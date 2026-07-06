Jude Bellingham lập cú đúp, cùng với bàn thắng của Harry Kane đã đưa đội tuyển Anh vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 trong trận đấu kinh điển vòng 16 diễn ra vào sáng 6.7 (theo giờ Việt Nam).

Sáng cùng ngày, bà Alexandra Smith, Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại TP.HCM đã tổ chức buổi tiệc thân mật để xem chung trận đấu giữa đội tuyển Anh và Mexico tại nhà riêng với đối tác, bạn bè...

Xem đội tuyển Anh thắng nghẹt thở Mexico, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM: ‘Đây là năm của chúng tôi’

Hồi hộp rồi vỡ òa… sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bà Smith bày tỏ cảm xúc về trận đấu đầy kịch tính này.

"Tôi rất phấn khích. Chúng tôi vừa được xem một trận đấu tuyệt vời tại TP.HCM giữa đội tuyển Anh và Mexico. Ôi trời, tỷ số 3-2 thật kịch tính. Trận đấu căng thẳng đến tận phút cuối. Cả hai đội đều đã chơi hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước mình. Nhưng đây là một chiến thắng tuyệt vời cho tuyển Anh và tôi vui sướng tột độ", bà Smith chia sẻ.

Đối thủ tiếp theo của đội tuyển Anh là Na Uy, đội bóng sở hữu chân sút Erling Haaland đang có phong độ rất cao tại World Cup 2026 với 7 bàn thắng. Tuy nhiên, bà Smith cho rằng người Anh không có lý do gì để e ngại.

Bà Smith rạng rỡ sau khi chứng kiến đội tuyển Anh giành chiến thắng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

"Chúng tôi không bao giờ sợ. Tuyển Anh sẽ tiếp tục làm tất cả những gì có thể để vô địch World Cup. Đã 60 năm kể từ lần cuối chúng tôi vô địch, vào năm 1966. Giờ đã là 2026 và đây thực sự là năm của chúng tôi. Tiến lên, nước Anh! Football is coming home!", bà khẳng định.

Chiến thắng của tuyển Anh trước Mexico là màn trình diễn đầy bản lĩnh của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Sau gần nửa giờ đầu lép vế trước sức ép từ đội chủ nhà, tuyển Anh bất ngờ bùng nổ ở cuối hiệp 1. Chỉ trong vỏn vẹn 98 giây, Jude Bellingham liên tiếp hai lần lập công. Đầu tiên là cú đánh đầu dũng mãnh từ đường kiến tạo của Bukayo Saka, trước khi tận dụng sai lầm của hàng tiền vệ Mexico để nhân đôi cách biệt sau đường chuyền của Harry Kane.

Dù thiếu người sau khi khi trung vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ nhưng "Tam sư" đã chơi rất hay trước Mexico ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Mexico nhanh chóng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước giờ nghỉ, mở ra một hiệp hai đầy căng thẳng.

Bước ngoặt lớn nhất đến ở phút 54 khi trung vệ Jarell Quansah nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Chỉ còn 10 người trên sân, tuyển Anh tưởng như sẽ đánh mất lợi thế trước sức ép khủng khiếp của hơn 80.000 khán giả tại "chảo lửa" Estadio Azteca.

Nhưng trong lúc khó khăn nhất, bản lĩnh của "Tam sư" lại được thể hiện. Sáu phút sau chiếc thẻ đỏ, Anthony Gordon buộc thủ môn Raul Rangel phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền để Harry Kane dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1. Mexico sau đó chỉ có thể rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 từ chấm 11 m của Raul Jimenez.

Những phút cuối trận là màn phòng ngự quả cảm của tuyển Anh. Chơi thiếu người trong suốt 48 phút, tính cả 12 phút bù giờ, họ vẫn kiên cường đứng vững trước những đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Dù Mexico áp đảo hoàn toàn về số cơ hội với 21 cú sút, gấp hơn ba lần tuyển Anh, Jordan Pickford cùng hàng thủ áo trắng vẫn bảo toàn thành quả để khép lại một trong những trận đấu hấp dẫn nhất vòng 16 đội.

Đội tuyển Anh sẽ gặp Na Uy của Erling Haaland ở tứ kết ẢNH: REUTERS

Giờ đây, trước mắt tuyển Anh sẽ là Na Uy của Erling Haaland ở vòng tứ kết. Với niềm tin lớn từ những người hâm mộ đặc biệt như bà Alexandra Smith, đội tuyển Anh đang mang theo rất nhiều kỳ vọng trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên sau 6 thập niên chờ đợi.