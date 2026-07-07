Vụ Mbappe bị phân biệt chủng tộc: Chính trị gia Paraguay quá vô lý khi dọa kiện, bắt 'nạn nhân' xin lỗi

Bà Amarilla nói gì?

Trong dòng trạng thái mới nhất trên mạng xã hội X, bà Celeste Amarilla khẳng định mình không có vấn đề gì với nước Pháp. Nữ thượng nghị sĩ nhấn mạnh bà từng học tại trường Pháp từ nhỏ, nói tiếng Pháp và có tình cảm đặc biệt với đất nước này.

Amarilla cũng thừa nhận đã xóa bài đăng trước đó sau khi nhận ra mình hành động trong lúc mất bình tĩnh. "Tôi đã viết trong lúc máu nóng bốc lên", bà thừa nhận. Theo lời giải thích, bản thân bà từng là nạn nhân của những lời lẽ miệt thị vì là người lai và người Mỹ Latin. Vì vậy, sau khi suy nghĩ lại, bà cảm thấy hối hận vì đã sử dụng những ngôn từ tương tự để công kích Mbappe.

Bà Amarilla bất bình vì Mbappe không bắt tay Gill sau trận, một điều cũng rất bình thường trong thể thao ẢNH: REUTERS

Nếu dừng lại ở đó, mọi chuyện có lẽ đã khép lại theo hướng tích cực hơn. Thế nhưng ngay sau phần thừa nhận sai lầm, Amarilla lại chuyển sang chỉ trích Mbappe. Bà cho rằng tiền đạo đội tuyển Pháp có thái độ kiêu ngạo trước và sau trận đấu với Paraguay. Nữ chính trị gia đặc biệt không hài lòng với việc Mbappe được cho là không bắt tay thủ môn Paraguay Orlando GIll sau trận.

Đáng chú ý hơn, Amarilla còn yêu cầu Mbappe phải rút lại những lời lẽ đã nhắm vào mình. "Bây giờ tôi yêu cầu anh cũng phải rút lại phát biểu của mình và xin lỗi tôi", bà viết. Không dừng lại ở đó, nữ thượng nghị sĩ còn cáo buộc Mbappe có hành vi "bạo lực chính trị" và "bạo lực giới", đồng thời để ngỏ khả năng khởi kiện ngôi sao của đội tuyển Pháp.

Kẻ gây ra tranh cãi lại muốn đóng vai nạn nhân?

Chính chi tiết này là điều nực cười. Vấn đề cốt lõi của vụ việc không nằm ở việc Amarilla có thích Mbappe hay không, cũng không nằm ở việc bà đánh giá thái độ của tiền đạo người Pháp như thế nào.

Điều khiến vụ việc trở nên nghiêm trọng là bà Amarilla đã lựa chọn cách công kích Mbappe bằng những phát biểu liên quan đến nguồn gốc và màu da của anh. Đó cũng là lý do Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) lên án những phát ngôn này là "ghê tởm và không thể chấp nhận được", đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi các biện pháp pháp lý.

Nói cách khác, chính Amarilla là người khơi mào cuộc tranh cãi bằng những phát ngôn vượt xa ranh giới của một cuộc tranh luận thể thao thông thường. Vì vậy, việc bà thừa nhận đã hành động trong lúc nóng giận lẽ ra phải là bước đầu tiên để khép lại câu chuyện. Thế nhưng thay vì nhận trách nhiệm đầy đủ cho những gì mình đã nói, nữ chính trị gia Paraguay lại chuyển hướng sang yêu cầu Mbappe xin lỗi và thậm chí dọa kiện ngược.

Mbappe bị dọa kiện dù là người bị công kích trước ẢNH: REUTERS

Mbappe có thể đã đáp trả gay gắt khi gọi Amarilla là "người phụ nữ đáng khinh" và "không xứng đáng với vị trí của mình". Nhưng cần nhớ rằng những lời lẽ ấy xuất hiện sau khi anh trở thành đối tượng của một loạt phát ngôn mang tính xúc phạm cá nhân từ phía nữ thượng nghị sĩ. Đây là phản ứng của người bị công kích chứ không phải người chủ động gây hấn.

Bởi vậy, việc Amarilla vừa thừa nhận mình sai vì "máu nóng bốc lên", vừa yêu cầu người mà bà đã công kích phải xin lỗi mình tạo ra cảm giác đầy mâu thuẫn. Thậm chí, nó khiến bà bị nhìn nhận như đang cố chuyển vai từ người gây ra tranh cãi sang nạn nhân của tranh cãi.

Bóng đá luôn có chỗ cho những cuộc khẩu chiến. Nhưng khi một người đã vượt quá giới hạn bằng những phát ngôn liên quan đến nguồn gốc hay chủng tộc của người khác, điều cần làm thường là nhận trách nhiệm và xin lỗi. Đòi hỏi người bị công kích phải xin lỗi ngược lại mình có lẽ chỉ khiến hình ảnh của chính người đó trở nên xấu đi.