Tiền đạo Folarin Balogun trở thành tâm điểm của World Cup 2026 trong hai ngày qua, phần bởi quyết định gây tranh cãi của FIFA và phần bởi màn trình diễn nhạt nhòa trong thất bại 1-4 của tuyển Mỹ trước Bỉ ở vòng 16 đội.

Trước đó, Balogun nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận thắng Bosnia và Herzegovina 2-0 tại vòng 32 đội sau pha giẫm lên mắt cá chân hậu vệ Tarik Muharemovic. Theo quy định, tiền đạo 25 tuổi phải bị treo giò một trận.

Balogun của đội tuyển Mỹ gây thất vọng dù được FIFA "giải cứu", HLV Na Uy lên tiếng

Tuy nhiên, ngay trước cuộc đối đầu với Bỉ, FIFA bất ngờ đình chỉ án treo giò, cho phép Balogun tiếp tục thi đấu dù vẫn giữ nguyên chiếc thẻ đỏ.

Theo một nguồn tin được hãng tin Reuters dẫn lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, đề nghị cơ quan quản lý bóng đá thế giới xem xét lại án phạt dành cho Balogun. Sau đó, ông Trump tuyên bố mình là người góp phần giúp tiền đạo này được ra sân.

Dù vậy, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định các cơ quan tư pháp của FIFA đã xử lý vụ việc một cách "độc lập và tự chủ", bác bỏ cáo buộc tổ chức này chịu tác động từ yếu tố chính trị.

Folarin Balogun nhận thẻ đỏ từ trọng tài Raphael Claus trong trận gặp Bosnia và Herzegovina ẢNH: REUTERS

Phát biểu trong buổi họp báo gần đây, HLV tuyển Na Uy Stale Solbakken cho rằng tâm điểm của vụ tranh cãi liên quan đến chiếc thẻ đỏ của tiền đạo tuyển Mỹ Folarin Balogun không nằm ở việc Tổng thống Mỹ Donald Trump can thiệp, mà là cách FIFA xử lý vụ việc.

Ông nói: "Tôi không nghĩ đây là câu chuyện về Donald Trump. Tôi nghĩ đây là câu chuyện của FIFA".

Khi được yêu cầu giải thích thêm, HLV Solbakken chia sẻ: "Đây là giải đấu của FIFA, áp dụng theo luật của FIFA. Cách trận đấu được điều hành và luật lệ được thực thi đều thuộc trách nhiệm của FIFA, chứ không phải của ông Trump. Ông ấy không nên có bất kỳ tiếng nói nào trong việc này. Đây hoàn toàn là quyết định của FIFA".

Trong khi đó, HLV tuyển Bỉ Rudi Garcia mỉa mai rằng ông cứ ngỡ hôm đó là "Ngày cá tháng tư" khi biết Balogun được phép thi đấu.

Balogun mờ nhạt trong trận gặp Bỉ

Trong trận gặp Bỉ, Balogun nhận được những tràng pháo tay lớn khi bước ra sân ở Seattle. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đối thủ, anh gần như không tạo được khác biệt.

Balogun chỉ tung ra 3 cú sút, trong đó có một lần trúng đích. Dấu ấn lớn nhất của anh là mang về quả đá phạt để Malik Tillman ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 31.

Balogun gây thất vọng trong trận gặp Bỉ ẢNH: REUTERS

Các trang thống kê như Opta và Sofascore cho rằng màn trình diễn của Balogun trong trận gặp Bỉ là một sự thất vọng.

Theo trang thống kê Opta: "Balogun Folarin của đội tuyển Mỹ ở trận gặp đội tuyển Bỉ, tất cả đều là con số 0 toàn tập. 0 bàn thắng, 0 pha kiến tạo, 0 cơ hội được tạo ra, 0 lần rê bóng, 0 pha tắc bóng được thực hiện".

Trong khi đó, trang Sofascore chấm Balogun 6,3 điểm ở trận đấu với đội tuyển Bỉ và nhận định: "Dù đã hao tổn đủ thứ, kể cả các tác động từ những cấp cao nhất, cuối cùng thì kết quả cầu thủ này được ra sân thi đấu và chẳng để lại dấu ấn gì, chỉ gây thất vọng. Vậy thì, nỗ lực đình chỉ thẻ đỏ để làm gì?. Chắc chắn người hâm mộ Mỹ đã hy vọng rất nhiều, sau tất cả những nỗ lực để đưa Balogun vào sân trong trận đấu này. Rồi thì, tất cả chỉ là một sự thất vọng ê chề".

Sau bàn gỡ của Mỹ, Bỉ ghi liên tiếp ba bàn thắng để khép lại chiến thắng 4-1, qua đó giành vé vào tứ kết, còn tuyển Mỹ chính thức dừng bước. Quyết định gây tranh cãi của FIFA vì thế càng trở thành chủ đề bàn tán, khi màn tái xuất của Balogun không thể thay đổi số phận của đội chủ nhà.