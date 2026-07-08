Chấm điểm Argentina - Ai Cập: Messi vẫn hay ‘tầm vũ trụ’, Salah nhạt nhòa chia tay World Cup

Ở trận đấu này, Messi lĩnh xướng hàng công Argentina. Anh bỏ lỡ một quả phạt đền ở hiệp 1. Nhưng đến cuối trận, anh liên tục bùng nổ với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, góp công lớn giúp Argentina giành chiến thắng 3-2 chung cuộc.

Nhờ đó, Messi được Sofascore chấm 9 điểm, cao nhất trận. Nếu thực hiện thành công quả phạt đền, anh có lẽ được điểm 10 tuyệt đối.

Messi vẫn là cầu thủ lớn của những trận cầu lớn ẢNH: REUTERS

Ở phía sau Messi, tiền vệ Leandro Paredes gây ấn tượng mạnh với 8,3 điểm. Cầu thủ này kiểm soát khu trung tuyến hiệu quả, giúp Argentina áp đảo thế trận. Trung vệ Cristian Romero cũng có màn trình diễn chắc chắn, ghi 1 bàn và nhận 7,8 điểm, trong khi Enzo Fernandez nhận 8,0 điểm. Ngược lại, thủ môn Emiliano Martinez chỉ được chấm 6,2 điểm, thấp nhất bên phía Argentina.

Bên phía Ai Cập, thủ môn Mohamed El-Shenawy Shobeir là điểm sáng hiếm hoi khi nhận 7,3 điểm, ngang bằng trung vệ Yasser Ibrahim. Bộ đôi này đã phải hoạt động rất vất vả trước sức ép liên tục từ hàng công Argentina.

Trong khi đó, Salah không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như thường lệ. Được bố trí chơi cao nhất trên hàng công nhưng ngôi sao của Liverpool thường xuyên bị các hậu vệ Argentina phong tỏa. Anh chỉ nhận 6,6 điểm, ngang với tiền vệ Mohamed Lasheen.

Một cầu thủ khác gây chú ý là Mostafa Ziko, người được Sofascore chấm 7,6 điểm, cao nhất bên phía Ai Cập. Tiền đạo này hoạt động năng nổ, liên tục gây áp lực lên hàng thủ Argentina và là mũi nhọn nguy hiểm nhất của đại diện châu Phi, ghi 1 bàn thắng