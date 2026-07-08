Ở tuổi 39, khi Argentina bị Ai Cập dẫn 0-2 và chỉ còn 11 phút trước nguy cơ dừng bước, Messi lại xuất hiện. Anh kiến tạo để Cristian Romero rút ngắn tỷ số, sau đó trực tiếp gỡ hòa. Enzo Fernandez ghi bàn quyết định, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Messi bật khóc. Với anh, mỗi trận knock-out World Cup lúc này đều có thể là lần cuối.

Theo The Guardian, Ai Cập dẫn 2-0 và thủ môn Mostafa Shobeir còn cản phá quả phạt đền của Messi. Số 10 Argentina qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup sút hỏng 2 quả phạt đền trong cùng 1 giải đấu.

Nhưng Messi không biến mất sau cú sút hỏng. Khi Argentina cần đường chuyền quyết định, anh kiến tạo cho Romero. Khi cần bàn gỡ, anh trực tiếp lên tiếng. Chỉ trong vài phút, Messi kéo Argentina từ cửa loại trở lại trận đấu.

Từ cú sút hỏng đến màn ngược dòng lịch sử: Messi vẫn chưa chịu dừng lại

Bàn thắng trước Ai Cập giúp Messi nâng thành tích tại World Cup lên 21 bàn. Riêng World Cup 2026, anh có 8 bàn, nhiều hơn Kylian Mbappe và Erling Haaland 1 bàn, theo The Guardian. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 trận knock-out World Cup liên tiếp.

Argentina giờ có Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Cristian Romero hay Alexis Mac Allister. Nhưng khi mọi thứ sắp sụp đổ, người giải quyết vấn đề vẫn là Messi.

Anh không còn chạy nhiều hay bứt tốc như thời đỉnh cao. Nhưng bóng đá knock-out đôi khi chỉ cần vài khoảnh khắc để định đoạt số phận. Trước Ai Cập, Messi lại làm được điều đó.

Bi kịch của Ai Cập

Ai Cập đã ở rất gần cú sốc lớn khi dẫn 2-0 và khiến nhà vô địch thế giới bế tắc trong phần lớn trận đấu. Họ cũng tức giận khi 1 bàn thắng của Mostafa Zico bị VAR từ chối vì pha phạm lỗi xảy ra trước đó trong quá trình triển khai tình huống.

Nhưng đội bóng của HLV Hossam Hassan cũng phải trả giá vì vài phút mất kiểm soát. Trước một Argentina sở hữu Messi, chừng đó là đủ để mọi lợi thế sụp đổ.

Theo The Guardian, chưa từng có đội bóng nào tại World Cup gỡ lại cách biệt 2 bàn ở thời điểm muộn đến vậy. Sau trận, Messi bật khóc. Ở tuổi 39, Argentina vẫn tìm đến anh trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Và thêm một lần nữa, Messi trả lời.