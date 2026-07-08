Argentina chưa từng thua Thụy Sĩ: Lịch sử gọi tên Messi trước đại chiến tứ kết World Cup

Sau màn ngược dòng nghẹt thở trước Ai Cập, Argentina sẽ chạm trán Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026. Nếu Lionel Messi và đồng đội phải trải qua 90 phút đầy biến động để thắng 3-2, Đại diện châu Âu cũng cần đến loạt sút luân lưu mới vượt qua Colombia sau 120 phút không bàn thắng.

Cuộc đối đầu sắp tới vì thế tạo nên sự tương phản đáng chú ý. Một bên là Argentina với Messi và khả năng bùng nổ trong những thời khắc quyết định. Bên kia là Thụy Sĩ, đội bóng vừa cho thấy sự lì lợm, kỷ luật và bản lĩnh trong trận đấu loại trực tiếp căng thẳng với Colombia.

Đội tuyển Argentina thoát hiểm ngoạn mục trước Ai Cập ảnh: reuters

Từ cú sút hỏng đến màn ngược dòng lịch sử: Messi vẫn chưa chịu dừng lại

Nhưng nếu nhìn vào lịch sử đối đầu, cán cân đang nghiêng rõ rệt về phía đội bóng Nam Mỹ.

7 lần gặp nhau, Thụy Sĩ chưa từng thắng

Theo thống kê đối đầu, Argentina và Thụy Sĩ đã gặp nhau 7 lần. Argentina thắng 5, hòa 2 và chưa từng thất bại. Đội bóng Nam Mỹ ghi 15 bàn, trong khi Thụy Sĩ chỉ có 3 lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

Cuộc chạm trán đầu tiên diễn ra tại World Cup 1966, khi Argentina thắng 2-0. Đến trận giao hữu năm 1980, khoảng cách còn lớn hơn với chiến thắng 5-0 cho đội bóng Nam Mỹ.

Năm 1984, Argentina tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân Thụy Sĩ. Phải đến năm 1990, đội bóng châu Âu mới lần đầu tránh được thất bại bằng trận hòa 1-1. Kịch bản tương tự lặp lại vào năm 2007.

Granit Xhaka sẽ đối đầu Lionel Messi ở tứ kết ảnh: reuters

Đáng chú ý, trong cả 2 lần gặp nhau tại World Cup trước đây, Argentina đều giành chiến thắng. Sau trận thắng 2-0 năm 1966, hai đội tái ngộ ở vòng 16 đội World Cup 2014 trong một cuộc đấu căng thẳng kéo dài đến hiệp phụ.

Khi loạt sút luân lưu đã ở rất gần, Messi cầm bóng đột phá trước khi kiến tạo để Angel Di Maria ghi bàn ở phút 118, giúp Argentina thắng 1-0. Thụy Sĩ sau đó còn đưa bóng trúng cột dọc trong những phút cuối nhưng không thể lật ngược tình thế.

Lionel Messi - cái tên gắn với những ký ức buồn của Thụy Sĩ

Không chỉ lịch sử đối đầu chung, riêng Lionel Messi cũng là cái tên đặc biệt đáng ngại với Thụy Sĩ. Trong trận giao hữu ngày 29.2.2012, Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng 3-1 ngay trên đất Thụy Sĩ. Đó cũng là hat-trick đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển Argentina.

Hai năm sau, tại World Cup 2014, Messi lại đóng vai trò quyết định. Anh không trực tiếp ghi bàn nhưng chính pha đi bóng và đường chuyền của số 10 đã mở ra cơ hội để Di Maria kết liễu trận đấu ở phút 118.

Lionel Messi đã ghi bàn trong tất cả các trận đấu ở World Cup năm nay ảnh: reuters

12 năm trôi qua, Messi và Thụy Sĩ một lần nữa đứng trên cùng một sân khấu World Cup. Bối cảnh đã thay đổi rất nhiều, nhưng sức nặng của lịch sử vẫn còn đó.

Thụy Sĩ bước vào tứ kết với sự tự tin lớn sau khi đánh bại Colombia 4-3 trên chấm luân lưu, qua đó lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Thủ môn Gregor Kobel góp công quan trọng với một pha cản phá, trong khi Ruben Vargas thực hiện thành công lượt sút quyết định.

Argentina cũng vừa trải qua một thử thách dữ dội không kém. Bị Ai Cập dẫn trước 2 bàn, nhà đương kim vô địch vẫn lội ngược dòng thắng 3-2, với Messi tiếp tục để lại dấu ấn trong cuộc trở lại đầy kịch tính.

Vì thế, thành tích bất bại trước Thụy Sĩ mang lại lợi thế tâm lý cho Argentina, nhưng không phải tấm vé đảm bảo vào bán kết. Đại diện châu Âu vừa chứng minh họ đủ khả năng kéo một trận đấu loại trực tiếp vào thế giằng co, bào mòn đối thủ và sống sót dưới áp lực cực lớn.

Dẫu vậy, có một sự thật Thụy Sĩ không thể bỏ qua: trong lịch sử, họ chưa từng thắng Argentina. Và trong 2 cuộc đối đầu gần nhất, người trực tiếp tạo ra khác biệt đều là Lionel Messi.

Đội tuyển Thụy Sĩ âm thầm tiến chậm mà chắc ở World Cup năm nay ảnh: reuters

Từ cú hat-trick năm 2012 đến đường kiến tạo quyết định ở World Cup 2014, Messi đã nhiều lần biến Thụy Sĩ thành một phần trong những cột mốc đáng nhớ của sự nghiệp. Giờ đây, ở tuổi 39, anh lại đứng giữa đội bóng châu Âu và tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Với Argentina, lịch sử là điểm tựa. Với Thụy Sĩ, trận tứ kết sắp tới là cơ hội để xóa đi một thống kê đã tồn tại suốt 60 năm: 7 lần đối đầu, 0 chiến thắng.

Trận tứ kết giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ sẽ diễn ra lúc 8 giờ sáng 12.7 (theo giờ Việt Nam) tại SVĐ Kansas (TP.Kansas, Mỹ).