Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico
Video World Cup 2026

Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương

ude Bellingham lập cú đúp, Harry Kane ghi bàn thứ 6 tại World Cup 2026, giúp đội tuyển Anh thắng Mexico 3-2 dù chỉ còn 10 người. Tại Azteca, 2 ngôi sao lớn nhất đã xuất hiện đúng lúc đội bóng cần họ nhất.

Đội tuyển Anh bước vào sân Azteca dưới sức ép khổng lồ: đội đồng chủ nhà toàn thắng 4 trận, gần 80.000 khán giả Mexico và ký ức về Diego Maradona cùng "Bàn tay của Chúa" năm 1986.

Trận đấu bị hoãn 1 tiếng vì giông bão và nguy cơ sét đánh. Nhưng khi bóng lăn, một cơn bão khác lại chờ đội tuyển Anh.

Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico

Bellingham càng áp lực càng bùng nổ

Bellingham ghi cả 2 bàn đầu tiên, giúp Anh dẫn 2-0. Theo The Guardian, tiền vệ 23 tuổi dường như càng chơi hay khi sức ép tăng cao.

Ở bàn mở tỷ số, Bellingham lao vào đánh đầu từ quả tạt của Bukayo Saka. Đến bàn thứ 2, anh tiếp tục băng lên, phối hợp với Kane rồi dứt điểm. Cuối hiệp 1, chính Bellingham còn lùi về cứu nguy khi Mexico đứng trước cơ hội gỡ hòa.

Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico - Ảnh 1.

Bellingham là cầu thủ xuất sắc nhất trận

ẢNH: REUTERS

Đó là giá trị đặc biệt của Bellingham: Một tiền vệ có thể phòng ngự, dẫn bóng vượt tuyến và xuất hiện trong vòng cấm với bản năng của chân sút. Ở tuổi 23, anh ngày càng mang dáng dấp thủ lĩnh của đội tuyển Anh.

Bản lĩnh của Harry Kane

Tình thế đảo chiều ở phút 54 khi Jarell Quansah nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Đội tuyển Anh phải chơi thiếu người và chịu sức ép ngày càng lớn.

Chính lúc ấy, Kane ghi bàn từ chấm phạt đền để nâng tỷ số lên 3-1. Đó là bàn thứ 6 của anh tại World Cup 2026 và thứ 73 trong mùa giải tính cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trước đó, Kane cũng kiến tạo cho Bellingham ghi bàn thứ 2.

Kane sau đó mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền giúp Mexico rút ngắn tỷ số 2-3. Nhưng đó cũng là hình ảnh của trận đấu: Đội tuyển Anh không hoàn hảo, họ thắng bằng khả năng đứng dậy sau sai lầm.

Bellingham và Kane: Khi ngôi sao lớn cứu đội tuyển Anh qua ‘giông bão’ ở Mexico - Ảnh 2.

Harry Kane vẫn đang trong tốp đầu cuộc đua Vua phá lưới

ẢNH: REUTERS

HLV Thomas Tuchel chuyển sang sơ đồ 5-3-1. Mexico dồn ép, còn Anh phòng ngự bằng tất cả những gì có thể và đứng vững qua 11 phút bù giờ.

Đây không phải chiến thắng đẹp nhất, nhưng World Cup hiếm khi chỉ được quyết định bằng bóng đá đẹp. Anh đã vượt qua sức ép sân khách, thời tiết, một đối thủ toàn thắng và hơn 30 phút chơi thiếu người.

Đêm Azteca có thể là bước ngoặt mà HLV Tuchel chờ đợi. Khi đội tuyển Anh chao đảo, Bellingham và Kane đã xuất hiện đúng lúc.

Tin liên quan

Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối: 23 năm chống lại mọi lời phán xét

Ronaldo xác nhận đây là kỳ World Cup cuối: 23 năm chống lại mọi lời phán xét

Cristiano Ronaldo xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ cuối cùng trong sự nghiệp. Trước trận đấu có thể khép lại 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, siêu sao 41 tuổi nói anh không còn thiếu điều gì.

Tây Ban Nha quyết đòi nợ Bồ Đào Nha, HLV De la Fuente thừa nhận: 'Tôi ước Ronaldo không ra sân'

Vì sao Messi, Ronaldo và Modric vẫn tỏa sáng ở World Cup khi đã chạm ngưỡng 40 tuổi?

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Anh Jude Bellingham Harry Kane Anh thắng Mexico vòng 16 đội World Cup 2026

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận