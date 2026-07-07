Hạ viện Anh muốn FIFA 'tha' Quansah như Balogun, FA cân nhắc kháng cáo: Có biến lớn?

Trọng tài rút thẻ đỏ cho Jarell Quansah (Anh) trận thắng Mexico 3-2 ở vòng 32 đội World Cup 2026 ảnh: reuters

Tranh cãi Balogun lan rộng

Reuters dẫn một nguồn tin thân cận cho biết Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang xem xét kháng cáo về án treo giò của hậu vệ Quansah, trong khi FIFA không trả lời nhiều yêu cầu bình luận của Reuters về việc liệu Quansah có được xem xét tương tự Balogun của Mỹ hay không.

Hạ viện Anh muốn FIFA "tha" Quansah như Balogun, Trong khi đó một Ủy ban Quốc hội Anh yêu cầu làm rõ về phán quyết ban đầu ở tranh cãi lớn nhất của World Cup 2026 và có lẽ trong lịch sử các kỳ World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bảo vệ quy trình kỷ luật của bóng đá thế giới trong bối cảnh chỉ trích quốc tế ngày càng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi quyết định của FIFA về việc đình chỉ án phạt thẻ đỏ của Folarin Balogun tại World Cup là "xuất sắc".

Ông Infantino cho biết các cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động "độc lập và tự chủ" và ông đã nói với Trump rằng vụ Balogun đang trong quá trình tố tụng pháp lý, ngay cả khi Tổng thống Mỹ thừa nhận tiền đạo Mỹ thoát án phạt "sau khi đích thân thúc giục FIFA xem xét lại vụ việc".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026 ảnh: reuters

Việc Balogun thoát án treo giò tự động đã làm dấy lên những cáo buộc từ các quan chức bóng đá và các chính trị gia trên khắp châu Âu, rằng áp lực chính trị có thể đã ảnh hưởng đến quá trình kỷ luật của bóng đá.

Sự can thiệp của các nghị sĩ Anh đánh dấu nỗ lực đầu tiên nhằm viện dẫn phán quyết Balogun để bảo vệ quyền lợi cho một cầu thủ khác, biến quyết định gây tranh cãi của FIFA thành một phép thử rộng hơn: liệu có áp dụng cách tiếp cận tương tự một cách nhất quán hay không.

Trong các bài đăng riêng biệt trên mạng xã hội, 2 nghị sĩ đảng Lao động Anh Noah Law và Melanie Onn đã yêu cầu Chủ tịch FIFA Infantino hoãn án treo giò đối với Quansah sau thẻ đỏ trước Mexico cho đến sau World Cup, lấy cách xử lý của FIFA với Balogun làm tiền lệ.

Giống như Balogun, Quansah cũng đối mặt án treo giò một trận tự động sau khi bị truất quyền thi đấu trong trận Anh thắng Mexico 3-2 ở vòng 32 đội trên sân Azteca. Ông Law viết: "Mặc dù tôi tin rằng việc Jarell Quansah nhận thẻ đỏ là đúng… nhưng tôi cho rằng việc hoãn án treo giò cho đến sau khi World Cup 2026 kết thúc mới là điều đúng đắn".

Việc FIFA đình chỉ án treo giò của Balogun (20) gây tranh cãi, chỉ trích khắp thế giới ảnh: reuters

Ông Melanie Onn cho rằng có lý do chính đáng để hoãn án treo giò của Quansah, đồng thời nói thêm rằng sẽ rất khó để biện minh cho việc 1 cầu thủ được hưởng lợi từ việc hoãn án phạt trong khi 1 cầu thủ khác trong hoàn cảnh tương tự lại không được hưởng lợi.

Cả 2 nghị sĩ đều lập luận rằng FIFA có nguy cơ làm suy yếu niềm tin vào hệ thống kỷ luật của mình nếu các quy tắc không được áp dụng một cách nhất quán. Caroline Dinenage, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Hạ viện Anh đã kêu gọi FIFA khẩn trương giải thích quyết định đình chỉ lệnh cấm đối với Balogun.

Ông Dinenage nói: "Chiến thắng đầy cảm hứng của đội tuyển Anh đã cho thấy World Cup 2026 đang ở thời điểm tuyệt vời nhất, nhưng phán quyết này của FIFA đã đe dọa phủ bóng đen lên một giải đấu lẽ ra phải là lễ hội bóng đá toàn cầu.

Để thể thao có ý nghĩa, các quy tắc và luật lệ của nó phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả các đội. FIFA cần khẩn trương đưa ra lời giải thích về cơ sở quyết định của mình và giải quyết những cáo buộc cho rằng có thể đã có sự can thiệp chính trị vào quá trình này."

Đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Na Uy ở tứ kết tại Miami vào 4 giờ Việt Nam ngày 12.7.