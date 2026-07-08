Argentina lội ngược dòng kinh điển nhờ thiên tài Scolani: Thay đổi chiến thuật như thần

Đâu là chìa khóa chiến thắng?

Trong phần lớn thời gian trận đấu, Messi vẫn hoạt động ở khu vực quen thuộc: trung lộ và zone 14, khoảng không gian ngay trước vòng cấm địa đối phương, nơi anh có thể tung ra những đường chuyền quyết định hoặc tự mình dứt điểm.

Tuy nhiên, Ai Cập đã chuẩn bị rất kỹ cho kịch bản này. Đội bóng Bắc Phi chủ động phòng ngự khu vực, kéo phần lớn quân số vào trung tâm nhằm hạn chế tối đa không gian xử lý của Messi. Mỗi khi thủ quân Argentina nhận bóng, lập tức có từ 2 đến 3 cầu thủ Ai Cập áp sát.

Hệ quả là trong khoảng hơn một giờ thi đấu đầu tiên, Argentina kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tạo ra các cơ hội rõ rệt. Messi vẫn chạm bóng nhiều, nhưng những pha xử lý quyết định của anh không còn phát huy được hiệu quả như thường lệ.

Bản đồ nhiệt cho thấy Messi hoạt động chủ yếu ở trung lộ và zone 14 ẢNH: SOFASCORE

Trước khi kiến tạo và ghi bàn, Messi cũng khiến Ai Cập chao đảo với một số pha đi bóng ấn tượng. Ở tình huống này, anh qua người rồi chuyền cho Martinez đánh đầu cận thành, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc ẢNH: REUTERS

Bước ngoặt xuất hiện khi HLV Scaloni quyết định thay đổi cấu trúc tấn công ở giai đoạn cuối trận. Messi được kéo lệch sang cánh phải nhiều hơn thay vì bó vào trung lộ. Đây là khu vực Ai Cập để lộ khá nhiều khoảng trống do đã dồn phần lớn lực lượng vào khu vực trung tâm nhằm khóa chặt số 10 của Argentina.

Khi có nhiều thời gian và không gian xử lý hơn, Messi lập tức tạo ra khác biệt. Chính từ vị trí lệch phải, anh thực hiện đường chuyền quyết định giúp Argentina rút ngắn tỷ số, thắp lại hy vọng cho đội bóng Nam Mỹ.

Bàn thắng ấy không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn giải tỏa áp lực tâm lý rất lớn. Sau khi gỡ được một bàn, Argentina thi đấu thanh thoát hơn hẳn, liên tục dồn ép đối thủ.

Đến thời điểm quyết định, Messi lại xuất hiện đúng lúc. Siêu sao người Argentina thực hiện pha băng cắt và dứt điểm cực nhanh trong vòng cấm để mang về bàn thắng quan trọng, gỡ hòa 2-2 cho Argentina, mở ra cuộc lội ngược dòng 3-2 nghẹt thở.

Thay người hoàn hảo

Nếu Messi là người trực tiếp định đoạt trận đấu, thì HLV Scaloni chính là kiến trúc sư đứng sau cuộc lội ngược dòng. Argentina thực hiện tổng cộng 5 sự thay đổi người. Tuy nhiên, 2 lần thay người diễn ra sau phút 90+2, tức sau khi Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỷ số, chủ yếu mang ý nghĩa câu giờ và bảo toàn thành quả.

Điều đáng nói là 2 trong 3 sự điều chỉnh trước đó đã trực tiếp tạo nên khác biệt. HLV Scaloni lần lượt đưa Lautaro Martinez vào thay Rodrigo De Paul và Nahuel Molina vào thay Gonzalo Montiel. Đây không đơn thuần là những sự thay đổi về nhân sự mà là sự điều chỉnh cả hệ thống chiến thuật.

HLV Scaloni thể hiện đẳng cấp của nhà cầm quân từng vô địch World Cup ẢNH: REUTERS

Mục tiêu của HLV Argentina rất rõ ràng: tăng cường tối đa hỏa lực tấn công. Khi Lautaro Martinez xuất hiện trên sân, Argentina chuyển sang trạng thái có tới ba mũi nhọn thường trực gồm Julian Alvarez, Lautaro Martinez và Lionel Messi. Đồng thời, Messi được giải phóng khỏi khu vực trung lộ và dịch chuyển sang cánh phải.

Sự xuất hiện của Molina càng làm kế hoạch này vận hành trơn tru hơn. Hậu vệ thuộc biên chế Atletico Madrid liên tục dâng cao hỗ trợ tấn công, tạo ra các tình huống chồng biên và kéo giãn hệ thống phòng ngự Ai Cập.

Những điều chỉnh này mang lại hiệu quả. Sức ép mà Argentina tạo ra ở cánh phải tăng lên đáng kể. Ai Cập không còn đủ quân số để vừa bịt kín trung lộ, vừa kiểm soát hành lang biên.

Đáng chú ý hơn, cả 2 cầu thủ được HLV Scaloni tung vào sân đều để lại dấu ấn trực tiếp trong các bàn thắng. Lautaro Martinez đóng góp một đường kiến tạo cho Enzo ấn định chiến thắng cho Argentina, còn Molina cũng tạo điều kiện cho Messi ghi bàn. Rõ ràng, HLV Scaloni đã đọc trận đấu quá xuất sắc, xác định chính xác điểm yếu trong hệ thống phòng ngự Ai Cập và đưa ra phương án điều chỉnh hiệu quả.

Messi là người hùng trên sân cỏ, nhưng nếu nhìn vào toàn bộ diễn biến trận đấu, chiến thắng này còn là minh chứng cho tài đọc trận đấu và khả năng xoay chuyển tình thế của HLV Scaloni. Trong một trận cầu mà Argentina đứng trước nguy cơ trở thành cựu vương, nhà cầm quân 48 tuổi đã thực hiện những thay đổi mang tính quyết định để mở ra cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc.