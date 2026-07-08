Roy Keane ca ngợi tinh thần 'chiến đấu đường phố' của Argentina sau kỳ tích lội ngược dòng không tưởng

Argentina lập kỷ lục lội ngược dòng World Cup
Argentina tưởng như đã chắc chắn bị loại khỏi World Cup 2026 khi chỉ còn 11 phút nữa là hết thời gian thi đấu chính thức, sau khi các bàn thắng của Yasser Ibrahim (phút 15) và Mostafa Ziko (phút 67) giúp Ai Cập bất ngờ vươn lên dẫn trước nhà đương kim vô địch thế giới.
Tuy nhiên, 3 bàn thắng chỉ trong vòng 13 phút của Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez đã hoàn thành một trong những màn hình ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử giải đấu.
Cựu đội trưởng Roy Kean xúc động trên kênh ITV: "Những cầu thủ này là chiến binh đường phố. Họ sẽ không bỏ cuộc. Tôi rất thích trận đấu này. Một trận đấu tuyệt vời. Những bàn thắng của Argentina có chất lượng rất cao".
Sau trận đấu, hãng dữ liệu Opta đã chỉ ra Argentina đã lập kỷ lục về cuộc lội ngược dòng từ chỗ bị dẫn cách biệt 2 bàn thua ở World Cup trễ nhất mà không cần đến hiệp phụ, đến phút 78 mới bắt đầu có bàn gỡ.
Ở tuổi 39, Messi đã bật khóc sau trận đấu khi anh suýt nữa là tội đồ với quả phạt đền hỏng ở phút 21 (tạo kỷ lục World Cup với 4 quả 11m hỏng), nhưng sau đó đã tạo ra một loạt kỷ lục với 1 bàn, 1 kiến tạo mãn nhãn.
Hình ảnh Messi bật khóc xuất hiện chỉ một ngày sau khi Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha phải rời World Cup sớm sau trận thua Tây Ban Nha. Khi đó, Ronaldo cũng được chụp ảnh đang khóc sau tiếng còi kết thúc trận đấu.
Trận đấu diễn ra trên sân Atlanta cũng chứng kiến những giọt nước mắt chia tay của Mohamed Salah, 34 tuổi, người vẫn được ví là Messi của Ai Cập, đã không giấu được những giọt nước mắt tiếc nuối về một chiến thắng lịch sử bị vuột mất.
Cựu tiền vệ Roy Keane nói thêm: "Hôm qua chúng ta đã thấy nước mắt buồn bã của Cristiano Ronaldo. Hôm nay chúng ta lại thấy nước mắt hạnh phúc của Messi".
Những khoảnh khắc đáng nhớ trận Argentina 3-2 Ai Cập
- Phút 15 - BÀN THẮNG! Ibrahim đánh đầu đưa Ai Cập dẫn trước, mở màn cho trận đấu đầy kịch tính.
- Phút 21 - BỊ CỨU THUA! Messi không thể đánh bại Shobeir từ chấm phạt đền.
- Phút 59 - BÀN THẮNG BỊ HỦY! Bàn thắng của Zico bị hủy vì phạm lỗi với Martinez.
- Phút 67 - BÀN THẮNG! Zico đánh bại Martinez để nhân đôi lợi thế cho Ai Cập.
- Phút 79 - BÀN THẮNG! Romero ghi bàn rút ngắn tỷ số từ đường chuyền của Messi.
- Phút 83 - BÀN THẮNG! Messi gỡ hòa bằng một cú sút nửa volley đẹp mắt.
- Phút 90+2 - BÀN THẮNG! Fernandez đánh đầu ghi bàn, hoàn thành màn lội ngược dòng.
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