HLV Ai Cập bức xúc, tố FIFA thiên vị Argentina: 'Họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua'

Argentina đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục tại Atlanta khi bị dẫn trước 0-2 nhưng vẫn thắng 3-2. Lionel Messi là người tạo dấu ấn lớn nhất với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng ở cuối trận.

Tuy nhiên, phía Ai Cập vô cùng tức giận khi một bàn thắng của họ bị từ chối sau khi VAR can thiệp. Ngoài ra, họ cũng cho rằng trọng tài đã bỏ qua lỗi của Alexis Mac Allister trong pha bóng dẫn đến bàn ấn định tỷ số 3-2 của Enzo Fernandez.

HLV Hassan nhiều lần nổi nóng trong trận đấu ẢNH: REUTERS

Phát biểu sau trận, HLV Hassan nói: "Chúng tôi chơi tốt hơn nhà đương kim vô địch thế giới. Chúng tôi tốt hơn họ ở mọi khía cạnh. Nhưng kết quả trận đấu bị tác động bởi những yếu tố bên trong sân cỏ và cả những yếu tố bên ngoài sân cỏ".

Nhà cầm quân người Ai Cập tiếp tục đưa ra nhận định gây tranh cãi: "Có lẽ họ muốn giữ nhà vô địch thế giới ở lại giải đấu. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua tại World Cup. Trong bóng đá, đôi khi tồn tại những yếu tố bên ngoài vượt xa khía cạnh chuyên môn. Nhà vô địch thế giới đã nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ.

Dường như đã có những áp lực từ phía Argentina đối với kết quả này. Chúng tôi từng phản đối việc chỉ định trọng tài vì yếu tố liên quan đến Pháp (Argentina đánh bại Pháp ở chung kết World Cup 2022), nhưng rồi ai cũng phải chịu đựng vào một thời điểm nào đó và lần này đến lượt chúng tôi".

HLV Hassan đặc biệt chỉ trích công tác điều hành trận đấu: "Chúng tôi không thấy sự tôn trọng hay tinh thần fair-play. Một quả phạt đền dành cho chúng tôi (tình huống Mohamed Salah bị phạm lỗi) đã bị từ chối và thậm chí VAR còn không kiểm tra. Bàn thắng thứ 2 của chúng tôi cũng bị hủy bỏ một cách khó hiểu, vì bất kỳ lý do gì.

Tất cả đều nhìn thấy chiếc áo bị kéo lại (trong pha Mac Allister tranh chấp trước bàn thắng của Enzo Fernandez), nhưng thậm chí không có một lần kiểm tra VAR. Cuộc sống vốn không công bằng, nhưng tại sao thể thao cũng không có sự công bằng? Tôi không cảm thấy thuyết phục bởi kết quả này và cách mọi chuyện diễn ra trong trận đấu. Tôi muốn dùng những lời lẽ đẹp đẽ để nói rằng chúng tôi không gặp may. Nhưng sự thật là chúng tôi đã bị đối xử bất công. Đây là một sự bất công".

Các cầu thủ Ai Cập nhiều lần không hài lòng với các quyết định của trọng tài Letexier ẢNH: REUTERS

Sau tiếng còi mãn cuộc, HLV Hassan còn xảy ra tranh cãi gay gắt với trọng tài người Pháp Francois Letexier. Khi được hỏi đã nói gì với vị vua áo đen, ông tiết lộ: "Tôi đã nói với trọng tài rằng điều này không công bằng. Tôi nói có lẽ ông ấy đang mang trong mình một vết sẹo nào đó hoặc có điều gì đó cần che giấu. Khi ai đó cố gắng che giấu điều gì, họ thường không thể che giấu được mãi".

Kết thúc buổi họp báo, HLV Hassan đưa ra tuyên bố đầy cay đắng: "Dù sao thì khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ không xem thêm bất kỳ trận đấu nào khác của giải đấu này nữa."