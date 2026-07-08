Báo Ai Cập: 'Chúng ta chơi như những người hùng, nhưng Messi và Argentina thật khủng khiếp'

Đội tuyển Ai Cập đã ở rất gần tấm vé vào tứ kết World Cup 2026 khi dẫn Argentina 2-0 đến phút 79. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 15 phút cuối, nhà đương kim vô địch ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2, khép lại hành trình lịch sử của đại diện châu Phi.

Ngay sau trận đấu, truyền thông Ai Cập đều dành nhiều lời khen cho tinh thần chiến đấu của đội nhà, đồng thời thừa nhận đẳng cấp của Lionel Messi và các đồng đội đã tạo nên khác biệt.

Tờ Akhbar el-Yom giật tít đầy tiếc nuối: "Màn lội ngược dòng của Argentina đã chấm dứt giấc mơ của các Pharaoh... Ai Cập nói lời tạm biệt với World Cup dù đã có màn trình diễn anh hùng".

Đội tuyển Ai Cập khép lại hành trình tại World Cup 2026 sau trận thua ngược Argentina ẢNH: REUTERS

Giấc mơ của Ai Cập đã khép lại

Theo tờ báo này, Ai Cập đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình tại giải. Đội bóng của HLV Hossam Hassan không chỉ mở tỷ số từ sớm nhờ Yasser Ibrahim mà còn được tiếp thêm sự tự tin sau khi thủ môn Mostafa Shobeir xuất sắc cản phá quả phạt đền của Messi ở phút 21.

Akhbar el-Yom nhấn mạnh rằng Ai Cập đã thi đấu ngang ngửa với nhà đương kim vô địch, thậm chí còn nâng tỷ số lên 2-0 nhờ pha lập công của Mostafa Zico. Tuy nhiên, "những chi tiết nhỏ" cùng bản lĩnh, sức mạnh khủng khiếp của Argentina trong thời điểm quyết định đã khiến giấc mơ lần đầu vào tứ kết tan vỡ.

Trong khi đó, Youm7 gọi đây là "một hành trình đáng tự hào của những người hùng Ai Cập".

Tờ báo khẳng định đội tuyển Ai Cập xứng đáng nhận được sự tán dương sau kỳ World Cup lịch sử, khi lần đầu tiên vượt qua vòng bảng rồi tiếp tục lần đầu góp mặt ở vòng knock-out. Dù bị loại, những gì Mohamed Salah và các đồng đội thể hiện trước Argentina đủ để người hâm mộ tự hào.

Youm7 viết rằng Ai Cập đã khiến cả thế giới bất ngờ khi dẫn trước nhà vô địch 2 bàn và chỉ chịu khuất phục trong những phút cuối trước bản lĩnh của đối thủ.

Ký giả trên trangYallakora dành sự chú ý đặc biệt cho Lionel Messi với bài viết mang tiêu đề: "Khi Messi quyết định thay đổi mọi thứ chỉ trong vài phút".

Theo Yallakora, cú đá hỏng phạt đền ngay đầu trận không làm đội trưởng Argentina gục ngã. Ngược lại, siêu sao 39 tuổi đã chứng minh phẩm chất của một thủ lĩnh khi trực tiếp dẫn dắt màn lội ngược dòng.

Tờ báo phân tích Messi là người kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số, sau đó tự mình ghi bàn gỡ hòa trước khi Argentina hoàn tất màn ngược dòng nhờ pha lập công của Enzo Fernandez.

Yallakora nhận định Messi không chỉ tạo dấu ấn bằng bàn thắng và kiến tạo, mà còn thống trị nhiều chỉ số chuyên môn như số cú sút, cơ hội tạo ra, số lần rê bóng thành công và tần suất chạm bóng. Theo tờ báo này, chính Messi đã biến "cơn ác mộng" sau quả phạt đền bị cản phá thành một đêm lịch sử, giúp Argentina tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch.

Messi khiến truyền thông Ai Cập thán phục ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, Shorouk News và Btolat tập trung mô tả diễn biến đầy kịch tính của trận đấu, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Mostafa Shobeir cùng khoảnh khắc Argentina ghi liền 3 bàn trong hơn 15 phút cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng.

Dù có những cách tiếp cận khác nhau, điểm chung trong các bài viết của báo chí Ai Cập là niềm tự hào dành cho đội tuyển quốc gia. Sau kỳ World Cup thành công nhất lịch sử với lần đầu tiên vượt qua vòng bảng và tiến vào vòng 16 đội, các "Pharaoh" rời giải trong sự tiếc nuối nhưng ngẩng cao đầu.