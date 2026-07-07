Ibrahimovic chê HLV Martinez không dám hy sinh Ronaldo, khiến Bồ Đào Nha bị loại cay đắng

Rạng sáng 7.7, Bồ Đào Nha chính thức dừng bước tại World Cup 2026 sau khi để thua Tây Ban Nha bởi bàn thắng duy nhất ở phút 90+1 của Mikel Merino. Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút, tung ra 3 cú sút, trong đó có 2 lần trúng đích nhưng không thể giúp đội nhà tạo nên khác biệt.

Trên kênh Fox Sports, Ibrahimovic khẳng định ông vẫn giữ nguyên quan điểm từ trước khi World Cup khởi tranh.

"Tôi đã nói điều đó trước World Cup và bây giờ tôi vẫn nói như vậy. Đây không phải là sự thiếu tôn trọng dành cho Ronaldo. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nhưng bóng đá là câu chuyện của hiện tại, không phải quá khứ", cựu cầu thủ người Thụy Điển nhấn mạnh.

Ronaldo có trận đấu mờ nhạt dù thi đấu trọn vẹn 90 phút trong ngày Bồ Đào Nha bị loại ẢNH: REUTERS

Bồ Đào Nha đã có thể tốt hơn nếu...

Theo Ibrahimovic, Bồ Đào Nha sở hữu lực lượng đủ chất lượng để chơi với cường độ cao hơn, nhưng toàn bộ lối chơi lại xoay quanh Ronaldo.

"HLV Roberto Martinez không đủ can đảm để đưa ra những quyết định khó khăn khi đội bóng cần điều đó. Đôi khi, ngay cả những huyền thoại vĩ đại nhất cũng nên ngồi dự bị nếu điều đó giúp ích cho tập thể. Hãy tôn trọng Ronaldo vì tất cả những gì anh ấy đã làm, nhưng không cầu thủ nào được lớn hơn đội bóng", Ibrahimovic nói.

Cựu tiền đạo của AC Milan cho rằng ở tuổi 41, Ronaldo không còn phù hợp với yêu cầu gây áp lực liên tục lên hàng phòng ngự đối phương. Theo ông, Bồ Đào Nha cần một trung phong giàu năng lượng hơn để thực hiện pressing, thay vì tiếp tục đặt toàn bộ kỳ vọng vào đội trưởng kỳ cựu.

Ibrahimovic cũng đánh giá vấn đề của Bồ Đào Nha không chỉ nằm ở hàng công. Ông cho rằng tuyến giữa với Bruno Fernandes và Vitinha đã không kiểm soát được thế trận, thiếu những đường chuyền đủ sắc bén để tạo ra khác biệt trước một Tây Ban Nha thi đấu gắn kết và chủ động hơn.

HLV Roberto Martinez có những quyết định gây tranh cãi và đã rời đội tuyển sau khi Bồ Đào Nha bị loại ẢNH: REUTERS

Quan điểm của Ibrahimovic cũng tương đồng với nhận định trước đó của cựu danh thủ Wayne Rooney. Đồng đội cũ của Ronaldo tại M.U cho rằng HLV Martinez sẽ phải tự đặt câu hỏi liệu ông có hối tiếc vì tiếp tục đặt niềm tin vào tiền đạo kỳ cựu hay không.

"Tôi không cảm nhận được các cầu thủ Bồ Đào Nha thích chơi cùng Ronaldo theo cách mà các cầu thủ Argentina chơi vì Messi. Đôi khi tuổi tác sẽ đánh bại bạn, và có vẻ điều đó đang xảy ra", Rooney nhận xét.