Cristiano Ronaldo đã không giấu được những giọt nước mắt sau trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào rạng sáng 7.7 (theo giờ Việt Nam). Bàn thắng ở phút bù giờ của Mikel Merino đã khép lại hành trình tại kỳ World Cup thứ sáu, cũng là cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi.

Dù thất vọng vì phải dừng bước, Ronaldo khẳng định anh không hề hối tiếc về những gì đã cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo nghẹn ngào khép lại kỳ World Cup cuối cùng: 'Tôi đã cống hiến tất cả'

Chia sẻ tại họp báo sau trận đấu, Ronaldo nghẹn ngào nói: "Việc phải rời World Cup theo cách này khiến tôi rất buồn, đó là điều bình thường. Nhưng như tôi đã nói trong buổi họp báo hôm qua, tôi đã cống hiến tất cả và làm mọi thứ trong khả năng của mình. Tôi ra về với lương tâm thanh thản.

Đó là bóng đá, là cuộc sống của một cầu thủ. Có lúc chiến thắng, có lúc thất bại và chúng ta phải bước tiếp. Đây đúng là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Còn những chuyện phía trước, tôi sẽ có thời gian để suy nghĩ, ở bên gia đình và không đưa ra quyết định trong lúc cảm xúc còn quá nhiều".

Ronaldo khép lại sự nghiệp World Cup mà không thể chạm tay vào chiếc cúp vàng hay góp mặt trong một trận chung kết. Thành tích tốt nhất của anh là cùng Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup 2006 và sau đó xếp hạng tư.

Dẫu vậy, Ronaldo vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup. Anh ghi 11 bàn sau 27 trận và cùng Lionel Messi trở thành hai cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup.

Ronaldo vẫn được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử World Cup ẢNH: REUTERS

Dù chưa thể vô địch World Cup, nhưng Ronaldo lại gặt hái nhiều thành công ở EURO. Anh ghi 14 bàn sau 30 trận và là đầu tàu giúp Bồ Đào Nha lần đầu tiên đăng quang tại EURO 2016.

Ronaldo cho rằng chức vô địch châu Âu năm đó có ý nghĩa đặc biệt không kém World Cup.

"Trước khi có Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Vì thế, tôi rất hạnh phúc. Danh hiệu lớn nhất tôi giành được cùng đội tuyển quốc gia là EURO 2016 và với tôi, nó có ý nghĩa tương đương chức vô địch World Cup. Vì vậy, tôi xin nhắc lại, tôi ra về với lương tâm thanh thản vì đã làm tất cả những gì có thể. Ngày mai sẽ là một ngày mới và cuộc sống vẫn tiếp diễn".

Hiện Ronaldo vẫn còn hợp đồng một mùa giải với CLB Al-Nassr tại Saudi Pro League. Đây có thể sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của anh, dù bản thân tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.