Tất tần tật cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026: Messi chịu nổi nhiệt trước sự bám đuổi của Mbappe, Haaland?

Cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026 cực kỳ hấp dẫn và quyết liệt ảnh: REUTERS

Cuộc đua nóng bỏng nhất lịch sử World Cup

Một cách không chính thức, FIFA World Cup 2026 đã được mệnh danh là "World Cup của các siêu sao", với nhiều tên tuổi lớn nhất của bóng đá thế giới liên tục thay nhau điền tên trên bảng tỷ số.

Tại đây, chúng ta sẽ xem xét tất tần tật cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup 2026, để thấy rõ sự cạnh tranh quyết liệt và hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử World Cup.

Ronaldo đã dừng bước sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở trận đấu rạng sáng 7.7, nhưng chúng ta vẫn còn đó dàn sao Messi, Mbappe, Haaland đang dẫn đầu với 7 bàn còn Kane và Bellingham của đội tuyển Anh đang bám rất sát.

Messi đang tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 39 ảnh: Reurters

Lionel Messi: 7 bàn

Trước năm 2022, Lionel Messi không có thành tích quá khủng ở đấu trường World Cup nhưng anh đã tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2022 tại Qatar và giờ là Bắc Mỹ.

Messi lập hat-trick đầu tiên tại World Cup trước Algeria ở trận mở màn World Cup 2026, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi 3 bàn trong một trận suốt lịch sử giải đấu.

Ngay sau đó Messi có cú đúp vào lưới Áo, trở thành cầu thủ thứ 3 ghi bàn trong 6 lần tham dự World Cup liên tiếp và vượt qua Miroslav Klose (16) để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của World Cup.

Dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trước Jordan, Messi vẫn ghi thêm 1 bàn một lần nữa, nâng tổng số bàn thắng của anh trong giải đấu lên 6 bàn.

Bàn thứ 7 của Messi tại World Cup 2026 là tình huống mở tỷ số trong chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ của Argentina trước Cabo Verde ở vòng 32 vừa qua. Giới hạn nào cho cầu thủ đã được nhiều người công nhận là Vĩ đại nhất mọi thời đại (GOAT - Greatest of All Time)?

Mbappe quá hay trong tập thể đội tuyển Pháp quá mạnh ảnh: reuters

Kylian Mbappe: 7 bàn

Messi gọi và Mbappe trả lời! Đối thủ lớn nhất của siêu sao 39 tuổi bên phía Argentina chính là đội trưởng đội tuyển Pháp Kylian Mbappe đang tỏa sáng rực rỡ với 7 bàn tại World Cup 2026, ở tuổi 27.

Mbappe đã mở màn World Cup 2026 bằng cú đúp vào lưới Senegal, trước khi có thêm 1 cú đúp nữa vào lưới Iraq. Dù không thể ghi bàn khi gặp Na Uy (có 2 pha kiến tạo), nhưng anh đã trở lại ấn tượng ở vòng 32 khi có thêm 2 bàn đẹp mắt trước Thụy Điển.

Siêu sao của CLB Real Madrid đã nâng tổng số bàn thắng trong giải đấu của mình lên con số 7 với quả phạt đền trong trận gặp Paraguay ở vòng 16 đội để gửi lời thách thức mạnh mẽ đến mọi đối thủ.

Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil để lần đầu lọt vào tứ kết World Cup ảnh: reuters

Erling Haaland: 7 bàn

Nếu Mbappe và Messi nhận được sự hỗ trợ của cả tập thể tài năng, đặc biệt là Mbappe, thì Erling Haaland càng xuất sắc khi có được 7 bàn thắng cùng đội tuyển Na Uy.

Chân sút 25 tuổi không cần đến 30 phút để mở tài khoản trong lần đầu dự World Cup khi sút tung lưới Iraq, trước khi nhân đôi số bàn thắng trong trận ra quân của Na Uy.

Haaland ghi một cú đúp khác cho Na Uy trước Senegal, bàn thắng đầu tiên của anh đến sau khi tận dụng tốc độ trong pha phản công, và bàn thắng thứ hai là cú vô lê khéo léo trong vòng cấm.

Haaland không ra sân trong trận gặp Pháp, nhưng trở lại đội hình xuất phát ở vòng 32 và ghi bàn ấn định chiến thắng vào lưới Bờ Biển Ngà bằng một cú chạm bóng quen thuộc.

Haaland đã lại chiến thắng trong trận chiến khác với đối thủ quen thuộc Gabriel ở vòng 16 đội, lập cú đúp trong hiệp hai, đưa Na Uy loại Brazil để lọt vào tứ kết World Cup đầu tiên trong lịch sử.

Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền giúp Anh vượt qua Mexico 3-2 ở vòng 16 đội ảnh: reuters

Harry Kane: 6 bàn

Harry Kane ghi 6 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, nâng thành tích tại World Cup của anh lên 14 bàn, tạm đứng thứ 5 với Gerd Muller trong danh sách những chân sút hàng đầu mọi thời đại World Cup, sau 2 đối thủ trong cuộc đua Chiếc giày vàng 2026 là Mbappe và Messi.

Kane đã gặp may mắn khi được phép thực hiện lại quả phạt đền hỏng và ghi bàn vào lưới Croatia ở trận mở màn. Chân sút 32 tuổi đã nhân đôi số điểm của mình trong trận này sau khi đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc của Declan Rice.

Sau khi im lặng trước Ghana, Kane nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Anh trong chiến thắng 2-0 trước Panama từ đường chuyền của Bellingham. Đặc biệt, đội trưởng Tam sư tạo ra khác biệt ở vòng 32 đội, lập cú đúp giúp Anh thắng ngược CHDC Congo 2-1.

Ở trận gặp Mexico ở vòng 16 đội trên sân Azceta ngày 6.7, chân sút đã ghi 44 bàn cho CLB Bayern Munich mùa rồi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 70, nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup 2026 lên 6 bàn, giúp anh bám sát Messi, Mbappe và Haaland.

Dembele lập hat-trick vào lưới Na Uy chỉ sau 32 phút ảnh: reuters

Ousmane Dembele: 4 bàn

Người đang giữ Quả bóng vàng, Ousmane Dembele đã có một giải đấu tốt ở Bắc Mỹ, mặc dù anh có phần bị lu mờ bởi các đồng đội trong đó có Mbappe.

Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong một giải đấu lớn vào lưới Iraq, sau đó truyền cảm hứng cho Pháp giành chiến thắng 4-1 trước Na Uy ở lượt trận thứ 3 bằng cú hat-trick chỉ trong vòng 32 phút.

Jude Bellingham lập cú đúp ấn tượng vào lưới Mexico giúp Anh lọt vào tứ kết ảnh: reuters

Jude Bellingham: 4 bàn

Jude Bellingham đã xây dựng được danh tiếng như người luôn biết cách tỏa sáng trong những trận đấu lớn và đã chứng minh điều đó một cách mạnh mẽ ở World Cup 2026.

Bellingham có một pha chạy chỗ tốt và dứt điểm xuất sắc để ghi bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển Anh trong trận đấu với Croatia ở vòng bảng, trước khi thể hiện sức mạnh và kỹ thuật mở tỷ số trong một trận đấu căng thẳng với Panama ở vòng 32 đội.

Bellingham thực sự tỏa sáng trong trận đấu với Mexico ở vòng 16 đội, ghi 2 bàn thắng nhanh chóng giúp Tam Sư chiếm ưu thế và vượt qua bóng ma thất bại ở World Cup 1986 để góp mặt tại tứ kết.

Oyarzabal ghi bàn vào lưới Áo tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Mikel Oyarzabal: 4 bàn

Mikel Oyarzabal có thể không phải là một trong những cái tên nổi bật nhất trong danh sách này, nhưng anh ấy thực sự hiệu quả dù khởi đầu mờ nhạt trong trận hòa 0-0 trước Cabo Verde.

Oyarzabal ghi 2 bàn thắng đầu tiên của giải đấu ở trận đấu thứ 2 vòng bảng, giúp Tây Ban Nha thắng dễ Ả Rập Xê Út 4-0.

Chân sút 29 tuổi lập một cú đúp nữa vào lưới Áo ở vòng 32 để trở thành cầu thủ Tây Ban Nha đầu tiên ghi 2 bàn thắng trong một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ Emilio Butragueno (gặp Đan Mạch) ở vòng 16 đội năm 1986 (ghi 4 bàn).

Mikel Oyarzabal đã ghi 16 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ đầu năm 2025 - trong cùng thời gian đó, cầu thủ châu Âu duy nhất ghi nhiều bàn thắng hơn ở cấp độ quốc tế là Erling Haaland với 22 bàn.

Cập nhật danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu World Cup 2026: