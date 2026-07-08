Ibrahimovic choáng váng vì Messi thoát hiểm ngoạn mục, không tin Argentina vượt số phận thắng ngược Ai Cập

Chưa từng thấy một Messi nào như vậy

"Cậu ấy như một con thú, và không ai có thể bắt kịp cậu ấy. Cậu ấy cứ thế mà ghi bàn. Đây là điều tôi đã thấy, chúng ta đã từng thấy, và vẫn đang thấy. Bạn cũng có thể thấy cậu ấy xúc động như thế nào và điều đó có ý nghĩa như thế nào với cậu ấy", Zlatan Ibrahimovic bình luận về màn trình diễn của Messi trên CBS Sports Golazo.

Messi khẳng định đội tuyển Argentina không muốn về nhà, không muốn mọi chuyện sớm kết thúc tại đây Ảnh: Reuters

Ibrahimovic sau đó giải thích thêm lý do tại sao Messi vẫn tiếp tục khiến anh kinh ngạc bất chấp tất cả những thành tích mà danh thủ này đã đạt được. Anh nói: "Hãy nhớ rằng, Messi đã vô địch World Cup và giành được rất nhiều danh hiệu, bao gồm cả Quả bóng vàng và mọi thứ. Tôi có thể ngồi đây và đưa ra lý lịch của cậu ấy, và nó trông hoàn hảo, nhưng cậu ấy vẫn muốn đạt được điều đó, và điều đó thật ấn tượng, hãy nhìn xem".

Messi và đồng đội Argentina đã trải qua trận đấu điên rồ trước Ai Cập. Họ sớm bị dẫn trước ngay phút 15, Messi sút hỏng phạt đền. Ai Cập sau khi bị từ chối 1 bàn thắng trong hiệp hai, cuối cùng cũng nâng được tỷ số lên 2-0 khi chỉ còn khoảng 23 phút nữa là hết trận.

Nhưng rồi ở thế chân tường, "mãnh thú" Messi xuất hiện. Anh thực hiện đường chuyền hoàn hảo cho Cristian Romero đánh đầu ghi bàn ở phút 79 rút ngắn tỷ số, trước khi tung ra một cú vô lê ngoạn mục bốn phút sau đó để gỡ hòa 2-2 và khơi dậy màn lội ngược dòng của Argentina.

Tận dụng đà hưng phấn đó, đội tuyển Argentina đã hoàn thành màn lội ngược dòng ngoạn mục với bàn thắng muộn ấn tượng của Enzo Fernandez từ đường chuyền của Lautaro Martinez để giành vé vào tứ kết World Cup.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Messi đã bật khóc nức nở trước khi được các đồng đội khiêng lên vai trong những màn ăn mừng đầy xúc động. Họ cũng nhảy múa ăn mừng như thể vô địch trong phòng thay đồ, theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Messi đã bật khóc nức nở trước khi được các đồng đội khiêng lên vai trong những màn ăn mừng đầy xúc động Ảnh: Reuters

Trên CBS Sports Golazo, không chỉ có Zlatan Ibrahimovic, cựu danh thủ Pháp, Thierry Henry, những người từng là đồng đội cũ với Messi ở CLB Barcelona, đã vô cùng kinh ngạc trước màn trình diễn và lội ngược dòng kinh điển như vậy của Messi và đội tuyển Argentina. Ibrahimovic còn cho rằng, chỉ có Messi mới làm được những điều như vậy, không một ai khác, anh kết luận.

Argentina vượt số phận ngoạn mục trước Ai Cập

Trận thắng ngược dòng của đội tuyển Argentina trước Ai Cập được xem là vượt số phận ngoạn mục. Các thống kê cho thấy, Albiceleste chưa từng thắng một trận nào tại World Cup sau khi bị dẫn trước 1-0 trong hiệp một, hoặc từ 1-0 đến 2-0 trong hiệp hai. Họ đã thua cả 13 trận đấu World Cup trước đó khi bị dẫn trước ít nhất hai bàn.

Nhưng rồi Messi đã tỏa sáng. Anh hiện đang giữ kỷ lục về số pha kiến tạo trong lịch sử World Cup (9 kiến tạo) và nâng tổng số bàn thắng kỷ lục của mình lên 21 bàn, sau khi ghi 1 bàn và 1 kiến tạo giúp đội nhà gỡ hòa 2-2. Trước khi làm thay đổi hoàn toàn lịch sử với bàn ấn định tỷ số 3-2 do Enzo Fernandez ghi phút 90+2, để giành vé vào tứ kết gặp Thụy Sĩ lúc 8 giờ ngày 12.7 tại Kansas City.