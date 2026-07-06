Đội tuyển Anh bước vào sân Azteca dưới sức ép khổng lồ: đội đồng chủ nhà toàn thắng 4 trận, gần 80.000 khán giả Mexico và ký ức về Diego Maradona cùng "Bàn tay của Chúa" năm 1986.

Trận đấu bị hoãn 1 tiếng vì giông bão và nguy cơ sét đánh. Nhưng khi bóng lăn, một cơn bão khác lại chờ đội tuyển Anh.

Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico

Bellingham càng áp lực càng bùng nổ

Bellingham ghi cả 2 bàn đầu tiên, giúp Anh dẫn 2-0. Theo The Guardian, tiền vệ 23 tuổi dường như càng chơi hay khi sức ép tăng cao.

Ở bàn mở tỷ số, Bellingham lao vào đánh đầu từ quả tạt của Bukayo Saka. Đến bàn thứ 2, anh tiếp tục băng lên, phối hợp với Kane rồi dứt điểm. Cuối hiệp 1, chính Bellingham còn lùi về cứu nguy khi Mexico đứng trước cơ hội gỡ hòa.

Bellingham là cầu thủ xuất sắc nhất trận ẢNH: REUTERS

Đó là giá trị đặc biệt của Bellingham: Một tiền vệ có thể phòng ngự, dẫn bóng vượt tuyến và xuất hiện trong vòng cấm với bản năng của chân sút. Ở tuổi 23, anh ngày càng mang dáng dấp thủ lĩnh của đội tuyển Anh.

Bản lĩnh của Harry Kane

Tình thế đảo chiều ở phút 54 khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Đội tuyển Anh phải chơi thiếu người và chịu sức ép ngày càng lớn.

Chính lúc ấy, Kane ghi bàn từ chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 3-1. Đó là bàn thứ 6 của anh tại World Cup 2026 và thứ 73 trong mùa giải tính cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trước đó, Kane cũng kiến tạo cho Bellingham ghi bàn thứ 2.

Kane sau đó mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền giúp Mexico rút ngắn tỷ số 2-3. Nhưng đó cũng là hình ảnh của trận đấu: Đội tuyển Anh không hoàn hảo, họ thắng bằng khả năng đứng dậy sau sai lầm.

Harry Kane vẫn đang trong tốp đầu cuộc đua Vua phá lưới ẢNH: REUTERS

HLV Thomas Tuchel chuyển sang sơ đồ 5-3-1. Mexico dồn ép, còn Anh phòng ngự bằng tất cả những gì có thể và đứng vững qua 11 phút bù giờ.

Đây không phải chiến thắng đẹp nhất, nhưng World Cup hiếm khi chỉ được quyết định bằng bóng đá đẹp. Anh đã vượt qua sức ép sân khách, thời tiết, một đối thủ toàn thắng và hơn 30 phút chơi thiếu người.

Đêm Azteca có thể là bước ngoặt mà HLV Tuchel chờ đợi. Khi đội tuyển Anh chao đảo, Bellingham và Kane đã xuất hiện đúng lúc.