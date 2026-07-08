Roy Keane ca ngợi tinh thần 'chiến đấu đường phố' của Argentina sau kỳ tích lội ngược dòng không tưởng

Toàn đội Argentina tung hô Messi sau chiến thắng nghẹt thở trước Ai Cập ảnh: reuters

Argentina lập kỷ lục lội ngược dòng World Cup

Argentina tưởng như đã chắc chắn bị loại khỏi World Cup 2026 khi chỉ còn 11 phút nữa là hết thời gian thi đấu chính thức, sau khi các bàn thắng của Yasser Ibrahim (phút 15) và Mostafa Ziko (phút 67) giúp Ai Cập bất ngờ vươn lên dẫn trước nhà đương kim vô địch thế giới.

Tuy nhiên, 3 bàn thắng chỉ trong vòng 13 phút của Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez đã hoàn thành một trong những màn hình ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.

Messi vẫn tiếp tục tạo ra những kỳ diệu tại World Cup 2026 ảnh: reuters

Cựu đội trưởng Roy Kean xúc động trên kênh ITV: "Những cầu thủ này là chiến binh đường phố. Họ sẽ không bỏ cuộc. Tôi rất thích trận đấu này. Một trận đấu tuyệt vời. Những bàn thắng của Argentina có chất lượng rất cao".

Sau trận đấu, hãng dữ liệu Opta đã chỉ ra Argentina đã lập kỷ lục về cuộc lội ngược dòng từ chỗ bị dẫn cách biệt 2 bàn thua ở World Cup trễ nhất mà không cần đến hiệp phụ, đến phút 78 mới bắt đầu có bàn gỡ.

Opta ghi nhận kỷ lục lội ngược dòng cho Argentina ảnh: chụp màn hình từ Opta

Ở tuổi 39, Messi đã bật khóc sau trận đấu khi anh suýt nữa là tội đồ với quả phạt đền hỏng ở phút 21 (tạo kỷ lục World Cup với 4 quả 11m hỏng), nhưng sau đó đã tạo ra một loạt kỷ lục với 1 bàn, 1 kiến tạo mãn nhãn.

Roy Kean khen ngợi tinh thần "bóng đá đường phố" mạnh mẽ của Argentina ảnh: reuters

Hình ảnh Messi bật khóc xuất hiện chỉ một ngày sau khi Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha phải rời World Cup sớm sau trận thua Tây Ban Nha. Khi đó, Ronaldo cũng được chụp ảnh đang khóc sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Trận đấu diễn ra trên sân Atlanta cũng chứng kiến những giọt nước mắt chia tay của Mohamed Salah, 34 tuổi, người vẫn được ví là Messi của Ai Cập, đã không giấu được những giọt nước mắt tiếc nuối về một chiến thắng lịch sử bị vuột mất.

Cựu tiền vệ Roy Keane nói thêm: "Hôm qua chúng ta đã thấy nước mắt buồn bã của Cristiano Ronaldo. Hôm nay chúng ta lại thấy nước mắt hạnh phúc của Messi".

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