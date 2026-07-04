Lịch sử thú vị quanh đội tuyển Mỹ

Tranh cãi không hồi kết

Xưa nay chỉ có các đội châu Âu và Nam Mỹ gặp nhau trong trận chung kết World Cup. Không những thế, tất cả các đội hạng 3 World Cup cũng đều là châu Âu hoặc Nam Mỹ. Hàn Quốc là đội châu Á duy nhất từng vào bán kết, đúng 1 lần, và phải hài lòng với vị trí số 4 World Cup 2002. Tương tự, Ma Rốc là đại diện châu Phi duy nhất từng vào bán kết World Cup, cũng chỉ có đúng 1 lần và cũng chỉ đứng thứ 4 tại World Cup 2022.

Mỹ từng vào bán kết World Cup 1930 và… dừng bước. Vấn đề đặt ra: Nếu Mỹ là đội số 3 tại World Cup 1930, thì đấy chính là đội bóng bên ngoài châu Âu, Nam Mỹ có thành tích tốt nhất ở đấu trường World Cup xưa nay. Nhưng câu chuyện về World Cup 1930 thì ngay cả FIFA cũng không trả lời được.

Đội tuyển Mỹ (trái) đã thắng đậm Paraguay trong trận khai mạc ẢNH: REUTERS

Tranh cãi bùng nổ cách đây khoảng 20 năm. Khi ấy, hậu duệ của một tuyển thủ Nam Tư và hậu duệ của một tuyển thủ Mỹ đều trưng ra được chiếc huy chương, nói rằng đấy là giải thưởng của ông họ, cho thành tích hạng ba World Cup 1930. Không có sổ sách nào của FIFA ghi nhận rõ ràng, chính xác điều lệ của kỳ World Cup đầu tiên. Do vậy, không thể xác định một cách cụ thể: Mỹ "vào bán kết" (thành tích ngang với Ma Rốc, Hàn Quốc) hay "đứng thứ ba" (hơn Ma Rốc, Hàn Quốc) tại World Cup 1930.

Ảnh: FPT PLAY

World Cup 1930 không có trận tranh hạng ba, và đấy là khởi nguồn của mọi tranh cãi. Giải đấu có 13 đội, chia thành 4 bảng, lấy 4 đội đầu bảng vào vòng bán kết. Ở vòng bán kết, Mỹ thua Argentina, còn Nam Tư thua Uruguay, đều với tỷ số 1-6. Tất nhiên, chỉ với vài động tác gõ phím, bạn có thể xoa tay trả lời: Mỹ là đội số 3 tại World Cup 1930 vì thành tích chung tốt hơn Nam Tư (mỗi đội đều toàn thắng 2 trận vòng bảng, Mỹ có hiệu số bàn thắng bại là 6-0, còn Nam Tư có hiệu số 6-1). Nhưng đấy chẳng qua là vì FIFA tự quy định lại sau này, cũng như FIFA tự bầu lại danh sách "cầu thủ trẻ hay nhất World Cup" - danh hiệu vốn chưa tồn tại trước năm 2006. Vả lại, FIFA chỉ bắt đầu tính "hiệu số bàn thắng bại" từ World Cup 1970.

Lịch sử liệu có lặp lại?

Ở vòng 16 đội sắp tới, Mỹ sẽ gặp Bỉ, tranh quyền đi tiếp vào tứ kết. Và đấy sẽ là sự tái hiện trận đấu đầu tiên của cả hai đội ở đấu trường World Cup. Ngày xưa, Mỹ gặp Bỉ và Paraguay tại vòng bảng World Cup 1930. Mỹ thắng cả hai đều với cách biệt 3 bàn để đoạt ngôi đầu bảng. Tại World Cup 2026, Mỹ gặp Paraguay và thắng với cách biệt 3 bàn (4-1). Mỹ cũng đứng đầu bảng ở World Cup này. Sự trùng lặp tiếp theo, như một giấc mơ lớn: Mỹ sẽ lại thắng Bỉ để tiếp tục bay bổng? Dĩ nhiên là khó, nhưng không đến mức độ bất khả thi, kể cả khi hảo thủ Mỹ Folarin Balogun bị treo giò trong trận đấu quan trọng sắp tới.

Con số 3 liên tục xuất hiện như một chi tiết định mệnh, xoay quanh kỳ World Cup thành công (bước đầu) của đội tuyển Mỹ. Balogun là cầu thủ thứ 3 trong lịch sử vươn đến kỷ lục ghi 3 bàn cho đội tuyển Mỹ trong một kỳ World Cup. Thế rồi anh lãnh thẻ đỏ khá oan uổng sau khi ghi bàn ở trận gặp Bosnia. Hình phạt (tối thiểu) treo giò 1 trận đang đe dọa Balogun: rất có thể World Cup 2026 đã khép lại với riêng anh.

Trước Balogun, xưa nay chỉ có 3 cầu thủ từng ghi bàn và lãnh thẻ đỏ trong cùng một trận knock-out ở World Cup, tất cả đều là huyền thoại (Garrincha của Brazil tại World Cup 1962, Ronaldinho của Brazil tại World Cup 2002 và Zinedine Zidane của Pháp tại World Cup 2006). Đấy là 3 câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Zidane bị đuổi ra trong trận chung kết World Cup 2006, nên dĩ nhiên không còn thêm trận nào nữa. Ronaldinho bị đuổi ở trận tứ kết trong khi Brazil thắng trận bán kết, nên anh lại được xuất hiện trong trận chung kết World Cup 2002. Garrincha thì lãnh thẻ đỏ trong trận bán kết. Trọng tài ghi trong biên bản rằng ông không thấy pha phạm lỗi, chỉ phất thẻ đỏ theo lời khuyên của trọng tài biên. FIFA biểu quyết và không treo giò, nên Garrincha lại được đá trận chung kết World Cup 1962.

Bây giờ Balogun không thể thoát án treo giò như Garrincha, nhưng anh sẽ giống Zidane (chấm dứt World Cup) hay Ronaldinho (đồng đội vẫn thắng và anh sẽ lại được xuất hiện ở World Cup này)?