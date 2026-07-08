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Thể thao World Cup 2026

Messi hạnh phúc vô bờ khi Argentina vào tứ kết bằng cách không thể kịch tính hơn: 'Thật nhẹ nhõm'

Văn Trình
Văn Trình
Đội trưởng Lionel Messi không giấu được niềm vui sau khi cùng đội tuyển Argentina lội ngược dòng đánh bại đội tuyển Ai Cập 3-2 để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Bị dẫn trước 0-2 đến tận phút 79, Argentina đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026. Thế nhưng chỉ trong vòng hơn 13 phút cuối trận, đội bóng Nam Mỹ đã ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2.

Messi là nhân vật trung tâm của màn ngược dòng ấy. Sau khi đá hỏng quả phạt đền trong hiệp 1 và bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa, đội trưởng Argentina đã chuộc lỗi bằng một đường kiến tạo cho trung vệ Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2, trước khi tự mình ghi bàn gỡ hòa 2-2. Đến phút 90+1, tiền vệ Enzo Fernandez ghi bàn quyết định, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục.

Messi hạnh phúc vô bờ khi Argentina vào tứ kết bằng cách không thể kịch tính hơn: 'Thật nhẹ nhõm'- Ảnh 1.
Messi hạnh phúc vô bờ khi Argentina vào tứ kết bằng cách không thể kịch tính hơn: 'Thật nhẹ nhõm'- Ảnh 2.
Messi hạnh phúc vô bờ khi Argentina vào tứ kết bằng cách không thể kịch tính hơn: 'Thật nhẹ nhõm'- Ảnh 3.

Messi (số 10) vẫn là nhân vật trung tâm, tỏa sáng giúp Argentina ngược dòng thắng Ai Cập

ẢNH: REUTERS

Messi hạnh phúc!

Phát biểu sau trận trong khu vực phỏng vấn, Messi không giấu được niềm hạnh phúc. Messi chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc vì chúng tôi đã vượt qua vòng này, nhưng còn hạnh phúc hơn vì cách chúng tôi đã làm được điều đó. Trận đấu trở nên rất khó khăn khi bị dẫn 0-2. Đây là World Cup, mọi thứ đều rất cân bằng và bạn phải chiến đấu đến phút cuối".

Đội trưởng Argentina thừa nhận anh cùng các đồng đội đã trải qua một buổi tối đầy cảm xúc và chiến thắng này mang lại sự giải tỏa rất lớn.

Messi bày tỏ: "Đó là một sự nhẹ nhõm cho tất cả mọi người. Không dễ để lội ngược dòng khi đã bị dẫn 0-2. Nhưng tập thể này không bao giờ từ bỏ. Chúng tôi có bàn thắng đầu tiên đúng lúc và vẫn còn thời gian để tiếp tục chiến đấu. Những gì cả đội đã làm hôm nay thật kinh ngạc. Tôi rất vui khi người hâm mộ vẫn có thể tiếp tục tận hưởng hành trình của đội tuyển".

Mặc dù bỏ lỡ quả phạt đền ở đầu trận, Messi vẫn khép lại cuộc đối đầu bằng màn trình diễn đẳng cấp với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Anh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn của World Cup 2026 với 8 pha lập công sau 5 trận, đồng thời lần thứ tư được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Trong khi đó, Enzo Fernandez cũng không giấu được cảm xúc sau khi ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ: "Tôi đã chờ đợi một bàn thắng như thế này suốt nhiều năm, kể từ World Cup ở Qatar. Cuối cùng điều đó đã xảy ra ở một thời khắc không thể tuyệt vời hơn. Tôi cảm ơn Chúa đã cho tôi sức mạnh".

Tiền vệ đang khoác áo Chelsea sau đó gửi thông điệp đầy tự hào tới người hâm mộ Argentina: "Chúng ta vẫn còn sống và tiếp tục. Đây là Argentina".

Messi hạnh phúc vô bờ khi Argentina vào tứ kết bằng cách không thể kịch tính hơn: 'Thật nhẹ nhõm'- Ảnh 4.

Đội tuyển Argentina đã có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất World Cup 2026

ẢNH: REUTERS

Chiến thắng 3-2 trước Ai Cập không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn một lần nữa cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch thế giới. Trong thời điểm khó khăn nhất, Messi vẫn biết cách tạo nên khác biệt, còn tập thể Argentina tiếp tục chứng minh vì sao họ luôn được xem là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

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