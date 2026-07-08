Thất bại 2-3 trước Argentina khiến Ai Cập dừng bước ở vòng 16 đội World Cup 2026, đồng thời châm ngòi làn sóng chỉ trích công tác trọng tài.

Theo Sky Sports và ESPN, tâm điểm tranh cãi là bàn thắng của Mostafa Zico bị VAR từ chối vì xác định Marwan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez trong tình huống trước đó. Phía Ai Cập cũng cho rằng họ đáng lẽ được hưởng phạt đền ở một số pha bóng trong vòng cấm Argentina.

HLV Hossam Hassan phản ứng gay gắt: “Hôm nay chúng tôi đã bị đối xử bất công. Chúng tôi đã phải chịu sự bất công”. Nhà cầm quân Ai Cập còn đưa ra cáo buộc mạnh mẽ: “Có lẽ họ muốn giữ nhà vô địch thế giới ở lại giải. Có lẽ họ muốn Messi tiếp tục cuộc đua”.

HLV và cầu thủ Ai Cập chỉ trích trọng tài bất công: 'Argentina nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ'

Ông tiếp tục: “Nhà vô địch thế giới nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ”, đồng thời cho rằng Ai Cập bị bỏ qua một quả phạt đền trong khi bàn thắng lại bị VAR hủy.

Mostafa Zico cũng bức xúc sau trận: “Hôm nay chúng tôi chịu thiệt và tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tôi thậm chí không biết vì sao bàn thắng bị từ chối”.

Dù vậy, thủ môn Mostafa Shobeir thừa nhận Ai Cập cũng mắc sai lầm trong giai đoạn quyết định. Đội bóng châu Phi từng dẫn 2-0 nhưng để Argentina ghi 3 bàn chỉ trong 13 phút cuối. Ai Cập rời World Cup 2026 với sự ấm ức về trọng tài, nhưng cũng phải tự trách mình vì không thể bảo vệ lợi thế lớn trước nhà đương kim vô địch.