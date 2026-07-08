Argentina gặp Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026 với lịch sử nghiêng hẳn về nhà đương kim vô địch. Sau 7 lần đối đầu, Argentina thắng 5, hòa 2 và chưa từng thất bại.

Nhưng tại Thụy Sĩ, thông điệp trước trận lại đầy thách thức. Sau chiến thắng trước Colombia trên chấm luân lưu, báo Blick đăng bài bình luận với tiêu đề: "Đội tuyển Thụy Sĩ cũng không cần phải sợ Messi".

Tờ báo nhấn mạnh: "Thụy Sĩ không cần phải núp sau bất kỳ ai nữa. Kể cả Lionel Messi".

Trong 2 lần gặp nhau tại World Cup, Argentina đều thắng. Đáng nhớ nhất là vòng 16 đội năm 2014, khi Messi kiến tạo để Angel Di Maria ghi bàn phút 118.

Trước đó, năm 2012, Messi lập hat-trick giúp Argentina thắng 3-1 ngay trên sân Thụy Sĩ. Đó cũng là hat-trick đầu tiên của anh cho đội tuyển Argentina. 12 năm sau lần gặp tại World Cup 2014, Messi tái ngộ Thụy Sĩ ở tuổi 39. Anh đã ghi 8 bàn tại World Cup 2026 và đang dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Argentina chưa từng thua, Messi nhiều lần gieo sầu: Vì sao báo Thụy Sĩ vẫn tuyên bố không sợ?

Vì sao Thụy Sĩ vẫn tự tin?

Thụy Sĩ vừa vượt qua Colombia 4-3 trên chấm luân lưu, lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1954. Theo Blick, thế hệ hiện tại đã phá bỏ "trần kính" tồn tại hơn 7 thập niên.

Niềm tin của Thụy Sĩ còn đến từ việc Argentina chưa thực sự áp đảo ở vòng knock-out. Nhà đương kim vô địch cần hiệp phụ để thắng Cabo Verde 3-2, rồi suýt bị Ai Cập loại khi bị dẫn 0-2 trước khi ngược dòng 3-2.

Blick vẫn gọi Argentina là "gã khổng lồ của bóng đá thế giới", nhưng cho rằng Thụy Sĩ không còn lý do để e ngại.

Với Argentina, lịch sử là điểm tựa: 7 trận, 0 thất bại. Với Thụy Sĩ, đây là cơ hội xóa đi thống kê kéo dài nhiều thập niên. Và sau khi lần đầu vào tứ kết kể từ năm 1954, họ tin Messi cũng không còn là cái tên khiến mình phải lùi bước.