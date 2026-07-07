Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao World Cup 2026

HLV Tây Ban Nha gây sốt với cảnh ôm Ronaldo: 'Tôi ngưỡng mộ giá trị anh ấy…’

Văn Trình
Văn Trình
HLV Luis de la Fuente đã gây chú ý với khoảnh khắc ôm Cristiano Ronaldo trước giờ bóng lăn ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 7.7. Sau trận, chiến lược gia Tây Ban Nha tiếp tục dành nhiều lời ngợi khen cho đội trưởng Bồ Đào Nha.

Ngay trước khi trận đấu bắt đầu, Ronaldo bất ngờ tiến về khu vực kỹ thuật của Tây Ban Nha để chào hỏi ban huấn luyện. Báo MARCA của Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh khó quên này.

Khi các nhân viên đang dỡ rào chắn giữa khu vực tác nghiệp của phóng viên ảnh và băng ghế chỉ đạo, đội trưởng Bồ Đào Nha đã tiến đến ôm HLV Luis de la Fuente. Hình ảnh đầy tôn trọng giữa hai nhân vật nổi tiếng nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

HLV Luis de la Fuente nói lời đặc biệt về Ronaldo

Sau chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha, HLV De la Fuente được hỏi về khoảnh khắc đặc biệt này. Ông không giấu sự ngưỡng mộ dành cho Ronaldo.

"Chúng tôi đã có nhiều dịp trò chuyện. Tôi rất ngưỡng mộ những giá trị của Ronaldo, những gì anh ấy đại diện, cách anh ấy sống với thể thao. Theo tôi, anh ấy là một tấm gương cho giới trẻ. Mỗi khi có cơ hội gặp nhau, chúng tôi đều bày tỏ sự tôn trọng và cảm thấy tự hào khi được quen biết nhau", chiến lược gia 65 tuổi chia sẻ.

HLV Tây Ban Nha gây sốt với cảnh ôm Ronaldo: 'Tôi ngưỡng mộ giá trị anh ấy…’- Ảnh 1.

HLV Luis de la Fuente cho biết ông rất ngưỡng mộ những giá trị mà Ronaldo mang đến

ẢNH: REUTERS

Thực tế, đây không phải lần đầu HLV De la Fuente công khai dành lời khen cho Ronaldo. Ngay trước cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, ông từng khẳng định mình luôn là người hâm mộ Ronaldo.

"Tôi là một người hâm mộ Ronaldo. Tôi ngưỡng mộ những người có cá tính, tham vọng và luôn khát khao vươn lên. Ronaldo là mẫu cầu thủ buộc mọi đối thủ phải tập trung tuyệt đối. Bạn luôn phải cảnh giác với anh ấy vì anh ấy xuất sắc ở những khu vực có thể quyết định kết quả trận đấu", HLV đội tuyển Tây Ban Nha nhận xét.

Sự tôn trọng giữa hai nhân vật của bóng đá thế giới càng trở nên ý nghĩa khi đây là trận đấu cuối cùng của Ronaldo tại World Cup. Dù đã bước sang tuổi 41, chân sút người Bồ Đào Nha vẫn đá chính và thi đấu trọn vẹn trước khi khép lại hành trình cuối cùng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trên sân, đội tuyển Tây Ban Nha nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Mikel Oyarzabal suýt mở tỷ số ở phút 8 trước khi Alejandro Baena buộc Diogo Costa phải trổ tài cứu thua. Bên phía Bồ Đào Nha, Ronaldo cũng có cơ hội đáng chú ý ở phút 37 nhưng không thắng được thủ thành Unai Simon.

Sau giờ nghỉ, Bồ Đào Nha chịu tổn thất khi Nuno Mendes phải rời sân vì chấn thương. Hai đội liên tục điều chỉnh nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng phải đến phút 90+1, bước ngoặt mới xuất hiện. Ferran Torres kiến tạo thuận lợi để Mikel Merino dứt điểm hiểm hóc, ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha thắng 1-0.

HLV Tây Ban Nha gây sốt với cảnh ôm Ronaldo: 'Tôi ngưỡng mộ giá trị anh ấy…’- Ảnh 2.
HLV Tây Ban Nha gây sốt với cảnh ôm Ronaldo: 'Tôi ngưỡng mộ giá trị anh ấy…’- Ảnh 3.

Đội tuyển Tây Ban Nha (áo trắng) có mặt ở tứ kết World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Ở những phút bù giờ còn lại, Bồ Đào Nha dốc toàn lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Cú đánh đầu của Bernardo Silva ở phút 90+6 đi vọt xà, khép lại hành trình của "Selecao châu Âu" tại World Cup 2026. Trong khi đó, Tây Ban Nha có mặt ở tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ.

Tin liên quan

Báo Bồ Đào Nha cay đắng: ‘Kết cục thật tuyệt vọng, HLV Martinez sai lầm vì cố giữ Ronaldo’

Báo Bồ Đào Nha cay đắng: ‘Kết cục thật tuyệt vọng, HLV Martinez sai lầm vì cố giữ Ronaldo’

Trước thất bại 0-1 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026, báo chí nước này đồng loạt bày tỏ sự thất vọng, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích về HLV Roberto Martinez. Nhiều ý kiến cho rằng nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã mắc hàng loạt sai lầm chiến thuật, đặc biệt là quyết định giữ Ronaldo trên sân đến những giây cuối cùng

Hàn Quốc bị loại sớm tại World Cup, Chủ tịch KFA chính thức từ chức: Triều đại 13 năm chấm dứt

Quansah dính thẻ đỏ, dàn dự bị đội tuyển Anh xô xát dữ dội với Mexico: Hình ảnh không thấy trên tivi

Khám phá thêm chủ đề

Ronaldo tây ban nha bồ đào nha World Cup 2026 Luis de la Fuente

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận