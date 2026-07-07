Thắng đậm Mỹ, cầu thủ Bỉ gây tranh cãi vì ‘nhại’ động tác nhảy đặc trưng của Tổng thống Trump

Đội tuyển Bỉ bước vào cuộc đối đầu với Mỹ trong bầu không khí căng thẳng sau vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun. Chân sút của đội chủ nhà vốn phải nhận án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 16 đội, nhưng FIFA bất ngờ hủy án trước giờ bóng lăn.

Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi khi xuất hiện thông tin cho rằng Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp liên hệ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để tác động đến vụ việc. Liên đoàn Bóng đá Bỉ cùng nhiều ý kiến từ châu Âu phản đối gay gắt, cho rằng điều này có thể ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu.

Thậm chí, truyền thông Anh còn tiết lộ Bỉ đã chuẩn bị phương án đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu họ thất bại trước một tuyển Mỹ có Balogun góp mặt.

Trận đấu giữa đội tuyển Mỹ (áo đen) và Bỉ có nhiều tranh cãi trước khi bắt đầu ẢNH: REUTERS

Cầu thủ Bỉ nhảy múa sau bàn thắng của Romelu Lukaku

Tuy nhiên, mọi tranh cãi nhanh chóng bị lu mờ bởi màn trình diễn vượt trội của "Quỷ đỏ". Charles De Ketelaere lập cú đúp ngay trong hiệp 1 để giúp Bỉ tạo lợi thế lớn. Sang hiệp 2, đội bóng châu Âu tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng, trong đó Romelu Lukaku ấn định chiến thắng 4-1 sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Điều đáng chú ý xảy ra ngay sau pha lập công của Lukaku. Tiền đạo kỳ cựu cùng nhiều đồng đội bất ngờ đồng loạt thực hiện điệu nhảy đặc trưng của ông Trump - động tác lắc người nhẹ kết hợp vung hai tay sang hai bên vốn thường xuất hiện trong các buổi vận động tranh cử của vị Tổng thống Mỹ.

Màn ăn mừng lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là lời đáp trả đầy châm biếm của đội tuyển Bỉ sau những tranh cãi liên quan đến Balogun trước trận đấu.

Một cổ động viên bình luận: "Bạn thua 1-4 trên sân nhà rồi còn phải chứng kiến đối thủ nhảy điệu Tổng thống Trump để ăn mừng. Đó đúng là màn trêu chọc đỉnh cao".

Một người khác viết: "Bỉ đã đánh bại Mỹ hoàn toàn nên họ có quyền ăn mừng theo cách mình muốn".

Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng việc ăn mừng theo phong cách chế giễu đối thủ tại World Cup là không phù hợp và dễ tạo thêm tranh cãi ngoài chuyên môn.

Các cầu thủ Bỉ đã ăn mừng theo phong cách của Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: REUTERS

Dù vậy, chiến thắng trên sân Seattle là hoàn toàn thuyết phục đối với đoàn quân của HLV Rudi Garcia. Bỉ kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian và không cho đội chủ nhà nhiều cơ hội tạo bất ngờ.

Về phía đội tuyển Mỹ, thất bại này đồng nghĩa họ trở thành quốc gia chủ nhà cuối cùng phải dừng bước tại vòng 16 đội. Trước đó, Canada đã bị Ma Rốc loại, còn Mexico thất thủ trước đội tuyển Anh.

Giành vé vào tứ kết, đội tuyển Bỉ sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 10.7. Đây được xem là một trong những cặp đấu đáng chờ đợi của World Cup 2026, khi đội bóng xứ bò tót vừa loại Bồ Đào Nha bằng bàn thắng duy nhất của Mikel Merino ở những phút 90+1.