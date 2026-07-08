World Cup vắng bóng chủ nhà

K HÔNG CÓ PHÉP MÀU VỚI ĐỘI TUYỂN M Ỹ

Trong một động thái hiếm khi xảy ra, FIFA đưa ra quyết định gây tranh cãi khi cho phép tiền đạo Balogun của đội chủ nhà Mỹ thi đấu trận gặp đội tuyển Bỉ ở vòng 16 đội. Trước đó cầu thủ này lãnh thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội và theo quy định sẽ bị treo giò 1 trận.

Balogun ra sân từ đầu với tham vọng cùng đội tuyển Mỹ giành quyền vào tứ kết khi chơi trên sân nhà. Thế nhưng không có phép màu với đội bóng xứ cờ hoa bởi trong ngày thi đấu tuyệt hay, đội tuyển Bỉ giành chiến thắng thuyết phục 4-1.

De Ketelaere là ngôi sao của trận đấu khi ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ ở phút thứ 9. Cũng chính anh tạo lợi thế cho đội tuyển Bỉ với bàn thắng nâng tỷ số 2-1 ở phút 33, chỉ 2 phút sau khi bị đội tuyển Mỹ gỡ hòa bằng bàn thắng của Tillman. Thi đấu bế tắc, đội tuyển Mỹ không thể ghi bàn mà còn để thủng lưới 2 lần nữa do Vanaken và Lukaku ghi ở hiệp 2.

Đội chủ nhà Mỹ dừng chân ở vòng 16 đội ẢNH: REUTERS

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Với những gì thể hiện trong trận đấu với Bỉ, không có gì phải luyến tiếc khi đội tuyển Mỹ dừng bước. Trước đội tuyển Bỉ già dặn, có đấu pháp hợp lý, đội chủ nhà không triển khai được lối chơi tốc độ, thăng hoa như ở các trận trước tại vòng bảng và vòng 32 đội. Với lực lượng như thế vào đến vòng 16 đội có thể xem là thành công với đội tuyển Mỹ chứ khó đòi hỏi gì hơn ở các học trò HLV Mauricio Pochettino".

Nhận xét về hành trình của 3 đội chủ nhà ở World Cup 2026, ông Đoàn Minh Xương cho biết khá thú vị khi cả 3 đội đồng chủ nhà là Canada, Mexico, Mỹ đều vào đến vòng 16 đội. "Ưu thế thiên thời, địa lợi, nhân hòa được 3 đội chủ nhà phát huy tốt, đặc biệt là động lực tinh thần khi được đông đảo người hâm mộ đến sân cổ vũ. Canada là đội chủ nhà thành công nhất khi lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng 16 đội tại World Cup. Tuy nhiên, theo tôi đội chủ nhà chơi ấn tượng nhất tại World Cup lần này là Mexico khi thi đấu ngang ngửa với các đối thủ mạnh, chỉ chịu thua sít sao 2-3 trước đội tuyển Anh ở vòng 16 đội".

M ÀN KẾT KHÔNG MONG ĐỢI CỦA R ONALDO

Trong kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp, ngôi sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dừng chân ở vòng 16 đội khi thua Tây Ban Nha 0-1. Bàn thắng ở phút bù giờ của Merino khiến Ronaldo rơi nước mắt khi không thể lật ngược tình thế. Anh khép lại sự nghiệp ở đấu trường World Cup với 25 trận đấu, ghi 11 bàn thắng và 2 pha kiến tạo.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: "Không thể giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu hơn ở World Cup lần này nhưng những nỗ lực cống hiến của Ronaldo đáng được ghi nhận. Không thể phủ nhận đây là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Với đội tuyển Bồ Đào Nha, anh chính là tượng đài, nhân tố chủ chốt mang lại những thành công vang dội như chức vô địch EURO 2016".

Kết thúc loạt trận hôm qua, đã xác định được 6/8 đội giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 với 3 cặp đấu: Pháp - Ma Rốc, Tây Ban Nha - Bỉ, Na Uy - Anh.