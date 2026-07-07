Ronaldo chưa muốn chia tay đội tuyển: 'Tôi hạnh phúc và rời World Cup với lương tâm thanh thản'

Trước khi trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha diễn ra, Ronaldo tuyên bố World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Sau tiếng còi mãn cuộc trên sân AT&T (Arlington, Texas), đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nghẹn ngào vỗ tay cảm ơn người hâm mộ trước khi bước vào đường hầm trong nước mắt.

Dù vậy, khi xuất hiện ở khu vực phỏng vấn, Ronaldo giữ sự bình tĩnh và gửi đi thông điệp đầy tích cực. Ronaldo chia sẻ: "Tôi đã cống hiến tất cả. Tôi giành được ba danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước khi có Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha chưa từng có bất kỳ danh hiệu nào. Tôi hạnh phúc. Với tôi, chức vô địch EURO 2016 có giá trị ngang với World Cup. Thật lòng là như vậy".

Ronaldo không thể hoàn thành giấc mơ vô địch World Cup với Bồ Đào Nha ẢNH: REUTERS

Ronaldo không tiếc nuối khi chia tay World Cup

Thất bại trước Tây Ban Nha khiến giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo mãi dang dở. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1985 cho biết anh không mang theo sự day dứt khi khép lại giải đấu lớn nhất hành tinh.

"Tôi rời giải với một lương tâm thanh thản vì đã cống hiến tất cả những gì mình có. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp diễn".

Ở trận gặp đội tuyển Tây Ban Nha, Ronaldo thi đấu đầy nỗ lực với 3 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần buộc thủ thành Unai Simón phải trổ tài cứu thua. Đáng tiếc, bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino đã khép lại hành trình của Bồ Đào Nha.

Dù xác nhận sẽ không dự thêm World Cup, Ronaldo vẫn chưa đưa ra quyết định về tương lai trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ronaldo chia sẻ: "Tôi chưa thể xác nhận đây có phải là trận đấu cuối cùng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia hay không. Tôi không bao giờ đưa ra quyết định khi cảm xúc lấn át. Đây không phải điều quan trọng nhất lúc này".

Ronaldo cho biết bản thân chưa cân nhắc khả năng từ giã đội tuyển ẢNH: REUTERS

Ngôi sao 41 tuổi cho biết anh sẽ dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình trước khi cân nhắc bước tiếp theo trong sự nghiệp.

"Tôi cũng sẽ có thời gian dành cho gia đình. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào khi đang bị chi phối bởi cảm xúc hay khi chưa đủ bình tĩnh".

Ronaldo khép lại sự nghiệp World Cup với 6 lần tham dự liên tiếp, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Anh ra sân 27 trận tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, ghi 11 bàn thắng và chỉ kém Lionel Messi về số lần thi đấu ở World Cup.