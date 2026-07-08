Trước trận tứ kết giữa Anh và Na Uy diễn ra lúc 4 giờ ngày 12.7 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã có màn đối đáp đầy hài hước khi gặp nhau tại Đại sứ quán Anh ở Ankara.

Cả hai Thủ tướng còn mặc áo đấu của đội tuyển quốc gia mình như một cách hâm nóng bầu không khí trước trận đại chiến.

Thủ tướng Anh - Na Uy đối đáp hài hước trước đại chiến tứ kết World Cup

Ông Støre là người mở màn bằng cách nhắc lại ký ức cách đây 45 năm, khi Na Uy đánh bại Anh ở vòng loại World Cup.

"Vâng, tôi xin phép nói rằng, cách đây 45 năm, thưa Thủ tướng, Na Uy đã đấu với Anh trong vòng loại. Và chúng tôi đã thắng. Và các bình luận viên trên đài phát thanh đã nói: Bà Margaret Thatcher, bà có nghe thấy không? Các chàng trai của bà đã bị đánh bại thảm hại", ông Støre nói.

Thủ tướng Starmer lập tức đáp lại bằng câu nói khiến mọi người bật cười: "Nhưng ông quên một điều là đội tuyển Anh chỉ vô địch World Cup dưới thời các chính phủ Công đảng. Giờ là thời của chúng tôi".

Erling Haaland lập cú đúp loại Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 ẢNH: REUTERS

Màn đối đáp thú vị cũng phản ánh đúng sức nóng của cặp tứ kết được chờ đợi nhất World Cup 2026. Đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Na Uy đang mang theo sự tự tin rất lớn sau chiến thắng 2-1 trước Brazil ở vòng 16 đội.

Đội bóng Bắc Âu hiện sở hữu chân sút có phong độ bùng nổ nhất nhì giải là Erling Haaland. Tiền đạo này đã ghi 7 bàn từ đầu World Cup, trong đó có cú đúp loại Brazil, đồng thời dẫn đầu giải về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn với 41%. Chính phong độ đáng sợ ấy khiến nhiều chuyên gia, trong đó có cựu danh thủ Gary Neville, cảnh báo đội tuyển Anh không được phép mất tập trung dù chỉ trong một khoảnh khắc.

Không chỉ khiến người Anh phải dè chừng, Haaland còn trở thành đề tài trong các cuộc trò chuyện của các nhà lãnh đạo thế giới.

Trong một cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị NATO, Thủ tướng Canada Mark Carney hài hước ngỏ ý "mượn" Haaland ở kỳ World Cup tới.

Một bên là đội tuyển Anh hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel cùng Harry Kane đang có phong độ cao, một bên là hiện tượng Na Uy với "quái vật" Haaland sẵn sàng xô đổ mọi giới hạn. Trận đấu tại Miami vào rạng sáng 12.7 (theo giờ Việt Nam) chắc chắn sẽ là một bữa tiệc bóng đá khó bỏ lỡ.



