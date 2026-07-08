Giới thể thao Mỹ ngả mũ thán phục Messi: ‘Màn lội ngược dòng chưa từng thấy!’

Thể thao Mỹ công nhận điều Messi làm cho Argentina là số 1

Tom Brady, cựu cầu thủ nổi tiếng môn bóng đá kiểu Mỹ, người cũng được vinh danh là "GOAT" (vĩ đại nhất mọi thời đại), chỉ viết một dòng trạng thái ngắn gọn trên mạng xã hội X nhưng thể hiện gần như tất cả sự ngưỡng mộ với Messi và đội tuyển Argentina: "Ừ, vậy thì có lẽ còn hơn cả 28-3".

Messi giúp đội tuyển Argentina lội ngược dòng không tưởng, chinh phục hoàn toàn giới tinh hoa thể thao Mỹ Ảnh: Reuters

"28-3" là thuật ngữ quen thuộc trong thể thao Mỹ, nó mang tính biểu tượng của đội New England Patriots trong một trận đấu Super Bowl năm 2017 (chung kết bóng đá kiểu Mỹ) nổi tiếng toàn cầu.

Khi đó, Brady và đội New England Patriots bị đối thủ Atlanta Falcons dẫn trước tỷ số 28-3. Với khoảng cách thua đến 25 điểm ở giữa hiệp thứ ba, nhưng Brady và Patriots đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng chưa từng có, cuối cùng giành chiến thắng chung cuộc tỷ số 34-28 trong hiệp phụ để mang về danh hiệu vô địch Super Bowl thứ 5 cho danh thủ này cùng đội New England Patriots.

"Trong nhiều năm, "28-3" đã trở thành thuật ngữ viết tắt trong thể thao Mỹ để chỉ một cuộc lội ngược dòng không tưởng", theo báo Tây Ban Nha, MARCA.

Từ cú sút hỏng đến màn ngược dòng lịch sử: Messi vẫn chưa chịu dừng lại

"Giờ đây, Brady tin rằng, màn thoát hiểm mới nhất của Messi và đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 xứng đáng được nhắc đến trong cùng một câu chuyện. Và thậm chí, Brady còn cho rằng màn ngược dòng này còn kịch tính hơn cả những gì anh và đội Patriots đã làm trước đây. Một sự công nhận giữa những người được xem là "GOAT" trong môn thể thao của mình", MARCA nhấn mạnh.

Dòng trạng thái của Brady về Messi và đội tuyển Argentina, được trang NFL (giải vô địch bóng đá kiểu Mỹ) dẫn lại Ảnh: Chụp màn hình NFL/X

Messi và đội tuyển Argentina đã trải qua trận đấu điên rồ trước Ai Cập. Họ sớm bị dẫn trước ngay phút 15, Messi sút hỏng phạt đền. Ai Cập sau khi bị từ chối 1 bàn thắng trong hiệp hai, nhưng cuối cùng cũng nâng được tỷ số lên 2-0 khi chỉ còn khoảng 23 phút nữa là hết trận.

Thế rồi, Messi như "bật công tắc" chế độ "GOAT" của mình. Anh kiến tạo cho Cristian Romero đánh đầu ghi bàn ở phút 79 rút ngắn tỷ số, trước khi tung ra một cú vô lê ngoạn mục bốn phút sau đó để gỡ hòa 2-2. Khoảnh khắc này đã tạo tiền đề cho Argentina hoàn tất cú ngược dòng khó tin của mình trong những phút bù giờ với bàn thắng quyết định tỷ số thắng 3-2 do Enzo Fernandez ghi phút 90+2 từ đường chuyền của Lautaro Martinez, để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Không chỉ có Brady, rất nhiều những tên tuổi lớn khác của thể thao Mỹ, như VĐV Patrick Mahomes (cũng môn bóng đá kiểu Mỹ), đăng chỉ một biểu tượng: Con dê, với hàm ý "Messi là "GOAT". Số khác thể hiện trạng thái không thể tin được vào mắt mình khi chứng kiến Messi dẫn dắt đội tuyển Argentina thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.

GOAT là cụm từ viết tắt "Greatest Of All Time" (vĩ đại nhất mọi thời đại), còn viết thường "goat" trong tiếng Anh có nghĩa là con dê.

Haaland: "Messi đơn giản là vĩ đại nhất mọi thời đại"

Trong khi đó, tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy, một lần nữa lại gây sốt với thông điệp liên quan đến Messi. Lần này Haaland đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Messi đơn giản là vĩ đại nhất mọi thời đại", kèm bức ảnh tự chụp kiểu selfie với nụ cười đầy sự ngưỡng mộ.

Haaland lại lên tiếng về Messi Ảnh: Chụp màn hình Haaland/Snapchat

Haaland hiện ghi tổng cộng 7 bàn tại World Cup 2026 sau 5 trận, trong đó có cú đúp vừa ghi loại đội tuyển Brazil ở vòng 16 đội, ngang bằng với Mbappe (Pháp).

Nhưng cứ sau mỗi lần Haaland và Mbappe ghi bàn giúp đội nhà đi tiếp (hiện đều có mặt ở tứ kết), thì "ông Messi", như Haaland hay ví von, vẫn tiếp tục ghi bàn và có cả kiến tạo để vượt lên trên cả hai. Messi hiện ghi 8 bàn và có 1 kiến tạo, chính thức qua mặt hai đàn em của mình ở cuộc đua vua phá lưới.

Trước đó, ngay khi vừa thi đấu xong trận ra quân ở World Cup 2026 tại vòng bảng khi Na Uy thắng đậm Iraq với tỷ số 4-1 mà Haaland ghi cú đúp. Nhưng ngay sau đó Messi ghi cú hat-trick trong trận Argentina thắng Algeria tỷ số 3-0 cũng ở vòng bảng. Haaland phải thốt lên: "Cái ông Messi này bị điên rồi".

Tiếp đó, khi Messi lại ghi bàn để tạo cuộc đua vua phá lưới kịch tính (trận thắng Cabo Verde tỷ số 3-2), Haaland cũng thừa nhận: "Khi Messi vẫn chưa bị loại khỏi World Cup 2026, thì tôi vẫn không có cửa giành chiếc giành giày vàng (danh hiệu vua phá lưới)".

Những dòng trạng thái vui nhộn và rất hồn nhiên của Haaland trên mạng xã hội đã trở thành hiện tượng đầy thú vị tại World Cup 2026, đặc biệt đã thu hút phần đông giới trẻ thế giới theo dõi và ủng hộ, theo MARCA.