hạn.

Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận, nhưng anh khiêm tốn cho rằng danh hiệu này nên thuộc về Mikel Merino - tác giả bàn thắng quyết định.

"Nếu xét về đóng góp trong trận đấu, tôi nghĩ Mikel Merino mới xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất. Cậu ấy ghi bàn thắng quyết định và toàn đội đều đã nỗ lực hết mình".

Rodri được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu ẢNH: REUTERS

Đối với Bernardo Silva, tình huống đánh đầu ra ngoài khép lại một kỳ World Cup đầy thất vọng. Tiền vệ vừa chuyển sang Real Madrid không còn giữ được vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Roberto Martinez khi phải cạnh tranh với Vitinha, Bruno Fernandes và Joao Neves ở tuyến giữa.

Tại World Cup 2026, Bernardo chủ yếu vào sân từ ghế dự bị và chỉ có rất ít thời gian thi đấu. Trước Tây Ban Nha, anh chỉ góp mặt trong ít phút cuối trận, nhận một thẻ vàng, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa quý giá rồi khép lại giải đấu bằng cuộc tranh cãi với chính người đồng đội cũ.

Trong khi đó, Tây Ban Nha tiếp tục hành trình chinh phục chức vô địch với phong độ đầy thuyết phục. Rodri khẳng định toàn đội vẫn giữ sự thận trọng trước chặng đường còn lại. Anh bày tỏ: "Hy vọng vẫn còn ở phía trước, nhưng chúng tôi sẽ tiến từng bước. Điều quan trọng bây giờ là hồi phục thể lực và tập trung hoàn toàn cho đối thủ tiếp theo".