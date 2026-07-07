Balogun tiền đạo Mỹ được FIFA xóa thẻ đỏ đã chơi thế nào ở trận thua Bỉ: Thất vọng toàn tập!

Balogun làm gì trên sân để giúp đội tuyển Mỹ?

Được HLV Pochettino sử dụng đá chính ngay từ đầu sau khi được FIFA đình chỉ thẻ đỏ (nhận trong trận vòng 32 đội gặp Bosnia & Herzegovina), Balogun có màn trình diễn nhạt nhòa nhất kể từ đầu World Cup 2026 trong màu áo đội tuyển Mỹ.

Các cuộc tranh cãi lan rộng liên quan đến chiếc thẻ đỏ được đình chỉ một cách đột ngột của cầu thủ này, đã trở thành tâm điểm và đẩy mọi quan điểm xung quanh vấn đề lên đến cao trào.

Sự thất vọng của Balogun Folarin trong trận thua của đội tuyển Mỹ Ảnh: Reuters

Hậu quả, Balogun dù đủ tư cách được thi đấu, nhưng rốt cuộc anh cũng chẳng giúp gì cho đội nhà như các trận đấu trước (từng ghi được 3 bàn). "Màn trình diễn của Balogun ra sao? Nếu không muốn nói là vô hình", trang thống kê Opta nhấn mạnh.

"Balogun Folarin của đội tuyển Mỹ ở trận gặp đội tuyển Bỉ, tất cả đều là con số 0 toàn tập. 0 bàn thắng, 0 pha kiến tạo, 0 cơ hội được tạo ra, 0 lần rê bóng, 0 pha tắc bóng được thực hiện.

Anh chỉ có 10 đường chuyền, ít nhất trong số những cầu thủ được thi đấu trong đội hình chính thức. Có 6 đường chuyền chính xác, nhưng cũng ít nhất trong số các cầu thủ thi đấu chính. Độ chính xác các đường chuyền đạt 60%, thấp nhất trong số những cầu thủ đá chính.

Balogun có 19 pha tranh chấp, ít thứ hai trong số những cầu thủ đá chính, chỉ hơn Onana (cầu thủ của đội tuyển Bỉ bị chấn thương phải rời sân ở phút 20)", theo Opta thống kê. "Coi như là vắng mặt", Opta nhấn mạnh thêm.

Trong khi đó, trang Sofascore thống kê về Balogun ở trận đấu với đội tuyển Bỉ: "Có 19 lần chạm bóng, tỷ lệ xG (bàn thắng kỳ vọng) là 0,40 xG/0,11 xGOT (là chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau khi sút). Có 3 cú sút/1 trúng đích, 6/10 đường chuyền chính xác, 3/8 pha tranh chấp thành công".

"Thực sự là không đáng để làm ầm ĩ đến như vậy", Sofascore bày tỏ và chấm cầu thủ này chỉ có 6,3 điểm, thông qua việc những nỗ lực để giúp cầu thủ này được đình chỉ thẻ đỏ để trở lại thi đấu.

Màn trình diễn đáng quên của Balogun Folarin xung quanh vụ việc liên quan đến anh, chắc chắn sẽ cần nhiều thời gian mới nguôi ngoai Ảnh: Reuters

Nhưng dù đã hao tổn đủ thứ, kể cả các tác động từ những cấp cao nhất, cuối cùng thì kết quả cầu thủ này được ra sân thi đấu và chẳng để lại dấu ấn gì, chỉ gây thất vọng.

"Vậy thì, nỗ lực đình chỉ thẻ đỏ để làm gì?", Sofascore nhấn mạnh và thêm rằng: "Chắc chắn người hâm mộ Mỹ đã hy vọng rất nhiều, sau tất cả những nỗ lực để đưa Balogun vào sân trong trận đấu này. Rồi thì, tất cả chỉ là một sự thất vọng ê chề".

Trong khi đó, đội tuyển Bỉ và HLV Rudi Garcia thắng lớn. Họ thậm chí còn để những ngôi sao hàng đầu ngồi dự bị, nhưng vẫn có trận thắng vượt trội và vang dội, theo ESPN FC.

"HLV đội tuyển Bỉ, ông Rudi Garcia, đã thay Doku và De Bruyne ra sân trong trận đấu với Senegal (vòng 32 đội) khi họ bị dẫn trước 0-2 và đã lội ngược dòng thắng 3-2. Garcia tiếp tục làm điều tương tự ở trận vòng 16 đội khi gặp đội tuyển Mỹ. Ông cũng để Doku và De Bruyne ngồi dự bị. Thậm chí, De Bruyne còn không được vào sân phút nào, Doku vào từ phút 66 cùng Lukaku, và họ vẫn thắng đội tuyển Mỹ áp đảo với tỷ số 4-1.

Đội tuyển Bỉ đã thể hiện lối chơi hay nhất mà chúng ta từng thấy trong một thời gian dài. Một quyết định táo bạo đã mang lại kết quả tuyệt vời", ESPN FC đánh giá.

Ở tứ kết, đội tuyển Bỉ gặp Tây Ban Nha lúc 2 giờ ngày 11.7 trên sân SoFi ở Inglewood.