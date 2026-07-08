Vợ Messi ăn mừng chiến thắng ngoạn mục của chồng và tuyển Argentina ở World Cup

Antonela Roccuzzo và các con đến cổ vũ Messi trong trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NV

Trên trang Instagram có hơn 40 triệu người theo dõi, Antonela Roccuzzo vừa đăng tải bài viết ăn mừng chiến thắng mới nhất của chồng - siêu sao bóng đá Messi. Người đẹp 8X chia sẻ loạt ảnh vui vẻ của cô cùng ba con trai: Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi). Bốn mẹ con đều mặc áo số 10 đến sân vận động Atlanta (Mỹ) để cổ vũ cho Messi và tuyển Argentina trong trận đấu với Ai Cập vào rạng sáng 8.7 (theo giờ Việt Nam).

Trong bức ảnh khác, người mẫu 8X khoe khoảnh khắc ngôi sao sân cỏ được đồng đội tung hô trên sân cỏ sau khi tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục ở trận đấu. Roccuzzo dường như vỡ òa cảm xúc sau trận đấu căng thẳng, cô đính kèm dòng trạng thái bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tiến lên nào, Argentina! Lúc này, tôi không còn lời nào để diễn tả" và gắn thẻ tài khoản của Messi.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài viết mới nhất của Antonela Roccuzzo đã thu hút lượng tương tác "khủng", trong đó có hơn 50.000 bình luận đến từ nhiều người nổi tiếng, khán giả yêu thích bóng đá. Dân tình thi nhau chia sẻ về trận đấu nghẹt thở giữa Argentina với Ai Cập, những dư âm sau trận cầu căng thẳng, chiến thắng "điên rồ" của Messi và đồng đội.

Messi và đội tuyển Argentina thắng ngoạn mục trong trận đấu với Ai Cập ẢNH: REUTERS

Trước đó, Messi và đồng đội đã trải qua trận cầu đầy kịch tính với đội tuyển Ai Cập ở vòng 1/8 World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch bị đối thủ dẫn trước 2-0 và đứng trước nguy cơ bị loại. Cuối trận đấu, họ có cú lội ngược dòng ngoạn mục và đánh bại tuyển Ai Cập với tỷ số 3-2, đưa Argentina tiến vào tứ kết World Cup 2026.

Bên cạnh việc chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng chồng và tuyển Argentina, thời trang "ngập mùi tiền" của Antonela Roccuzzo trên khán đài cũng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Người đẹp khoe vòng eo săn chắc trong chiếc áo đấu dáng crop top với quần tối màu, phối cùng túi Birkin xanh nhạt tone sur tone và đeo chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak viền đính kim cương cùng trang sức hàng hiệu đắt đỏ.

Từ đầu mùa giải đến nay, Antonela Roccuzzo và các con luôn có mặt để cổ vũ Messi cùng đội tuyển Argentina. Cô liên tục chia sẻ hình ảnh tham dự các trận đấu. Trong bài đăng hồi tháng 6, Roccuzzo ăn mừng thành tích đầu tiên của chồng ở World Cup 2026: "Thật vinh dự khi được chứng kiến anh làm nên lịch sử hết lần này đến lần khác. Em yêu anh".

Antonela Roccuzzo và các con ăn mừng cùng Messi sau khi Argentina giành cúp vô địch ở World Cup Qatar 2022 ẢNH: AFP

Antonela Roccuzzo nổi tiếng toàn cầu nhờ danh tiếng của chồng ẢNH: AFP

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988, là một influencer, người mẫu có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi được đông đảo khán giả toàn cầu biết đến với tư cách là vợ của siêu sao bóng đá Lionel Messi. Cặp đôi quen biết nhau từ khi còn nhỏ, công khai mối quan hệ tình cảm trước truyền thông hồi 2009 và kết hôn năm 2017. Họ được nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình đẹp cùng tổ ấm hạnh phúc bên ba con trai.

Nhờ độ nổi tiếng của chồng, Antonela Roccuzzo sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, người đẹp có hơn 40,7 triệu người theo dõi trên Instagram. Roccuzzo ghi điểm với gương mặt khả ái, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ, làn da nâu khỏe khoắn cùng vóc dáng nhỏ nhắn, thon gọn đồng thời theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, trẻ trung và quyến rũ. Cô là gương mặt được nhiều tạp chí, thương hiệu lớn về thể thao, thời trang, phụ kiện... săn đón, đắt show quảng cáo, dự sự kiện.