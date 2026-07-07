HLV Tây Ban Nha gây sốt với cảnh ôm Ronaldo: 'Tôi ngưỡng mộ giá trị anh ấy…’

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Ronaldo bất ngờ tiến về khu vực kỹ thuật của Tây Ban Nha để chào hỏi ban huấn luyện. Báo MARCA của Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh khó quên này.

Khi các nhân viên đang dỡ rào chắn giữa khu vực tác nghiệp của phóng viên ảnh và băng ghế chỉ đạo, đội trưởng Bồ Đào Nha đã tiến đến ôm HLV Luis de la Fuente. Hình ảnh đầy tôn trọng giữa hai nhân vật nổi tiếng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

HLV Luis de la Fuente nói lời đặc biệt về Ronaldo

Sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha, HLV De la Fuente được hỏi về khoảnh khắc đặc biệt này. Ông không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo.

"Chúng tôi đã có nhiều dịp trò chuyện. Tôi rất ngưỡng mộ những giá trị của Ronaldo, những gì anh ấy đại diện, cách anh ấy sống với thể thao. Theo tôi, anh ấy là một tấm gương cho giới trẻ. Mỗi khi có cơ hội gặp nhau, chúng tôi đều bày tỏ sự tôn trọng và cảm thấy tự hào khi được quen biết nhau", chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ.

HLV Luis de la Fuente cho biết ông rất ngưỡng mộ những giá trị mà Ronaldo mang đến ẢNH: REUTERS

Thực tế, đây không phải lần đầu HLV De la Fuente công khai dành lời khen cho Ronaldo. Ngay trước cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, ông từng khẳng định mình luôn là người hâm mộ Ronaldo.

"Tôi là một người hâm mộ Ronaldo. Tôi ngưỡng mộ những người có cá tính, tham vọng và luôn khát khao vươn lên. Ronaldo là mẫu cầu thủ buộc mọi đối thủ phải tập trung tuyệt đối. Bạn luôn phải cảnh giác với anh ấy vì anh ấy xuất sắc ở những khu vực có thể quyết định kết quả trận đấu", HLV đội tuyển Tây Ban Nha nhận xét.

Sự tôn trọng giữa hai nhân vật của bóng đá thế giới càng trở nên ý nghĩa khi đây là trận đấu cuối cùng của Ronaldo tại World Cup. Dù đã bước sang tuổi 41, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn đá chính và thi đấu trọn vẹn trước khi khép lại hành trình cuối cùng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Mikel Oyarzabal suýt mở tỷ số ở phút 8 trước khi Alejandro Baena buộc Diogo Costa phải trổ tài cứu thua. Bên phía Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 37 nhưng không thắng được thủ thành Unai Simon.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha chịu tổn thất khi Nuno Mendes phải rời sân vì chấn thương. Hai đội liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng phải đến phút 90+1, bước ngoặt mới xuất hiện. Ferran Torres kiến tạo thuận lợi để Mikel Merino dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng 1-0.

Đội tuyển Tây Ban Nha (áo trắng) có mặt ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Ở những phút bù giờ còn lại, Bồ Đào Nha dốc toàn lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Cú đánh đầu của Bernardo Silva ở phút 90+6 đi vọt xà, khép lại hành trình của "Selecao châu Âu" tại World Cup 2026. Trong khi đó, Tây Ban Nha có mặt ở tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ.