Màn đối đầu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra lúc 2 giờ sáng 7.7 (theo giờ Việt Nam).

HLV Luis de la Fuente của đội tuyển Tây Ban Nha tiết lộ ông đã xem lại băng ghi hình trận thua trước Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025 nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn tái đấu này.

Tây Ban Nha quyết đòi nợ Bồ Đào Nha, HLV De la Fuente thừa nhận: 'Tôi ước Ronaldo không ra sân'

Ở trận chung kết Nations League diễn ra tại Munich, Bồ Đào Nha đánh bại Tây Ban Nha trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Hơn 1 năm sau, hai đối thủ bán đảo Iberia lại chạm trán nhau, lần này ở vòng loại trực tiếp World Cup trên sân Dallas.

HLV De la Fuente chia sẻ trong buổi họp báo trước trận: "Tôi đã xem trận đấu đó, và trong tuần qua tôi xem lại thêm một lần nữa để nhắc lại những đặc điểm của đối thủ. Những chi tiết nhỏ sẽ tạo nên khác biệt rất lớn. Chúng tôi càng hiểu đối thủ thì càng có lợi. Chúng tôi muốn nắm rõ điểm mạnh của họ, vốn có rất nhiều, cũng như những điểm yếu mà bất kỳ đội bóng nào cũng tồn tại.

Tôi nghĩ trận đấu lần này sẽ rất khác, không chỉ về chuyên môn. Cả hai đội đều thích kiểm soát bóng, nhưng đây là World Cup, giải đấu đặc biệt nhất. Đây là trận đấu loại trực tiếp, vì vậy chúng tôi phải chơi với phong độ cao nhất để giành chiến thắng và không để đối thủ áp đặt thế trận".

HLV De la Fuente chia sẻ trong buổi họp báo trước trận ẢNH: REUTERS

Một trong những mối đe dọa lớn nhất với Tây Ban Nha tiếp tục là Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Ronaldo là một thiên tài. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong khoảnh khắc. Chúng tôi không nhất thiết phải kèm người một đối một, nhưng ở những khu vực nguy hiểm, các cầu thủ phải luôn biết Ronaldo đang ở đâu.

Ronaldo có đẳng cấp và phẩm chất đặc biệt. Chỉ cần một khoảnh khắc, cậu ấy có thể trở thành người quyết định trận đấu. Thành thật mà nói, tôi sẽ thích hơn nếu Ronaldo không ra sân, nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ thi đấu".

Theo Reuters, ở phía bên kia chiến tuyến, Cristiano Ronaldo cũng khẳng định anh không tạo áp lực phải vô địch World Cup trong kỳ giải cuối cùng của sự nghiệp. Trước trận gặp Tây Ban Nha, siêu sao 41 tuổi cho biết anh sẽ thanh thản rời sân bất kể kết quả ra sao.

Cristiano Ronaldo không tạo áp lực phải vô địch World Cup trong kỳ giải cuối cùng ẢNH: REUTERS

Ronaldo chia sẻ: "Tôi có thể nói một cách thành thật rằng, dù điều gì xảy ra vào ngày mai, tôi vẫn sẽ ra về với lương tâm hoàn toàn thanh thản. Tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho bóng đá. Tôi gắn bó với bóng đá suốt nhiều năm vì đam mê, chứ không phải vì tiền bạc hay điều gì khác. Tôi yêu được khoác áo đội tuyển quốc gia và yêu bóng đá. Dù kết quả thế nào, tôi cũng sẽ không tự gây áp lực rằng mình nhất định phải vô địch".

Tiền đạo kỳ cựu đang có phong độ khá tốt tại World Cup 2026 với 3 bàn thắng sau 4 trận. Anh vẫn là chân sút nguy hiểm nhất của Bồ Đào Nha, trong khi thần đồng 18 tuổi Lamine Yamal của Tây Ban Nha mới ghi 1 bàn sau khi trở lại từ chấn thương gân kheo.

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra trên sân Dallas. Đội thắng sẽ giành quyền vào tứ kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Bỉ.