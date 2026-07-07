Argentina thay đổi lớn trước trận quyết đấu Ai Cập, Messi được tiếp năng lượng từ vợ con

Vì sao Argentina phải thay đổi?

Theo HLV Scaloni, chính sự trở lại của tiền vệ Paredes đã dẫn đến sự thay đổi lớn trong đội hình thi đấu của đội tuyển Argentina, sau khi cầu thủ chủ chốt này đã hoàn toàn hồi phục chấn thương.

Ông giải thích: "Sau Qatar 2022, Paredes luôn thi đấu chính ở mọi trận đấu. Nhưng đến trước World Cup, cậu ấy bị chấn thương. Chúng tôi phải để Mac Allister thi đấu ở vị trí số 5 và Enzo Fernandez thi đấu cao hơn. Đơn giản vậy thôi. Vì vậy, khi Paredes trở lại, cậu ấy sẽ trở lại vị trí đó. Chúng tôi sẽ thực hiện vài thay đổi so với trận gặp Cabo Verde".

Sự trở lại của Paredes kịp lúc, sẽ giúp ổn định lại tuyến giữa của đội tuyển Argentina Ảnh: Reuters

Báo Argentina, Diario Ole đánh giá, sự thay đổi của HLV Scaloni sẽ giúp tuyến giữa của Albiceleste trở nên vững chắc hơn. Nhà báo Gaston Edul tiết lộ, có ít nhất 3 sự thay đổi, gồm Paredes sẽ thay Almada đá chính, hậu vệ Tagliafico thay Medina (bị chuột rút) và tiền đạo Julian Alvarez thay Lautaro Martinez để đá cặp với Messi trên hàng công.

Đội tuyển Argentina sau trận thắng nhọc nhằn trước Cabo Verde với tỷ số 3-2 ở hiệp phụ ngày 4.7 tại vòng 32 đội, có rất ít ngày nghỉ để hồi phục. Họ vẫn ở lại Miami tập luyện, nhưng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, nên chỉ tập hồi phục trong phòng gym. Toàn đội chỉ bay đến Atlanta (nơi thi đấu trận vòng 16 đội với Ai Cập) khoảng 48 giờ trước ngày thi đấu.

Tại Atlanta, đội tuyển Argentina chỉ tập khoảng 1 buổi tại sân tập của Đại học Kennesaw để chuẩn bị cho trận đấu. Ưu tiên của HLV Scaloni là sự hồi phục thể lực của toàn đội ở trận gặp Ai Cập, đối thủ được dự đoán cũng có lối chơi gây sức ép mạnh và có nền tảng thể lực rất tốt, theo Gaston Edul.

Ai Cập cũng trải qua trận đấu tại vòng 32 đội rất nhọc nhằn trước đội tuyển Úc, khi cũng trải qua 120 phút đầy mệt mỏi và thắng sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 (hòa 1-1 trong giờ thi đấu chính).

Đội bóng Bắc Phi này cũng dựa rất nhiều vào sự tổ chức phòng ngự và trông chờ vào hai ngôi sao lớn nhất, gồm Salah và Omar Marmoush để phát động các pha phản công trước Úc, một cách tiếp cận mà họ có thể áp dụng lại trước những nhà đương kim vô địch Argentina.

Đối với Ai Cập, một Salah hoàn toàn khỏe mạnh sẽ rất quan trọng, nhưng ngôi sao tiền đạo kỳ cựu này đang bị ảnh hưởng chấn thương gân kheo và đôi lúc tỏ ra miễn cưỡng khi chạy hết tốc độ trong trận gặp Úc vốn kéo dài 120 phút đầy mệt mỏi.

Theo Paredes: "Ai Cập sẽ tương tự như Cabo Verde, đây cũng sẽ là một trận đấu rất khó khăn nữa. Chúng ta đang ở đẳng cấp bóng đá hàng đầu và tất cả các đội tuyển quốc gia đều rất giỏi và có thể lực tốt".

Khoảnh khắc xúc động của Messi bên vợ con

Vợ Messi, Antonela Roccuzzo chia sẻ hình ảnh danh thủ này có một cuộc hội ngộ gia đình đầy xúc động. Hình ảnh có thể tại Miami sau trận đấu với Cabo Verde. Messi rất hạnh phúc khi gặp lại vợ và các con. Vợ anh, Antonela viết thông điệp: "Cả nhà yêu anh, Messi. Lại được ở bên nhau rồi".

Messi có cuộc hội ngộ với vợ con sau trận thắng Cabo Verde ở vòng 32 đội ngày 4.7 Ảnh: Chụp màn hình antonelaroccuzzo/instagram

Các hình ảnh cũng cho thấy, dường như Messi đã được cho nghỉ ngơi và trở về nhà riêng của mình. Danh thủ 39 tuổi tận hưởng thời gian rất chất lượng bên các con trai gồm Thiago, Mateo và Ciro.

Các bức ảnh này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ những người theo dõi gia đình Messi trên mạng xã hội Instagram, và hé lộ khía cạnh riêng tư hơn của ngôi sao này giữa lúc World Cup đang diễn ra, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Từ đầu World Cup, Antonela và các con luôn đồng hành ủng hộ Messi ở mọi trận đấu, trừ duy nhất một trận, cậu con trai đầu Thiago vắng mặt, vì bận thi đấu cho đội trẻ U.14 của Inter Miami ở Mexico.

Messi hiện ghi 7 bàn tại World Cup 2026 sau 4 trận, bằng tổng số bàn thắng anh ghi ở Qatar 2022 khi cùng đội tuyển Argentina đăng quang. Anh cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử World Cup với 20 bàn thắng. Sự tiếp sức từ gia đình chắc chắn sẽ giúp danh thủ này được tiếp thêm năng lượng ở trận gặp Ai Cập, và tiếp tục tỏa sáng để phá tiếp các kỷ lục lịch sử, theo MARCA.