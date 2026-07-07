Nhận định bóng đá Thụy Sĩ vs Colombia: Nhiều bàn, đội Nam Mỹ thắng kịch tính

Nhận định trước trận Thụy Sĩ vs Colombia

Đội tuyển Thụy Sĩ đang có hành trình đầy thuận lợi, kể từ sau trận hòa bất ngờ trước Qatar ở lượt trận ra quân. HLV trưởng Murat Yakin đang sở hữu một tập thể đồng đều với trục dọc vững chắc. Trong khi đó, Colombia từng được gắn mác là “ngựa ô” trước khi giải đấu khởi tranh và họ thậm chí đã thể hiện được nhiều hơn thế. Trận hòa trước Bồ Đào Nha ở lượt cuối vòng bảng là trận đấu duy nhất mà đại diện Nam Mỹ không thể giành chiến thắng tính đến lúc này.

Cả Thụy Sĩ và Colombia đều đã giành được 3 chiến thắng và 1 trận hòa sau 4 lần ra sân tại World Cup 2026. Đây hứa hẹn là trận đấu rất khó đoán, khi không bên nào tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với đối thủ nếu xét về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm đá loại trực tiếp hay phong độ hiện tại. Cuộc đối đầu tại vòng 16 đội có thể xoay chuyển theo bất kỳ hướng nào, nhưng Colombia được đánh giá là đội cửa trên vì sở hữu dàn ngôi sao đẳng cấp hơn.

Luis Diaz là ngôi sao sáng nhất bên phía Colombia ẢNH: REUTERS

Luis Diaz rất có thể sẽ là nhân tố tạo nên khác biệt cho Colombia. Anh đã tỏa sáng ở World Cup 2026, sau một mùa giải ra mắt bùng nổ trong màu áo CLB Bayern Munich. Sát cánh cùng Diaz trên hàng công, Colombia còn có hai đối tác hỗ trợ vô cùng sắc bén là James Rodriguez và Luis Suarez.

Thụy Sĩ cũng sở hữu những cái tên đẳng cấp. Dù vậy, sự kết hợp giữa sự năng động và phẩm chất kỹ thuật của Colombia sẽ là thử thách rất khó để vượt qua đối với đại diện châu Âu. Trong trận đấu này, Colombia là đội bóng được đánh giá có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn.

Trận Thụy Sĩ vs Colombia diễn ra lúc 3 giờ ngày 8.7, theo giờ Việt Nam ẢNH: FPT PLAY

- Sự nhạy bén trong phòng ngự của Colombia: Các học trò của HLV Lorenzo đã tổ chức hàng phòng ngự cực kỳ khoa học, giữ sạch lưới 3 trên 4 trận đã qua. Chỉ có Tây Ban Nha và Mexico sở hữu thành tích tốt hơn họ. Colombia mới chỉ để đối phương chọc thủng lưới 1 bàn tại giải đấu.

- Dấu ấn tấn công sắc nét: Colombia đã tung ra từ 20 cú sút trở lên trong cả 3 trận đấu gần nhất tại World Cup 2026. Đội bóng gần nhất đạt được cột mốc này trong 4 trận liên tiếp ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là đội tuyển Pháp vào năm 1998. Thậm chí, thông số này còn có thể tốt hơn nếu Colombia biết chắt chiu cơ hội được tạo ra.

- Phong độ của Thụy Sĩ: Dù vậy, “Nati” (biệt danh của đội tuyển Thụy Sĩ) sẽ không dễ bị khuất phục trong một trận đấu knock-out của World Cup. Đội bóng xứ sở đồng hồ đang có chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 7, hòa 3).

Dự đoán: Thụy Sĩ 1-2 Colombia

Đội hình ra sân dự kiến 2 đội Thụy Sĩ vs Colombia

Thụy Sĩ đang phải lo lắng về tình hình thể lực của tiền vệ Michel Aebischer và hậu vệ Luca Jaquez, cả hai đều có nguy cơ bỏ lỡ vòng 16 đội do các vấn đề về cơ. HLV Yakin có thể sẽ giữ nguyên hoàn toàn đội hình xuất phát so với trận thắng Algeria ở vòng 32 đội.

Mọi ánh nhìn tiếp tục đổ dồn vào tài năng trẻ đang lên Johan Manzambi, người đã có được 3 bàn thắng và 2 đường kiến tạo tại kỳ World Cup này. Cầu thủ 20 tuổi này sẽ đá ngay phía sau tiền đạo cắm Breel Embolo, người đã tận dụng đường dọn cỗ của Manzambi để ghi bàn ở trận Thụy Sĩ thắng Algeria.

- Thụy Sĩ: Kobel; Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Tiền đạo thuộc biên chế CLB Sporting, Luis Suarez nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ trụ cột James Rodriguez đã buộc phải rời sân sau hiệp 1 trận gặp Ghana vừa qua, nhưng anh này dường như không gặp vấn đề gì về thể trạng. Trong khi đó, linh hồn trên hàng công là Luis Diaz đang rất khát khao chấm dứt chuỗi 3 trận liên tiếp không đóng góp vào bàn thắng nào.

- Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodriguez, Suarez, Diaz.