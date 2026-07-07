Báo Bồ Đào Nha cay đắng: ‘Kết cục thật tuyệt vọng, HLV Martinez sai lầm vì cố giữ Ronaldo’

Trong bài bình luận trên nhật báo Publico, nhà báo Diogo Cardoso Oliveira mở đầu bằng câu viết đầy chua chát: "Bồ Đào Nha đã ngủ một giấc và sẽ theo dõi phần còn lại của World Cup tại nhà". Theo tác giả, Roberto Martinez từng khẳng định 3 trận vòng bảng chỉ là giai đoạn "chuẩn bị", còn World Cup của Bồ Đào Nha thực sự bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp. Thế nhưng, hành trình ấy chỉ kéo dài đúng một trận trước khi đội tuyển phải xách vali về nước.

Đội tuyển Bồ Đào Nha (áo đỏ) dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Kỳ World Cup ngắn nhất của Bồ Đào Nha

Publico cho rằng nếu cách nhìn của HLV Martinez là đúng, thì đây có lẽ là kỳ World Cup ngắn nhất trong lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha. Tờ báo cũng nhắc lại rằng việc HLV người Tây Ban Nha không quá coi trọng vị trí nhất bảng đã khiến đội rơi vào nhánh đấu khó hơn, phải chạm trán Tây Ban Nha thay vì một đối thủ dễ thở hơn. Đó được xem là sai lầm đầu tiên dẫn đến thất bại.

Trong suốt trận đấu, Bồ Đào Nha không hoàn toàn lép vế nhưng cũng không tạo được cảm giác có thể kiểm soát cuộc chơi. Theo Publico, đội bóng của HLV Martinez nhiều thời điểm như "ngủ quên", để Tây Ban Nha bất ngờ tăng tốc và tung đòn quyết định ở thời khắc cuối cùng. Nếu không có những pha cứu thua liên tiếp của Diogo Costa trước Lamine Yamal, Alex Baena hay Mikel Oyarzabal, đại diện bán đảo Iberia có lẽ đã phải nhận thất bại sớm hơn.

Điều khiến Publico chỉ trích mạnh nhất là cách HLV Martinez sử dụng Cristiano Ronaldo. Tờ báo nhận định chiến lược gia 52 tuổi dường như không muốn trở thành người thay đội trưởng của mình ra sân trong kỳ World Cup có thể là cuối cùng của siêu sao này. Vì vậy, Ronaldo vẫn thi đấu đến tận những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, dù ảnh hưởng của anh lên mặt trận tấn công không còn nhiều.

"Đó không phải sai lầm duy nhất của Roberto Martinez, nhưng chắc chắn là một trong những quyết định khó hiểu nhất", Publico bình luận, đồng thời cho rằng nhiệm kỳ của HLV người Tây Ban Nha cũng đang đi đến hồi kết.

HLV Roberto Martinez bị truyền thông Bồ Đào Nha chỉ trích sau trận thua Tây Ban Nha ẢNH: REUTERS

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng tình từ nhiều tờ báo lớn khác của Bồ Đào Nha.

Correio da Manha gọi thất bại trước Tây Ban Nha là khoảnh khắc "giấc mơ tan vỡ", đồng thời thống kê đây là lần thứ ba trong 9 kỳ World Cup Bồ Đào Nha bị loại ngay từ vòng 16 đội, sau các năm 2010 và 2018. Đáng chú ý, thất bại năm 2010 cũng đến trước chính Tây Ban Nha với tỷ số 0-1.

Trong khi đó, Observador cho rằng HLV Martinez đã tự làm khó đội nhà bằng những điều chỉnh thiếu hợp lý ở hiệp hai. Theo tờ báo này, Bồ Đào Nha vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của trận đấu và vẫn giữ được thế cân bằng trước một Tây Ban Nha rất mạnh. Tuy nhiên, càng về cuối trận, mỗi sự thay người của HLV Martinez lại khiến đội bóng lùi sâu hơn, đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến.

Observador nhận định rằng khi tuyến giữa cần thêm sức chiến đấu để chống lại sức ép từ Tây Ban Nha, HLV người Tây Ban Nha lại đưa ra những thay đổi khiến hệ thống vận hành mất cân bằng. Đó là tiền đề cho chuỗi sai lầm ở phút bù giờ, khi hàng tiền vệ không kịp lùi về hỗ trợ phòng ngự, Ruben Dias lao lên cắt bóng không thành công và Mikel Merino tận dụng cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thất bại này không chỉ khép lại hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 mà còn làm dấy lên nhiều nghi ngờ về tương lai của HLV Roberto Martinez. Sau một giải đấu được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt của thế hệ giàu tài năng với Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha hay Nuno Mendes, điều còn lại chỉ là cảm giác tiếc nuối và những câu hỏi về các quyết định chiến thuật của vị HLV người Tây Ban Nha.