Sao Bồ Đào Nha khó chịu, ‘đùng đùng’ bỏ ngang phỏng vấn vì bị… đứng gần đối thủ Tây Ban Nha

Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân AT&T (Dallas, Mỹ), bầu không khí trong phòng họp báo của đội tuyển Bồ Đào Nha trở nên nặng nề. Theo nhà báo nổi tiếng Zach Lowy của Mỹ, bộ phận truyền thông của đội tuyển Bồ Đào Nha đã yêu cầu các phóng viên trong nước được quyền đặt câu hỏi đầu tiên cho Ruben Dias.

Tuy nhiên, đúng thời điểm trung vệ của Bồ Đào Nha chuẩn bị trả lời, tiền vệ Mikel Merino - người ghi bàn thắng duy nhất giúp Tây Ban Nha giành vé vào tứ kết lại bắt đầu cuộc phỏng vấn ở khu vực kế bên.

Âm thanh từ hai khu vực phỏng vấn diễn ra cùng lúc khiến không gian trở nên hỗn loạn. Dias lập tức tỏ rõ sự khó chịu, bỏ khỏi bục phỏng vấn mà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo giới.

Ruben Dias đã bỏ ngang họp báo sau trận vì tức giận ẢNH: REUTERS

Bầu không khí nặng nề của Bồ Đào Nha sau thất bại

Nguồn tin cho biết phía Bồ Đào Nha tỏ ra rất bức xúc với cách sắp xếp khu vực truyền thông sau trận. Trong khi đó, phía Tây Ban Nha có ba cầu thủ tham gia trả lời báo chí, bao gồm người hùng Mikel Merino.

Về phía Bồ Đào Nha, chỉ có đội trưởng Ronaldo xuất hiện trước truyền thông sau thất bại đau đớn. Nhiều cầu thủ khác, trong đó có Ruben Dias, đều từ chối hoặc không hoàn thành phần trả lời phỏng vấn.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha khiến Bồ Đào Nha chính thức dừng bước ở vòng 16 đội, đồng thời khép lại giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo.

Trái với sự tức giận của Ruben Dias, Ronaldo xuất hiện với tâm trạng bình tĩnh hơn khi nói về trận đấu và hành trình của mình.

Đội tuyển Bồ Đào Nha gây thất vọng vì sớm bị loại ở World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Siêu sao 41 tuổi thừa nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng chưa đưa ra quyết định về việc chia tay đội tuyển quốc gia. Anh cho biết sẽ dành thời gian ở bên gia đình trước khi cân nhắc tương lai.

"Tôi cảm thấy như mọi khi. Lương tâm tôi thanh thản. Tôi đã cống hiến tất cả. Tôi đã giành được ba danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha", Ronaldo chia sẻ.

Dù phải chia tay World Cup trong tiếc nuối, Ronaldo cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thi đấu ở cấp độ đội tuyển, với mục tiêu có thể hướng đến EURO 2028 nếu vẫn duy trì được thể trạng và phong độ.