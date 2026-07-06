Theo Reuters, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường phố Praia hôm 5.7 để chào đón đội tuyển quốc gia. Các cầu thủ di chuyển trên xe mui trần giữa biển người, âm nhạc và những màn nhảy múa. Cuộc trở về càng đặc biệt khi diễn ra đúng ngày Quốc khánh Cabo Verde.

Tấm biểu ngữ "Obrigado! Cabo Verde" - "Cảm ơn, Cabo Verde" - xuất hiện giữa đám đông, như lời tri ân dành cho đội bóng đã buộc thế giới phải nhớ tên mình.

Cabo Verde là quốc đảo gồm 10 hòn đảo núi lửa ngoài khơi Tây Phi, dân số khoảng 500.000 người. Trước World Cup 2026, đội bóng này đứng thứ 67 thế giới và chưa từng góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Biển người chào đón đội tuyển Cabo Verde, Vozinha bước ra World Cup với vị thế mới

Theo Reuters, ngay trong lần đầu dự giải, Cabo Verde cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha 0-0, tiếp tục hòa đội tuyển Uruguay và giành quyền vào vòng knock-out, trở thành quốc gia ít dân nhất từng làm được điều này.

Hành trình của họ dừng lại ngày 3.7 sau thất bại 2-3 trước đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội. Nhưng Cabo Verde khép lại màn ra mắt World Cup mà không thua trận nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Từ một đội bóng ít được chú ý trước giải, Cabo Verde trở về quê nhà trong sự tung hô của hàng nghìn người hâm mộ ẢNH: REUTERS

Thành công ấy không chỉ là "câu chuyện cổ tích", mà còn là kết quả của dự án dài hạn dưới thời HLV Bubista. Ông tìm kiếm các cầu thủ có nguồn gốc Cabo Verde trên khắp thế giới, đưa họ về đội tuyển quốc gia và xây dựng một tập thể có lối chơi rõ ràng, sức chiến đấu bền bỉ.

Trong hành trình ấy, Vozinha là gương mặt nổi bật nhất. Ở tuổi 40, thủ môn đội tuyển Cabo Verde bước vào World Cup mà không mang vị thế ngôi sao, nhưng nhanh chóng gây tiếng vang sau những màn trình diễn trước Tây Ban Nha và Argentina.