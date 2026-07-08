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Thể thao World Cup 2026

Ban huấn luyện Ai Cập bùng nổ cơn giận dữ sau bàn thua ngược Argentina, bị ‘tặng’ cơn mưa thẻ

Văn Trình
Văn Trình
Màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của Argentina trước Ai Cập ở vòng 16 đội World Cup 2026 đã khép lại bằng những hình ảnh hỗn loạn. Ban huấn luyện cùng nhiều thành viên đội tuyển Ai Cập phản ứng dữ dội sau bàn thắng quyết định của Enzo Fernandez và phải nhận hàng loạt thẻ phạt từ trọng tài.

Tưởng như đã cầm chắc tấm vé vào tứ kết khi dẫn Argentina 2-0 đến tận những phút cuối, Ai Cập lại sụp đổ theo kịch bản không thể cay đắng hơn. Chỉ trong hơn 15 phút cuối trận, Ai Cập để Argentina ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2, với pha đánh đầu ấn định tỷ số của Enzo Fernandez ở phút bù giờ 90+2.

Bàn thua này cũng là khởi đầu cho màn phản ứng dữ dội từ phía Ai Cập. Ban huấn luyện và các thành viên trên băng ghế dự bị đồng loạt lao ra khu vực kỹ thuật để phản đối quyết định của trọng tài, bởi họ cho rằng Mohamed Salah đã bị phạm lỗi trong vòng cấm chỉ ít giây trước khi Argentina tổ chức pha phản công ghi bàn.

Ban huấn luyện Ai Cập bùng nổ cơn giận dữ sau bàn thua ngược Argentina, bị ‘tặng’ cơn mưa thẻ- Ảnh 1.
Ban huấn luyện Ai Cập bùng nổ cơn giận dữ sau bàn thua ngược Argentina, bị ‘tặng’ cơn mưa thẻ- Ảnh 2.
Ban huấn luyện Ai Cập bùng nổ cơn giận dữ sau bàn thua ngược Argentina, bị ‘tặng’ cơn mưa thẻ- Ảnh 3.

Đội tuyển Ai Cập đã phản ứng liên tục với trọng tài sau khi nhận bàn thua thứ 3 ở phút bù giờ

ẢNH: REUTERS

Ban huấn luyện và cầu thủ Ai Cập đều phản ứng

Theo diễn biến trận đấu, trọng tài người Pháp Francois Letexier không cắt còi, để trận đấu tiếp tục và Argentina tận dụng cơ hội ghi bàn quyết định. Điều đó khiến các cầu thủ cũng như ban huấn luyện Ai Cập mất bình tĩnh.

Trên bảng tường thuật sau trận, trọng tài liên tiếp rút thẻ đối với đội bóng châu Phi. Thành viên ban huấn luyện Saafan Elsaghir bị truất quyền chỉ đạo bằng thẻ đỏ trực tiếp ở phút 90+4 sau khi lao vào phản ứng quyết liệt.

HLV trưởng Hossam Hassan cũng nhận thẻ vàng ở phút 90+9 vì tiếp tục tranh cãi với tổ trọng tài. Trước đó, thủ môn Mostafa Shobeir, Hamdy Fathy và Marawan Attia đều bị cảnh cáo. Chỉ trong ít phút cuối trận, băng ghế dự bị Ai Cập hứng tới một thẻ đỏ cùng nhiều thẻ vàng.

Không khí càng trở nên căng thẳng khi các cầu thủ Argentina ùa ra ăn mừng chiến thắng ngay trước khu vực kỹ thuật, trong khi phía Ai Cập vẫn không ngừng yêu cầu trọng tài xem xét lại tình huống dẫn đến bàn thua.

Ban huấn luyện Ai Cập bùng nổ cơn giận dữ sau bàn thua ngược Argentina, bị ‘tặng’ cơn mưa thẻ- Ảnh 4.

HLV Hossam Hassan cũng nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng

ẢNH: REUTERS

Đáng tiếc cho đại diện châu Phi, mọi phản ứng đều không thể thay đổi kết quả. Sau khi dẫn trước 2 bàn và ở rất gần cú sốc lớn nhất vòng 16 đội, Ai Cập lại đánh mất tất cả chỉ trong những phút bù giờ.

Tờ The Sun (Anh) nhận xét: "Trong khi Argentina giành quyền vào tứ kết sau màn ngược dòng khó tin, đội tuyển Ai Cập rời World Cup 2026 với nhiều tiếc nuối và cả những tranh cãi kéo dài quanh quyết định của tổ trọng tài ở thời điểm bước ngoặt của trận đấu. Trận thua này thật khó chấp nhận với họ".

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