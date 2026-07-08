Đội gặp Argentina của Messi ở tứ kết được xác định sau loạt luân lưu nghẹt thở

90 phút không bàn thắng

Ngay từ những phút đầu, Colombia cho thấy ý đồ tấn công rõ ràng. Bộ đôi Luis Diaz và Jhon Arias liên tục khai thác hai cánh, đặc biệt là hành lang trái. Ngay phút thứ 6, Arias đã có pha đi bóng táo bạo vào phần sân Thụy Sĩ, buộc hàng thủ đối phương phải phá bóng chịu phạt góc. Trong khi đó, Thụy Sĩ chủ yếu dựa vào những pha leo biên của Denis Zakaria và Dan Ndoye để tìm kiếm khoảng trống phía sau hàng thủ Colombia.

Tuy nhiên, phần lớn thời gian hiệp 1 là cuộc đấu trí ở khu vực giữa sân. Granit Xhaka và Remo Freuler cố gắng giúp Thụy Sĩ kiểm soát nhịp độ trận đấu, nhưng Colombia đáp trả bằng hệ thống pressing khá quyết liệt với Jefferson Lerma, James Rodriguez và Arias. Thống kê cho thấy Colombia nhỉnh hơn đôi chút về thời lượng kiểm soát bóng (51% so với 49%), đồng thời tạo ra nhiều cơ hội dứt điểm hơn. Đội bóng Nam Mỹ tung ra 5 cú sút, trong khi Thụy Sĩ chỉ có 2 lần kết thúc.

Diaz (phải) và các đồng đội chưa thể khoan thủng hàng thủ Thụy Sĩ trong hiệp 1 ẢNH: REUTERS

Cơ hội rõ rệt nhất của hiệp đấu thuộc về Colombia. Từ một pha tổ chức tấn công nhanh bên cánh trái, Luis Diaz có tình huống dứt điểm nguy hiểm trong vòng cấm, buộc thủ môn Gregor Kobel phải trổ tài cứu thua.

Theo thống kê, Kobel đã thực hiện 2 pha cứu thua trong hiệp đầu, nhiều hơn đồng nghiệp Camilo Vargas bên phía Colombia. Nhìn chung, Colombia là đội tạo được nhiều sức ép hơn trong 45 phút đầu tiên, nhưng hàng thủ Thụy Sĩ vẫn đứng vững.

Thế trận không có gì thay đổi trong hiệp 2, tỷ số 0-0 được giữ nguyên hết 90 phút. Vì thế đội phải phân định thắng bại ở hiệp phụ.

Davinson Sanchez của Colombia đưa bóng đi trúng xà ngang ở loạt đá luân lưu ẢNH: REUTERS

Nghẹt thở

Ở hiệp phụ thứ nhất, Colombia liên tục đặt khung thành Thụy Sĩ vào tình trạng báo động. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra, do không có vận may đồng hành và Kobel cũng chơi rất tốt, đại diện Nam Mỹ không ghi được bàn thắng.

Sang hiệp phụ thứ 2, đôi bên chơi giằng co và không có nhiều cơ hội nguy hiểm. Colombia và Thụy Sĩ phải bước vào loạt đá luân lưu. Tại đây, Kobel đã thể hiện xuất sắc, giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng 4-3 và đoạt vé vào tứ kết. Đối thủ của Thụy Sĩ ở vòng tiếp theo là Argentina. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12.7 (giờ Việt Nam).