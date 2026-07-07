HLV Ai Cập gây sốc trước trận sống còn với Argentina, tuyên bố cứng ‘sao phải sợ Messi’

FIFA sẽ trừng phạt HLV Hossam Hassan?

Theo Reuters, luật thi đấu và quy định giải đấu của FIFA, cấm các khẩu hiệu chính trị trên các trang thiết bị, nhưng Reuters không thể xác định ngay lập tức. Ngoài ra, một quy định cấm các HLV bày tỏ quan điểm chính trị trong các cuộc họp báo.

Điều này có thể dẫn đến một cuộc điều tra của FIFA về những phát ngôn của HLV Hossam Hassan trước trận Argentina gặp Ai Cập ngày 7.7 (giờ Việt Nam), và có thể dẫn tới một án phạt nặng dành cho nhà cầm quân 59 tuổi này.

HLV Hossam Hassan của đội tuyển Ai Cập đưa thông điệp chính trị vào cuộc họp báo trước trận gặp Argentina và Messi Ảnh: Reuters

Căng thẳng chính trị xung quanh World Cup đã leo thang sau khi HLV trưởng đội tuyển Ai Cập, ông Hossam Hassan, sử dụng cuộc họp báo chính thức của FIFA, để kêu gọi sự ủng hộ cho người dân Palestine trước trận đấu tại vòng 16 đội với Argentina, theo Reuters.

Reuters thêm rằng: "Những phát biểu của ông Hassan được đưa ra trong bối cảnh FIFA đang phải bảo vệ quy trình kỷ luật của mình, sau những lời chỉ trích về quyết định đình chỉ chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Folarin Balogun (đội tuyển Mỹ), một động thái được Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi".

Trong cuộc họp báo trận Ai Cập gặp Argentina tại Atlanta (Mỹ), HLV Hassan nhận các câu hỏi về Messi và cơ hội của đội tuyển Ai Cập trước các nhà đương kim vô địch Argentina, nhưng ông này chỉ nói dài dòng về người Palestine, Reuters đưa tin.

Ông Hassan sau đó mới thừa nhận, đội của ông là đội yếu hơn nhưng khẳng định sẽ không hề nao núng. Nhà cầm quân này nói: "Chúng tôi biết mình đang thi đấu với các nhà đương kim vô địch World Cup, và một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại (Messi), nhưng chúng tôi không sợ họ.

Chúng tôi có trách nhiệm với Ai Cập, thế giới Ả Rập và châu Phi. Chúng tôi đại diện cho tất cả họ. Trách nhiệm đó khiến chúng tôi tập trung vào bản thân và những gì chúng tôi có thể thể hiện trên sân cỏ".

Trước đó, khi trả lời phỏng vấn báo Argentina, Diario Ole, trước câu hỏi: "Ông đánh giá thế nào về Messi và đội tuyển Argentina?". Nhà cầm quân này trả lời dứt khoát: "Messi? Người Ai Cập không sợ ai cả".

Salah sẽ có 'vũ điệu cuối cùng' như mơ ước với Messi Ảnh: Reuters

Salah chọn "vũ điệu cuối cùng" với Messi

Ngôi sao số 1 của đội tuyển Ai Cập, tiền đạo kỳ cựu Mohamed Salah cũng nhấn mạnh trước câu hỏi: "Ronaldo, Messi, có lẽ cả Neymar, bạn mơ ước được khiêu vũ cùng ai trong điệu nhảy cuối cùng của mình?". "Messi", Salah trả lời dứt khoát.

Salah đưa ra thông điệp này sau khi thực hiện thành công quả phạt đền kiểu panenka giúp đội tuyển Ai Cập vượt qua đội Úc với tỷ số 4-2 ở loạt sút luân lưu (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính), ngày 4.7 tại vòng 32 đội.

Đặc biệt, tuyên bố của Salah đưa ra chỉ vài giờ trước trận Argentina thắng nhọc nhằn trước Cabo Verde với tỷ số 3-2 ở hiệp phụ, cũng tại vòng 32 đội cùng ngày.

Ước mơ của Salah đã thành sự thật, khi anh sẽ đối đầu với Messi lúc 23 giờ ngày 7.7 (giờ Việt Nam) trên sân Mercedes-Benz ở Atlanta tại vòng 16 đội. Trong khi, sau Neymar (Brazil), Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã sớm ra về ở vòng 16 đội.

"Vũ điệu cuối cùng" giữa Messi và Salah giờ sẽ trở nên đầy ý nghĩa hơn, giữa hai ngôi sao hàng đầu thế giới. Trong đó, Salah còn được mệnh danh là "Messi của thế giới Ả Rập".