Tổng thống Ai Cập vỗ về đội nhà vì thua ngược Argentina, Zico tố trọng tài bất công

Đội tuyển Ai Cập đã ở rất gần tấm vé vào tứ kết khi dẫn trước Argentina 2-0 đến phút 79. Tuy nhiên, màn bùng nổ của Lionel Messi cùng các đồng đội giúp nhà đương kim vô địch ghi liền 3 bàn để thắng ngược 3-2, khép lại hành trình lịch sử của đại diện châu Phi.

Dù thất bại cay đắng, đội tuyển Ai Cập vẫn nhận được sự ghi nhận từ giới lãnh đạo và người hâm mộ sau lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng 16 đội World Cup.

Ngay sau trận đấu, Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi đăng thông điệp trên trang Facebook cá nhân để động viên toàn đội.

Ông viết: "Cảm ơn những người hùng của đội tuyển bóng đá quốc gia vì màn trình diễn đáng tự hào và thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Chúng tôi tự hào về các bạn và những gì các bạn đã làm được. Tương lai sẽ còn tươi sáng hơn, nếu Chúa muốn".

Đội tuyển Ai Cập có trận đấu rất hay trước Argentina, nhưng vẫn chịu thất bại 2-3 ẢNH: REUTERS

Lời động viên của ông Sisi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng lớn từ người hâm mộ Ai Cập, trong bối cảnh toàn đội vẫn chưa hết tiếc nuối sau màn sụp đổ ở những phút cuối.

Trước Argentina, Ai Cập mở tỷ số nhờ Yasser Ibrahim ở phút 15, sau đó Mostafa Zico nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 69. Đội bóng Bắc Phi còn gây ấn tượng khi thủ môn Mostafa Shobeir cản phá thành công quả phạt đền của Messi trong hiệp 1.

Tuy nhiên, Cristian Romero rút ngắn tỷ số ở phút 79 trước khi Messi gỡ hòa chỉ sau đó 5 phút. Đến phút 90+2, Enzo Fernandez ghi bàn quyết định, giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục.

Tiền đạo, cựu cầu thủ Ai Cập tố trọng tài "không công bằng"

Sau trận, tiền đạo Mostafa Zico không giấu được sự bức xúc với những quyết định của tổ trọng tài. Anh bày tỏ: "Tôi nghĩ trọng tài đã không công bằng và điều đó đã thể hiện ngay từ đầu trận. Ông ấy làm phí hoài công sức của cả một quốc gia. Tôi cảm thấy giải đấu này đã bị dàn xếp, thiên vị một phía nhất định".

Chân sút của Ai Cập cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể hoàn thành mục tiêu tạo nên kỳ tích, đồng thời chúc mừng Argentina sau chiến thắng.

Không chỉ Zico, nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá Ai Cập cũng cho rằng các quyết định của trọng tài người Pháp Francois Letexier đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Cựu trọng tài quốc tế Nasser Abbas nhận định đây là "một trong những trận đấu có công tác điều hành tệ nhất", cho rằng bàn thắng quyết định của Argentina đáng lẽ không được công nhận vì có dấu hiệu phạm lỗi trước đó. Ông cũng cho rằng Ai Cập bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng, trong khi VAR không can thiệp ở những tình huống gây tranh cãi.

Trọng tài Francois Letexier bị chỉ trích sau trận đấu giữa Ai Cập và Argentina ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, huyền thoại Mohamed Aboutrika cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi chơi rất hay trong khoảng 75 phút đầu tiên. Các cầu thủ bắt đầu cảm thấy trọng tài chống lại mình và điều đó ảnh hưởng lớn đến tâm lý toàn đội".

Dù vậy, cựu danh thủ Ai Cập vẫn dành lời khen cho Messi: "Argentina có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nếu không có Messi, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cậu ấy là người tạo ra khác biệt".

Dù dừng bước ở vòng 16 đội, World Cup 2026 vẫn được xem là giải đấu thành công nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập. Đội bóng của HLV Hossam Hassan lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup và cũng lần đầu tiên giành chiến thắng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, với trận thắng New Zealand 3-1.