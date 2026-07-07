Haaland vượt xa Messi và Mbappe ở chỉ số này, đội tuyển Anh phải dè chừng!

Haaland và sự hiệu quả đến đáng sợ

Chiến thắng 2-1 trước Brazil đã đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup. Người hùng của đội bóng Bắc Âu không ai khác ngoài Erling Haaland với cú đúp bàn thắng mang đậm thương hiệu của mình: một cú đánh đầu dũng mãnh và một cú ra chân nhanh như điện xẹt.

Theo số liệu từ FIFA, Haaland hiện sở hữu tỷ lệ chuyển hóa cú dứt điểm thành bàn thắng lên tới 41%, cao nhất trong nhóm đua Vua phá lưới World Cup 2026. Trong khi đó, Messi đạt 29% còn Mbappe chỉ đạt 26%. Nói cách khác, Haaland cần ít cơ hội hơn đáng kể để ghi bàn so với 2 đối thủ lớn trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng. Đây là lý do dù không phải mẫu cầu thủ thường xuyên chạm bóng hay tham gia tổ chức lối chơi, tiền đạo của Man City vẫn đang có 7 bàn thắng, ngang bằng Messi và Mbappe.

Với tỷ lệ chuyển hóa này, chỉ cần để Haaland có một chút khoảng trống, chân sút này vẫn có thể trừng phạt đối phương

Trên thực tế, điều này hoàn toàn phù hợp với phong cách thi đấu của Haaland. Anh không cần xuất hiện liên tục trên màn hình truyền hình. Có những thời điểm tiền đạo 26 tuổi gần như "mất tích" trong trận đấu. Nhưng chỉ cần một khoảng trống nhỏ, một quả tạt chính xác hoặc một tình huống phản công, Haaland có thể kết liễu đối thủ.

Trận gặp Brazil là minh chứng rõ nhất. Bàn đầu tiên đến từ pha chọn vị trí và đánh đầu cực kỳ nhạy bén trước sự truy cản của Gabriel Magalhaes. Bàn thứ 2 lại thể hiện được sự quyết đoán, khả năng dứt điểm chính xác dù không có nhiều đà. Đó là lý do Na Uy không được đánh giá cao bằng Anh nhưng nhiều chuyên gia vẫn tin rằng Haaland đủ sức tạo nên khác biệt chỉ bằng một khoảnh khắc.

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Gary Neville cảnh báo đội tuyển Anh

Trước trận tứ kết với Na Uy, cựu hậu vệ Gary Neville cho rằng đội tuyển Anh vẫn là đội cửa trên. Tuy nhiên, ông đặc biệt cảnh báo các học trò của HLV Thomas Tuchel về mối nguy mang tên Haaland.

"Rất khó để ngăn cản Haaland. Cậu ấy có thể chơi khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian trận đấu, không chạm bóng quá nhiều, nhưng bạn luôn biết rằng cậu ấy có thể bùng nổ bất cứ lúc nào", Neville nhận định trên Sky Sports.

Cựu hậu vệ Manchester United đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Haaland trước Brazil: "Cậu ấy hủy diệt Brazil. 2 bàn thắng đó thật sự xuất sắc, đúng chất Haaland. Bàn đầu tiên là pha di chuyển cắt mặt rồi đánh đầu tuyệt vời. Bàn thứ hai đơn giản là một pha chạm bóng rồi tung cú dứt điểm đầy uy lực đánh bại một trong những thủ môn hay nhất thế giới (Alisson Becker - PV)".

Haaland đủ sức làm khó bất cứ hàng thủ nào ẢNH: REUTERS

Theo Neville, thử thách lớn nhất với tuyển Anh là duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút, thậm chí 120 phút nếu trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Ông nói thêm: "Bạn không thể lùi sâu về sát khung thành khi đối mặt với Haaland. Cậu ấy sẽ trừng phạt bạn. Đội tuyển Anh cũng không được phép mắc sai lầm trong các tình huống cố định".

Những cảnh báo của Neville không phải không có cơ sở. Trong trận gặp Mexico, đội tuyển Anh đã để lộ không ít khoảng trống bên cánh phải, đồng thời nhiều lần gặp khó khăn trong các pha bóng bổng. Chính từ một tình huống như vậy mà Raul Jimenez suýt ghi bàn cho đội chủ nhà nếu không có pha cứu thua xuất sắc của Jordan Pickford.

Dù đánh giá tuyển Anh vẫn nhỉnh hơn, Neville tin rằng đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn: "Anh là đội cửa trên, nhưng Na Uy rất nguy hiểm. Họ có những cầu thủ tấn công chất lượng và Haaland là mũi nhọn đáng sợ nhất".

Trong một trận đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở một khoảnh khắc. Và với khả năng chuyển hóa cơ hội tốt nhất World Cup 2026, Haaland đang cho thấy anh chính là mẫu cầu thủ có thể tạo ra khoảnh khắc đó bất cứ lúc nào.