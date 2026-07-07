Trực tiếp World Cup 2026, Argentina - Ai Cập: Messi thắng cách biệt và đi tiếp?

Messi vẫn còn những cột mốc để chinh phục tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Messi đối đầu Salah

Vào lúc 23 giờ ngày 7.7, người hâm mộ Messi trên toàn thế giới sẽ được theo dõi trực tiếp Argentina và Ai Cập, cặp đấu áp chót của vòng 16 đội, trước khi World Cup chuyển sang mặt trận tiếp theo ở vòng tứ kết.

Có một điều chắc chắn, trận khổ chiến thắng 3-2 trong hiệp phụ vắt kiệt sức trước Cabo Verde chính là lời cảnh tỉnh hiêu quả nhất cho nhà ĐKVĐ Argentina, giúp nhà vua của bóng đá thế giới dẹp tan mọi chểnh mảnh còn sót lại sau vòng bảng toàn thắng quá dễ trước những đối thủ dưới cơ như Áo, Algeria và Jordan.

Một khi có được sự tập trung cao nhất, La Albiceleste sẽ hiện nguyên hình là đội bóng rất lắm màu sắc, là những pha bật nhả ít chạm với tốc độ cao ở sát rìa khu vực cấm đại ăn ý đến mức gần như không phải nhìn nhau, nhưng bên trong đó là còn cả sự ranh mãnh, tinh quái đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ.

Trận đấu này cũng sẽ là phép thử cho Ai Cập, đội bóng đã hòa Úc 1-1 ở 120 phút trước khi giành thắng lợi ở loạt đá luân lưu 11 m để lần đầu tiên trong lịch sử dùng thực lực vào đến vòng 16 đội (92 năm trước Ai Cập lần đầu đá khi World Cup mới 16 đội).

Salah mắt ướt nhòe lệ sau khi giúp Ai Cập thiết lập cột mốc lịch sử ảnh: reuters

Đội bóng có biệt danh "Những Pharaoh" sẽ có tâm lý thoải mái khi đã "hoàn thành chỉ tiêu" lịch sử, có chiến thắng đầu tiên ở World Cup trước New Zealand ở vòng bảng và tiến vào vòng loại trực tiếp thứ 2.

Nhưng biết lối chơi của Cabo Verde là một chuyện, còn làm sao tái hiện được màn trình diễn mạnh mẽ, quả cảm và giàu đột biến như những cầu thủ "Cá mập xanh" đa phần nhập tịch và chơi bóng ở châu Âu sẽ lại là chuyện khác.

Nếu Ai Cập có tốc độ và sự táo bạo để biến trận đấu thành màn rượt đuổi nghẹt thở sẽ là thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Lionel Scaloni. Nhưng nhìn lại màn trình diễn của Ai Cập ở 4 trận qua, có thể thấy họ vẫn có sự khác biệt về thể lực, tốc độ và cả sự tập trung trong phòng ngự.

Ai Cập đem đến hình ảnh của lối đá phòng ngự số đông kỷ luật và trông cậy vào những khoảnh khắc tỏa sáng của Salah cùng Marmoush ở phía trên - điều rất dễ lặp lại trước tập để vượt trội hơn hẳn của Argentina.

Argentina đang là tập thể mạnh mẽ xoay xung quanh Messi ảnh: reuters

Mà thực tế cách đá của Ai Cập lại rất vừa vặn cho khẩu vị chơi bóng của Argentina, với những người kiểm soát bóng tốt như Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister hay Rodrigo De Paul cùng Messi đang tỏa sáng rực rỡ và đầy cảm hứng để tạo ra khác biệt.

Nếu chơi đúng đẳng cấp và giữ được sự tỉnh táo sau bài học Cabo Verde, Argentina đủ khả năng giải quyết trận đấu ngay trong 90 phút tại Miami - sân nhà của Messi tại FC Miami.

Thậm chí nếu chơi với thái độ và chiến thuật tiếp cận trận đấu đúng đắn và khôn ngoan, Messi và các đồng đội có thể có chiến thắng cách biệt 2 bàn như dự đoán của bình luận viên Ngô Quang Tùng để nhà vua mạnh mẽ vào tứ kết.

Argentina sẽ không có sự góp mặt của hậu vệ Leonardo Balerdi do chấn thương trong khi Ai Cập nhiều khả năng vắng Ahmed Fatouh, Mohamed Abdelmonem vì lý do tương tự, nhưng Mohanad Lasheen trở lại sau án treo giò.