Nhận định, dự đoán tỷ số Argentina vs Ai Cập: Siêu máy tính Opta nghiêng hẳn về Messi

Argentina đang thi đấu ấn tượng bằng nguồn cảm hứng từ Messi ảnh: Reuters

Cơ hội lớn cho Messi và Argentina

Sau khi chứng kiến Argentina thắng nghẹt thở Cabo Verde với tỷ số 3-2 và Ai Cập đánh bại Úc trên loạt luân lưu 11 m sau khi hòa 1-1 sau 12 phút, trong nhận định mới nhất trận Argentina vs Ai Cập, siêu máy tính Opta đánh giá xác suất chiến thắng của Argentina lên đến 69,1%.

Lịch sử cho thấy các nhà đương kim vô địch thế giới đều đã thắng ở vòng 16 đội tại 5 kỳ FIFA World Cup gần đây nhất, với Ý là đội duy nhất bị loại ở giai đoạn này khi thua Pháp 2-0 năm 1986.

Ai Cập đã ghi 8 bàn và để thủng lưới 9 bàn trong mỗi 6 trận đấu World Cup gần đây nhất của họ - chỉ có Ghana có chuỗi trận dài hơn như vậy (từ 2010 đến 2022).

Messi sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất bên phía Argentina. Bàn thắng vào lưới Cabo Verde ở vòng 32 đội đã giúp siêu sao M10 có 7 bàn thắng tại World Cup 2026, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi ít nhất 7 bàn thắng ở 2 kỳ World Cup.

Messi vẫn còn những cột mốc để chinh phục tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Tuy nhiên, Kylian Mbappe đã lặp lại thành tích đó bằng cách thực hiện thành công quả phạt đền giúp Pháp giành chiến thắng trước Paraguay, qua đó cũng sánh ngang Messi với con số 7 bàn thắng ở Bắc Mỹ.

Erling Haaland cũng đã đạt được 7 bàn thắng trong lần đầu tiên tham dự World Cup sau cú đúp vào lưới Brazil giúp Na Uy tiến vào tứ kết gặp Anh.

Dù vậy, Messi vẫn hy vọng sẽ kéo dài chuỗi ghi bàn của mình và sánh ngang với Guillermo Stabile năm 1930 để trở thành cầu thủ Argentina duy nhất ghi được 8 bàn thắng trong một kỳ World Cup.

Nếu cầu thủ 39 tuổi này ghi bàn vào lưới Ai Cập, anh sẽ trở thành cầu thủ thứ 6 ghi bàn trong 5 trận đấu đầu tiên của đội tuyển quốc gia tại World Cup, sánh ngang với Just Fontaine (Pháp) năm 1958, Jairzinho (Brazil) năm 1970, Gerd Müller (Đức) năm 1970, Rivaldo (Brazil) năm 2002 và James Rodríguez (Colombia) năm 2014.

Các cầu thủ Argentina sẽ cần cải thiện lối chơi so với trận gặp Cabo Verde ảnh: reuters

Argentina hy vọng Messi sẽ không bị ảnh hưởng đáng kể bởi thời gian thi đấu kéo dài dưới cái nóng ở Miami và thời gian nghỉ ngắn giữa các trận đấu, trong khi HLV Lionel Scaloni sẽ tập trung vào việc giúp các cầu thủ của mình hồi phục hiệu quả.

Facundo Medina đã phải rời sân vì chuột rút nghiêm trọng trong trận đấu với Cape Verde, trong khi Enzo Fernández (chuột rút) và Nicolás González (chấn thương mắt cá chân) đã phải vật lộn đến cuối trận do không có người thay thế.

Argentina đã ghi ít nhất 2 bàn thắng trong toàn bộ 10 trận World Cup gần đây nhất và có thể sánh ngang với Uruguay (1930 đến 1954) khi trở thành quốc gia duy nhất từng ghi 2 bàn trong 11 trận liên tiếp.

Cơ hội của họ được củng cố khi Ai Cập đã để thủng lưới 9 lần trong 6 trận World Cup gần nhất, nhưng cũng đã ghi được 8 bàn thắng trong chừng đó trận. Quốc gia châu Phi duy nhất ghi bàn và để thủng lưới trong 7 trận liên tiếp tại vòng chung kết là Ghana (2010 đến 2022).

Salah góp phần giúp Ai Cập vào vòng 16 đội sau 92 năm ảnh: reuters

Niềm vui chiến thắng của Ai Cập sau khi thắng Úc ở loạt luân lưu 11 m ảnh: reuters

Họ hiện đang hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia châu Phi thứ 5 lọt vào tứ kết World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) và Ma Rốc (2022 và 2026).

Ai Cập lo ngại về thể lực của Mohamed Salah cho trận đấu với Australia do chấn thương gân kheo, nhưng tiền đạo ngôi sao này đã thi đấu trọn 120 phút và thực hiện thành công quả phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Salah đã tạo ra 16 cơ hội tại World Cup 2026, nếu tạo ra 2 cơ hội nữa sẽ san bằng kỷ lục châu Phi do Kevin-Prince Boateng (Ghana, 18 lần) năm 2010. Nếu Ai Cập có thể lật đổ Argentina trong lần gặp nhau đầu tiên tại World Cup, sẽ gặp Colombia hoặc Thụy Sĩ ở tứ kết.

Lần gặp nhau gần nhất giữa 2 đội là trận giao hữu tại Cairo năm 2008, với chiến thắng 2-0 nghiêng về Argentina nhờ các bàn thắng của Sergio Agüero và Nicolás Burdisso. Messi vắng mặt trong trận đấu đó do chấn thương.

Ai Cập đang có tinh thần rất thoải mái ảnh: reuters

Argentina đang có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trước các quốc gia châu Phi tại World Cup, trong đó có 2 trận thắng ở giải đấu này (3-0 trước Algeria, 3-2 trước Cape Verde). Chưa có đội nào trong lịch sử giải đấu giành được 3 chiến thắng trước các đối thủ châu Phi trong một kỳ World Cup.

Rất khó để không đánh giá cao Argentina trong trận đấu này, khi nhà đương kim vô địch có xác suất thắng 69,1% trong 90 phút, dựa trên 25.000 mô phỏng trước trận đấu của siêu máy tính Opta.

Ai Cập có 12,3% khả năng tạo nên bất ngờ để thắng trong giờ thi đấu chính thức và 18,5% cơ hội kết thúc với tỷ số hòa và buộc 2 đội phải đá hiệp phụ.

Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian ngắn nhất giữa các trận đấu của cả hai đội và họ phải thi đấu thêm 30 phút trong 32 trận vừa qua nên tình trạng mệt mỏi và chấn thương có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả.