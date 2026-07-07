‘Tiễn’ Bồ Đào Nha và Ronaldo về nước, Tây Ban Nha lập kỷ lục ở World Cup

Bàn thắng quý như vàng của Mikel Merino ở phút 90+1 giúp Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha trong trận derby bán đảo Iberia đầy căng thẳng ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 7.7. Kết quả này cũng đồng nghĩa Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội chính thức dừng bước, khép lại hành trình tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, bên cạnh tấm vé vào tứ kết, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente còn tạo nên dấu mốc đặc biệt trong lịch sử World Cup.

Theo thống kê của Opta, đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên giữ sạch lưới 6 trận liên tiếp tại một kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục trước đó do Ý (World Cup 1990) và Thụy Sĩ (giai đoạn World Cup 2006-2010) cùng nắm giữ với 5 trận.

Hàng thủ đội tuyển Tây Ban Nha (áo trắng) thi đấu ấn tượng, có chuỗi 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới ẢNH: REUTERS

Chuỗi trận ấn tượng của "La Roja" bắt đầu từ trận hòa 0-0 trước Cape Verde ở lượt mở màn bảng H, trước khi lần lượt đánh bại Ả Rập Xê Út 4-0, Uruguay 1-0, Áo 3-0 và Bồ Đào Nha 1-0. Hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ cùng phong độ ổn định của thủ thành Unai Simon đang trở thành nền tảng giúp Tây Ban Nha tiến sâu tại giải đấu.

Thủ thành Tây Ban Nha xô đổ cột mốc của danh thủ Walter Zenga

Không chỉ Tây Ban Nha lập kỷ lục tập thể, Unai Simon cũng ghi tên mình vào lịch sử World Cup.

Thủ môn 29 tuổi đã nâng chuỗi giữ sạch lưới liên tiếp của bản thân lên 609 phút kể từ lần gần nhất phải vào lưới nhặt bóng tại World Cup. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại người Ý Walter Zenga với 517 phút được thiết lập tại World Cup 1990.

Chuỗi ấn tượng của Simon bắt đầu từ sau bàn thua trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022. Kể từ đó, người gác đền của Athletic Bilbao chưa một lần bị đánh bại trong thời gian thi đấu chính thức ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Unai Simon vẫn là điểm tựa vững chắc trong khung gỗ của Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Trong trận gặp Bồ Đào Nha, Simon tiếp tục chứng minh đẳng cấp với nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt là hai lần từ chối cơ hội ghi bàn của Ronaldo. Một trong số đó là tình huống bay người xuất thần sau cú dứt điểm cận thành của siêu sao 41 tuổi, góp phần giữ nguyên mành lưới cho Tây Ban Nha.

Nếu tại EURO 2024, Tây Ban Nha chinh phục ngôi vô địch nhờ lối chơi tấn công rực lửa, thì ở World Cup 2026, sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo đỏ lại nằm ở sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Sự ổn định của Unai Simon cùng hệ thống phòng ngự được HLV Luis de la Fuente xây dựng đang biến "La Roja" trở thành một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch.

Ở tứ kết, Tây Ban Nha sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bỉ và Mỹ. Với phong độ hiện tại cùng hàng thủ đang viết nên lịch sử World Cup, đội bóng xứ sở bò tót có đầy đủ cơ sở để hướng tới mục tiêu lần thứ hai bước lên đỉnh thế giới.