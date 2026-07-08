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Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?
Video World Cup 2026

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

Màn ngược dòng 3-2 của Argentina trước Ai Cập lẽ ra chỉ được nhớ bằng cảm xúc dữ dội. Nhưng một bàn thắng bị hủy sau khi VAR tua ngược pha bóng từ rất xa đã biến trận đấu thành cuộc tranh cãi về giới hạn của công nghệ.

Mostafa Zico đưa bóng vào lưới Argentina rồi cởi áo ăn mừng, nhưng VAR kéo trận đấu trở lại pha va chạm xảy ra từ trước đó rất xa. Marwan Attia bị xác định phạm lỗi với Lisandro Martinez và bàn thắng của Ai Cập bị hủy.

Argentina sau đó ngược dòng thắng 3-2 để vào tứ kết World Cup 2026. Tuy nhiên, quyết định tua ngược cả một chuỗi tấn công đã châm ngòi tranh cãi lớn.

Theo Al JazeeraFOX Sports, pha va chạm bị xem xét xảy ra cách khung thành hơn 90 m. Chuyên gia Rob Green phản ứng: “Chắc chắn tình huống này không thuộc phạm vi VAR cần xem xét. Nó xảy ra cách khung thành cả chiều dài sân”.

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc?

Cựu trọng tài FIFA Mark Clattenburg cũng cho rằng VAR đã “soi xét quá sâu” để tìm một tình huống hủy bàn thắng. Theo ông, pha va chạm mang tính chủ quan, trong khi từ đó đến bàn thắng đã có nhiều đường chuyền và đủ thời gian để tình huống phát triển.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia trọng tài Joe Machnik bảo vệ quyết định. Ông cho rằng luật không quy định pha phạm lỗi phải xảy ra trước bàn thắng bao nhiêu giây hay cách khung thành bao xa. Nếu đội ghi bàn giành quyền kiểm soát bóng từ một pha phạm lỗi và chuỗi tình huống ấy dẫn đến bàn thắng, VAR có cơ sở can thiệp.

Theo FilGoal, Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã khiếu nại lên FIFA, cáo buộc trọng tài mắc “nhiều sai lầm nghiêm trọng và áp dụng tiêu chuẩn kép”. HLV Hossam Hassan cũng tuyên bố đội bóng của ông “đã bị đối xử bất công”.

Từ tranh cãi trận Argentina - Ai Cập: VAR đang khiến World Cup vỡ vụn và mất cảm xúc? - Ảnh 1.

Đội tuyển Ai Cập đánh rơi tấm vé vào tứ kết khi đang dẫn 2-0 ở những phút cuối

ẢNH: REUTERS

Ai Cập vẫn phải tự trách khi dẫn 2-0 nhưng để Argentina ghi 3 bàn trong 13 phút cuối. Tuy nhiên, tranh cãi lớn nhất vẫn còn đó: nếu một bàn thắng có thể bị tua ngược hơn 90 m để tìm lại va chạm trước đó, giới hạn can thiệp của VAR nằm ở đâu?

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