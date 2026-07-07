Đội nhà thắng đậm Mỹ, Đại sứ quán Bỉ nhắn nhủ đặc biệt ông Donald Trump

Bài đăng của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam sáng 7.7 sau chiến thắng của đội Bỉ trước Mỹ ảnh: Facebook Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam

Sáng ngày 7.7, đội tuyển Bỉ đã có chiến thắng một chiều trước 4-1 trước đội tuyển Mỹ ở vòng 16 đội World Cup 202, bất chấp đội chủ nhà Mỹ vẫn tung tiền đạo Balogun từ đầu sau quyết định gây tranh cãi của FIFA: đình án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trận trước của cầu thủ này.

Được biết, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam đã tổ chức buổi xem bóng đá bao gồm các nhân viên và bạn bè ở TP.Hà Nội, chứng kiến Quỷ đỏ chơi hoàn toàn vượt trội và không cho đội tuyển Mỹ bất kỳ một cơ hội nào.

Cú đúp của Ketelaere trong hiệp 1 và bàn thắng của Vanaken phút 57 cùng Lukaku vào sân thay người ghi bàn phút 90+3 đã giúp đội tuyển Bỉ dễ dàng đánh bại đội chủ nhà Mỹ nhất quyết vẫn tung Balogun vào sân từ đầu.

Lukaku không vào sân từ đầu vẫn dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Mỹ ảnh: Reuters

Sau trận đấu, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam đã có bài đăng chúc mừng, kèm theo nhắn nhủ đặc biệt gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump: "Chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Bỉ! Một trận đấu rất gay cấn khi đối đầu với Mỹ: cả 2 đội đều đã thi đấu hết mình!

Và chúng tôi cũng cảm nhận được tình cảm của những cổ động viên Việt Nam dành tới các cầu thủ Bỉ. À và (ông) Donald Trump: Rất tò mò muốn nghe cuộc điện thoại tiếp theo của ông với ông Infantino!".

Trước trận FIFA bác đơn kháng cáo của đội tuyển Bỉ vì lý do quy trình kỷ luật không liên quan đến cầu thủ của đại diện châu Âu: "Yêu cầu này đã bị bác bỏ vì Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) không phải là một bên tham gia tố tụng và do đó không có quyền kháng cáo quyết định này".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: reuters

Ngay lập tức RBFA ra thông cáo phản đối, dọa kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS) nếu tên Balogun có trong danh sách đăng ký đội tuyển Mỹ - thực tế cầu thủ này đã đá chính trước khi được thay ra phút 90.

Sau đó, 2 nghị sĩ Hạ viện Anh đã đăng đàn yêu cầu FIFA đình án treo giò tự động với hậu vệ Quansah - cũng nhận thẻ đỏ trực tiếp giống Balogun của Mỹ. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng xác nhận đang cân nhắc kháng cáo.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận cuộc trò chuyện với Donald Trump nhưng phủ nhận bị tác động: "Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi đã giải thích rằng đang có một quá trình pháp lý đang diễn ra liên quan đến các cơ quan tư pháp độc lập của FIFA và vụ việc sẽ được các cơ quan có thẩm quyền quyết định trong thời gian thích hợp.