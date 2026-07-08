Báo Argentina: 'Phép màu Messi giúp chúng ta thắng ngoạn mục Ai Cập, thách thức cả logic'

Bản lĩnh nhà vô địch

Bị dẫn 0-2 đến phút 79, Argentina tưởng như sẽ trở thành cựu vương. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 13 phút cuối trận, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2, qua đó giành quyền vào tứ kết.

Tờ La Nacion mở đầu bài bình luận bằng dòng tít đầy cảm xúc: "Đội tuyển Argentina một lần nữa chứng minh vì sao họ là nhà vô địch thế giới". Theo tờ báo này, dù Messi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1 và Argentina rơi vào tình thế gần như tuyệt vọng sau bàn thua thứ hai, "Albiceleste" vẫn không đánh mất niềm tin.

Trận thắng cảm xúc của đội tuyển Argentina trước Ai Cập ẢNH: REUTERS

La Nacion nhận định chính Messi là người thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Đội trưởng Argentina kiến tạo cho Cristian Romero rút ngắn tỷ số, rồi tự mình ghi bàn gỡ hòa trước khi Enzo Fernandez hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút bù giờ.

Tờ báo cũng dành những lời đặc biệt cho HLV Scaloni. Sau tiếng còi mãn cuộc, chiến lược gia người Argentina xúc động đến mức không thể hoàn thành cuộc phỏng vấn nhanh bên đường biên.

"Tôi không thể ngẩng đầu lên được. Thật là một tập thể cầu thủ tuyệt vời...", HLV Scaloni nghẹn ngào trước khi rời khỏi khu vực phỏng vấn.

Không chỉ ca ngợi chiến thắng, La Nacion còn gọi đây là tập thể "thách thức cả logic". La Nacion nhấn mạnh: "Họ đã ở nơi không còn đường lui, nhưng vẫn thay đổi số phận. Họ bẻ cong định mệnh, thay đổi cả trục quay của trái đất. Đây là những con người sinh ra để làm nên điều không tưởng".

Theo tờ báo, chưa bao giờ trong lịch sử World Cup, Argentina lội ngược dòng từ thế bị dẫn 0-2 ở vòng knock-out như trận đấu tại Atlanta.

Trong khi đó, Ole giật tít: "Tinh thần của nhà vô địch".

Tờ nhật báo thể thao nổi tiếng của Argentina mô tả người hâm mộ đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ tuyệt vọng đến vỡ òa chỉ trong ít phút cuối trận.

"Đừng bao giờ đánh giá thấp Messi. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh ấy đã hết thời. Khi Argentina đứng bên bờ vực bị loại, số 10 lại xuất hiện để thay đổi mọi thứ", Ole viết.

Theo Ole, Messi không chỉ ghi bàn mà còn truyền tinh thần chiến đấu cho toàn đội. Chính điều đó giúp Argentina không sụp đổ sau quả phạt đền bị cản phá và bàn thua thứ hai.

Báo Clarin cũng không giấu được cảm xúc khi gọi đây là "một trong những đêm sử thi nhất lịch sử đội tuyển Argentina".

Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh hình ảnh Messi bật khóc sau tiếng còi mãn cuộc: "Đây không thể chỉ là một trận bóng đá. Những giọt nước mắt của Messi đã nói lên tất cả. Anh ấy đã giành mọi danh hiệu, nhưng vẫn luôn khát khao nhiều hơn".

Clarin mô tả hơn 50.000 CĐV Argentina trên khán đài cũng bật khóc, trong khi nhiều cầu thủ như Emiliano Martinez, Enzo Fernandez, Lisandro Martinez hay ban huấn luyện đều không kìm nén được cảm xúc sau cuộc lội ngược dòng lịch sử.

Messi cùng các đồng đội đã có mặt ở tứ kết World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Truyền thông quốc tế nói gì về trận thắng của Argentina?

Không chỉ báo chí Argentina, truyền thông quốc tế cũng đồng loạt ca ngợi màn trình diễn của Messi cùng các đồng đội.

Tờ L'Equipe (Pháp) giật tít "Phép màu Argentina" và nhấn mạnh nhà đương kim vô địch đã thoát khỏi nguy cơ bị loại bằng màn lội ngược dòng trong 13 phút cuối trận. Trong khi đó, The Guardian (Anh) ca ngợi Messi là người thay đổi cục diện với 1 pha kiến tạo và 1 bàn thắng chỉ trong hơn 4 phút, giúp Argentina giữ nguyên giấc mơ bảo vệ chức vô địch.

Báo Marca (Tây Ban Nha) gọi đây là trận đấu "có tất cả", từ bàn thắng, phạt đền, tranh cãi đến màn ngược dòng nghẹt thở, còn A Bola (Bồ Đào Nha) mô tả những giọt nước mắt của Messi là biểu tượng cho một cuộc lội ngược dòng sẽ được người Argentina ghi nhớ mãi mãi.

Tại Ý, La Gazzetta dello Sport nhận định Argentina "tưởng chừng đã chết nhưng được Messi hồi sinh", trong khi báo Al-Ahram của Ai Cập khẳng định đội tuyển nước này có thể ngẩng cao đầu rời World Cup sau khi khiến nhà vô địch thế giới phải trải qua một trong những trận đấu khó khăn nhất giải.